GUÍA DE REGALOS DE VIDEOJUEGOS DE SQUARE ENIX

GUÍA DE REGALOS DE SQUARE ENIX

La lista de deseos definitiva para los amantes de los juegos

¿No sabes qué comprarle a un gamer que ya lo tiene todo? ¡Square Enix tiene la solución! La guía de regalos de Square Enix 2023 conseguirá que todos los gamers pasen una navidades inolvidables con alguno de estos grandes títulos.

SQUARE ENIX se enorgullece de presentar su vídeo de la guía de regalos, que consta de un abanico de títulos para esta temporada navideña. Hemos reunido una colección que va desde aventuras épicas a narrativas fascinantes, y que promete llenar de alegría y emoción los calcetines navideños (físicos y digitales) de todos los gamers.

No pierdas de vista el 2024, donde llegarán más títulos para los gamers.

JUEGOS SELECCIONADOS LANZADOS EN 2023

FINAL FANTASY XVI

Plataformas: PS5

Fecha de lanzamiento: 22 de junio de 2023

El primer RPG de acción propiamente dicho de la saga principal de FINAL FANTASY sigue a Clive Rosfield en su misión para liberar a la humanidad de su destino. Debe utilizar los poderes de Eikon que tiene a su disposición para superar todos los obstáculos que sus enemigos le presentan. FINAL FANTASY XVI ha sido nominado en los Game Awards de este año en cuatro categorías: mejor RPG, mejor narrativa, mejor banda sonora y música y mejor rendimiento.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Plataformas: PS5, PS4, Nintendo Switch, PC

Fecha de lanzamiento: 2 de noviembre de 2023

Este remake, resucitado con una estética 2.5D única que fusiona personajes pixelados en 2D y entornos en 3D, ofrece todo lo que convirtió la entrega original en una obra de culto e incorpora nuevos elementos. Disfruta de nuevas mecánicas de batalla, voces completas en japonés e inglés, música original remasterizada y mucho más con STAR OCEAN THE SECOND STORY R.

DRAGON QUEST MONSTERS: THE DRAK PRINCE

Plataformas: Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 1 de diciembre de 2023

En DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince, viaja a un mundo fantástico como el semihumano Psaro en una búsqueda de venganza que le lleva a convertirse en un domador de monstruos que recluta y lucha codo con codo con ellos por todos los rincones del fantástico mundo de Nadiria, donde le aguardan ríos de burbujeante lava, misteriosas ruinas antiguas y altísimas torres de tarta. Dirige un ejército de más de 500 monstruos únicos a los que reclutar y entrenar para luchar contra Randolf el Tirano, el señor de los monstruos. ¡También experimentarás varios modos en línea, cambios de estaciones y un sistema de síntesis renovado para este RPG de fantasía atrapamonstruos!

OCTOPATH TRAVELLER II

Plataformas: PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, PC

Fecha de lanzamiento: 24 de febrero de 2023

Aventúrate en el mundo de Solistia con OCTOPATH TRAVELER II, la aclamada secuela de la primera entrega que se publicó en 2018 y vendió más de tres millones de copias en todo el mundo. Este RPG con gráficos HD-2D, una combinación de estilo pixelado retro y 3DCG, sitúa a los jugadores en la piel de ocho nuevos viajeros, cada uno con sus propios orígenes, motivaciones y habilidades únicas, en su viaje a través de un mundo en el que las diversas culturas prosperan de Este a Oeste y donde florece la industria de la nueva era. Navega por los mares y explora cada rincón de un mundo que cambia del día a la noche. Cada viajero cuenta con un conjunto exclusivo de Path Actions que puede utilizar para luchar contra los aldeanos, conseguir objetos, llevarse a otros consigo en sus viajes y más cosas. Disfruta de la libertad de desarrollar los oficios y habilidades de tus viajeros, y también del sistema de Ruptura y Potenciación que hace las batallas todavía más emocionantes. ¿Adónde te dirigirás? ¿Qué harás? ¿Qué historia harás resurgir? Todos los caminos se abren ante ti. Embárcate en una aventura exclusivamente tuya.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

Plataformas: PS4, Nintendo Switch

Fecha de lanzamiento: 16 de febrero de 2023

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE™ es la última entrega de esta querida saga de acción rítmica. Con 385 canciones de FINAL FANTASY® en el juego base, tres modos de juego, multijugador local y en línea y más de 100 personajes de FINAL FANTASY para crear el grupo de tus sueños, ahora es posible disfrutar de la legendaria música de la serie FINAL FANTASY como nunca.

JUEGOS QUE SALDRÁN EN 2024

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Plataforma: PS5

Fecha de lanzamiento: 29 de febrero de 2024

La llegada de FINAL FANTASY VII REBIRTH está prevista para principios de 2024. Este juego rebosante de acción presenta personajes icónicos como Cloud, Aerith, Barret y Tifa en un mundo de ciencia ficción y fantasía en el que el peligro acecha en cada esquina. Esta segunda entrega de la nueva edición de FINAL FANTASY VII presentará elementos del juego anterior junto a funciones muy mejoradas, como el extenso mapa del mundo que explorar y habilidades de sinergia con los miembros del grupo.

SAGA EMERALD BEYOND

Plataforma: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC a través de Steam, iOS y Android

Fecha de lanzamiento: 2024

SAGA EMERALD BEYOND, cuyo lanzamiento está previsto para 2024, será la próxima aventura original del aclamado proyecto SaGa de Square Enix. SAGA EMERALD BEYOND presenta un ecléctico elenco de héroes de mundos muy diferentes con cinco exclusivas y dramáticas historias que vivir. Los jugadores seleccionarán a cualquiera de los seis protagonistas para iniciar su historia y, guiados por las misteriosas olas esmeralda, explorarán 17 mundos asombrosamente bellos en los que se encontrarán con diferente razas, incluidos monstruos, mecas y vampiros que forjarán su propia historia. SaGa Emerald Beyond amplía el sistema de escenarios libres característico de la franquicia SaGa, ofreciendo a los jugadores toda la libertad posible para que den forma a su propia historia.

