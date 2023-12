Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La demo gratuita de Another Code: Recollection para Nintendo Switch ya está disponible para descargar

Comienza la búsqueda del padre perdido de Ashley antes de que Another Code: Recollection se lance el viernes 19 de enero de 2024

Tu investigación está a punto de comenzar. A partir de hoy, los jugadores pueden embarcarse en una aventura de misterio con la demo gratuita de Another Code: Recollection para Nintendo Switch. No te pierdas el vídeo Un vistazo de cerca a Another Code: Recollection (Nintendo Switch) para descubrir más detalles sobre el juego.

El juego completo se lanzará el viernes 19 de enero de 2024, pero los jugadores pueden ir empezando la aventura con la demo que ya está disponible para descargar desde la Nintendo eShop de Nintendo Switch. Esta versión de prueba gratuita incluye el primer capítulo de Another Code: Two Memories, el primero de los dos juegos que se incluyen en Another Code: Recollection. Al ser el primer capítulo de la aventura, el progreso de la demo se podrá llevar a la versión completa del juego cuando se lance el 19 de enero.

En la demo, los jugadores encarnarán a Ashley, una joven huérfana que recibe una carta de su padre, a quien creía muerto. Esta carta inicia una serie de acontecimientos misteriosos que llevan a Ashley a visitar la isla Blood Edward en busca de respuestas. Allí podrás ver un anticipo de los puzles y misterios que obstaculizarán tu avance, pero… ¿qué o a quién te encontrarás cuando los resuelvas?

Another Code: Recollection incluye dos aventuras de misterio mejoradas; Another Code: Two Memories y Another Code: Más allá de la memoria. Desvela el pasado y encuentra la verdad oculta entre los dos juegos, con un apartado gráfico mejorado por completo, entornos explorables en 3D, nuevo doblaje (voces solo en inglés y japonés), música y acertijos inéditos, y mucho más. ¿Te has atascado? También puedes optar por pistas opcionales y otras opciones de ayuda para avanzar en la investigación.

La demo gratuita de Another Code: Recollection ya está disponible para descarga en la Nintendo eShop de Nintendo Switch, e incluye el capítulo inicial de Another Code: Two Memories, la primera de las dos historias incluidas en Another Code: Recollection. El progreso de la demo se podrá transferir al juego completo cuando se lance el viernes 19 de enero de 2024.

Más información: http://www.nintendo.es

. Leer artículo completo en Frikipandi La demo gratuita de Another Code: Recollection para Nintendo Switch ya está disponible para descargar