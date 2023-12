Embárcate ya en Sea of Thieves con Safer Seas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Esta mañana, Rare ha anunciado el lanzamiento de Safer Seas como parte de la Temporada 10 de Sea of Thieves, un nuevo modo de juego que permite a los jugadores navegar en un mundo privado con hasta tres amigos sin interrupciones de otros jugadores. Safer Seas permite a los jugadores aprender lo esencial de Sea of Thieves sin perder la emoción por el descubrimiento que el juego ofrece. Para obtener una descripción completa de cómo funciona Safer Seas, el impacto en la progresión del jugador y qué contenido es exclusivo del modo tradicional High Seas, consulta Seaofthieves.com o el vídeo resumen explicativo de este nuevo modo.

A continuación, detallamos cómo Safer Seas puede cambiar tu manera de jugar a Sea of Thieves:

Para los corsarios solitarios: emprende tu aventura en solitario a bordo de tu barco con Safer Seas y asegúrate de que nada se interponga entre tú y la experiencia pirata definitiva.

Si buscas algo tranquilo y acogedor: desde mares agitados y puestas de sol, hasta relajarte con una caña de pescar, sumérgete en Safer Seas para disfrutar de la inigualable ambientación que Sea of Thieves es capaz de ofrecer.

Para una dosis de magia Disney: con A Pirate’s Life y The Legend of Monkey Island que ofrecen diversión al estilo Disney, Safer Seas permite a los jugadores embarcarse en aventuras con sus piratas favoritos sin los contratiempos del vasto mundo de Sea of Thieves.

Para un caos amistoso: aunque Safer Seas está aislado del mundo compartido del juego, se ha conservado cuidadosamente su faceta más traviesa, lo que proporciona el entorno definitivo para todas las creativas travesuras que puedas imaginar junto a tus amigos.

Para los que llevan a los Goonies en el corazón: abraza tu espíritu aventurero con misiones de carácter narrativo y explora los misterios del mundo de Sea of Thieves a lo largo de la serie de misiones Shores of Gold o Ashen Age.

Para los padres protectores: Safer Seas ofrece el lugar perfecto para sumergir a tu familia en Sea of Thieves, eliminando la tensión del multijugador en un mundo compartido para una aventura pirata más controlada.

Si bien el mundo compartido siempre será el núcleo de Sea of Thieves, Rare está emocionada de dar la bienvenida a una flota de nuevos jugadores con Safer Seas. No importa tu experiencia anterior (o falta de ella) en Sea of Thieves, esperamos que disfrutes de Safer Seas.

Para más información sobre Sea of Thieves, otros títulos de Xbox Game Studios o de nuestra familia Bethesda y Activision/Blizzard/King, permanece atento a Xbox Wire.

. Leer artículo completo en Frikipandi Embárcate ya en Sea of Thieves con Safer Seas