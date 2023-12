Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya disponible en Netflix, iOS y Android

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible para que los miembros de Netflix lo disfruten con su suscripción, y también para dispositivos iOS y Andrioid.

Ya puedes descargar gratis Grand Theft Auto: The Trilogy en tu móvil

Rockstar ha anunciado que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible para descarga en versión móvil, una descarga que resultará completamente gratuita para los miembros de una suscripción de Netflix. Revisitar estos tres clásicos, sobretodo GTA: Vice City, es la mejor manera de pasar el largo tiempo que queda para la llegada de GTA VI, que apunta a abril de 2025.

Estas versiones móviles de los clásicos que definieron un género, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, están disponibles para ser compradas de forma individual e incluyen mejoras adicionales, como un nuevo modo de iluminación clásica que recupera el aspecto y la apariencia que tenía el cielo en los juegos originales.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition también está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Rockstar Games Launcher, Steam y la tienda de Epic Games.

