TEVI se lanza hoy en Switch y Steam. Nuevo metroidvania Bullet Hell con preciosos pixel art y toques RPG

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

TEVI es el sucesor espiritual de Rabi-Ribi, un nuevo Metroidvania Bullet Hell con preciosos toques Pixel Art y RPG

Se lanza hoy en Nintendo Switch, PC/Steam y llegará a PS5/4 y XBOX Series en 2024

TEVI cuenta con secuencias CG y diseño de personajes de Ein Lee (RWBY), un reparto de famosos actores de doblaje y una banda sonora de alto nivel compuesta por Triodust (OPUS), Oli Jan (avalada por Arts Council England) y 3R2 (Cytus, Deemo, Muse Dash).

El editor independiente Neverland Entertainment, y el desarrollador del superventas Rabi-Ribi, CreSpirit, se complacen en anunciar el lanzamiento del esperado metroidvania bullet hell TEVI (Steam, trailer, press kit), en PC/Steam y Nintendo Switch (Americas y Europa) hoy mismo, a un precio de €32.99 en Nintendo Switch y €28.99 en Steam, con un descuento del 10 % durante la primera semana.

TEVI llegará a la eShop europea el 21 de diciembre. El título también será lanzado en PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series X|S más adelante en 2024.



Uma equipe de desenvolvimento com grandes nomes

Gema Yue, desenvolvedora do Bunnyvania Rabi-Ribi, favorito dos fãs e que vendeu mais de 300.000 cópias em todo o mundo, retorna como programadora principal do TEVI. Explore livremente um mundo requintado de pixel art da CreSpirit, repleto de personagens cativantes criados por Ein Lee, renomado designer de personagens da série animada de sucesso RWBY, e enriquecido por uma trilha sonora excepcional criada pelos renomados compositores Triodust (da série OPUS) e 3R2. Com o TEVI, eles pretendem elevar o nível de qualidade estabelecido com o Rabi-Ribi em todos os aspectos.



«Después de trabajar y evolucionar junto a muchos creadores de talento en los juegos de combate bullet hell Rabi-Ribi y Last Command, TEVI es hasta ahora nuestro proyecto más ambicioso. Hemos hecho todo lo posible para ofrecer un metroidvania bullet hell totalmente mejorado que esperamos que los fans del género disfruten.» – David, director general de CreSpirit.Tevi: Lynn.Celia: Yoko Hikasa.Sable: Natsumi Fujiwara.Zema: Tomokazu Sugita.Vena: Rie KugimiyaDisfruta de combates profundos y sistemas de juego accesiblesCombina movimientos rápidos con ataques veloces para encadenar volteretas, embestidas aéreas y lanzamientos de daga en asombrosos combos aéreos para ASESINAR a los enemigos y conseguir puntuaciones de combo más altas. El sistema de dificultad dinámica de TEVI se adapta al progreso de los jugadores, asegurando que ningún enemigo sea demasiado difícil de superar, a la vez que supone un reto para los que aprenden rápido. Sin embargo, los jugadores pueden cambiar libremente el nivel de dificultad en cualquier momento, enfrentándose al modo Experto para un verdadero desafío o reduciendo la dificultad para una experiencia inmersiva centrada en la narrativa que tiene lugar en entornos impresionantes.

Sistema de escudos: Durante el viaje, las dos amigas de Tevi, Celia y Sable, utilizan orbitales flotantes para ayudar en el combate en ataques a distancia. Además, pueden usar la Expansión del Núcleo para desplegar un campo de fuerza que puede eliminar balas y desatar un contraataque ofensivo. Utilizarlo sabiamente proporcionará buenas oportunidades de ataque.

Sistema de Sigils: Se pueden usar libremente multitud de sigils equipables para crear una configuración de combate acorde con tus preferencias y estilo de juego. Algunos sigils mejoran los atributos básicos de los jugadores, mientras que otros afectan a los estilos de juego y a los patrones de ataque. Diferentes configuraciones de sigils pueden proporcionar experiencias de combate muy diferentes.

Tablas de clasificación: En TEVI, el sistema de clasificación no es sólo para jugadores avanzados. De hecho, anima a todos los jugadores a experimentar con diferentes habilidades y combos para conseguir una puntuación de combo alta. Una puntuación más alta mejora el poder de ataque e incluso otorga efectos especiales a algunas habilidades o combos. Es como una recompensa para los jugadores más habilidosos, para que las batallas sean más emocionantes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema de combate empolgante com novos recursos. Com o sistema «Sigil», o jogador pode criar diferentes estilos de combate. Alguns «Sigils» não apenas melhoram os atributos, mas, com o «Combo Score», podem até mesmo alterar os efeitos de habilidades e balas, mudando drasticamente a experiência de combate. Emocionante sistema de combate con nuevas características. Con el sistema «Sigil» (similar a los Charms de Hollow Knight) , el jugador puede crear diferentes estilos de combate. Algunos «Sigils» no sólo mejoran los atributos, sino que, con la «Puntuación de combo», pueden incluso alterar los efectos de las habilidades y las balas, cambiando drásticamente la experiencia de combate. Excelentes secuencias CG y diseño de personajes a cargo del renombrado artista Ein Lee (RWBY) Gran banda sonora de conocidos compositores como Triodust (OPUS), Oli Jan (reconocido por el Arts Council England) y 3R2 (creó algunas piezas para Cytus, Deemo, Muse Dash). El estilo musical es más diverso y atractivo. La dificultad dinámica y los sistemas de exploración libre permiten a distintos jugadores experimentar distintas partes del juego, en distintos órdenes. Además, hay muchos objetos coleccionables y huevos de pascua , repartidos por las distintas zonas explorables del enorme mundo del juego que te espera en TEVI!



Trailer mostrando el sistema de combate:

Vídeo de gameplay:

Página en Steam: LINK

TEVI también ha contado con un reparto de actores de doblaje de primera clase:

. Leer artículo completo en Frikipandi TEVI se lanza hoy en Switch y Steam. Nuevo metroidvania Bullet Hell con preciosos pixel art y toques RPG