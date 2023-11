El icónico Dr. Eggman se afeita su bigote en la colaboración de Sonic Superstars con Movember

Compartir Facebook

SEGA ha anunciado hoy que el Dr. Eggman se afeitará su icónico bigotazo por primera vez en más de 30 años para celebrar la nueva colaboración entre Movember, la principal organización benéfica por la salud masculina, y Sonic Superstars. El malo más malote de Sonic The Hedgehog y uno de los villanos más reconocidos de la historia de los videojuegos, ha echado mano de las tijeras y se ha propuesto lucir una nueva imagen durante noviembre.

Sonic Superstars ya a la venta en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y PC.

Para ayudar a concienciar a la gente sobre la salud masculina, SEGA también ha encargado un estudio que ha descubierto que un tercio (34 %) de los hombres de entre 16 y 24 años han participado alguna vez en Movember. Casi una quinta parte (18 %) se decidió a dejarse bigote por primera vez porque quería parecerse a su personaje favorito. Freddie Mercury (20 %) resultó elegido como el bigote más emblemático de la cultura popular. Aun así, el Dr. Eggman (12 %) estuvo por delante de gente como el luchador Hulk Hogan (9 %), la estrella del pop Prince (8 %) y el presentador Ron Burgundy (7 %).

En el estudio se descubrió que dos de cada cinco (39 %) personas de la generación Z creen que los bigotes están de moda en este momento, lo que lleva a un tercio (35 %) de los hombres de 16 a 24 años a lucir bigote actualmente y tres de cada cinco (62 %) admiten que han intentado dejarse crecer el bigote en algún momento de sus vidas.

Este resurgimiento del mostacho también está desempeñando cierta influencia en su vida amorosa. Una cuarta parte (23 %) de personas de la generación Z cree que el bigote hace más atractivo al hombre, y una quinta parte (20 %) afirma que es más probable que salga con un hombre que tiene el labio superior peludo. De hecho, una de cada diez personas (8 %) confiesan que solo saldrían con un hombre que tenga bigote, y el 14 % afirman que les cortaría bastante el rollo si descubriesen que el hombre con el que salen es incapaz de dejarse crecer uno. Uno de cada diez (11 %) hombres entre 16 y 24 años admite que tiene bigote porque su pareja lo animó a dejárselo, mientras que una quinta parte (18 %) lo intentó y fracasó.

Una cuarta parte de los hombres entre 16 y 24 años (27 %) cree que el bigote les hace parecer más maduros y una quinta parte (21 %) dice que les hace sentir más seguros. Uno de cada diez (10 %) admite que el vello facial les permite adoptar una personalidad completamente nueva. Por otro lado, a una quinta parte (22 %) le gusta tener bigote porque es un tema de conversación interesante para romper el hielo y la mitad (48 %) dice que los felicitan por su bigote al menos una vez por semana.

Daniel Lazarides, vicepresidente de marketing central de SEGA para EMEA, ha declarado: “Durante mucho tiempo hemos admirado la importante labor que realiza Movember para apoyar la salud masculina y estamos encantados de ayudar a concienciar a la gente sobre una causa increíble afeitando uno de los bigotes más representativos de la historia de la cultura popular. Sonic Superstars rinde homenaje a los clásicos juegos de desplazamiento lateral en 2D de la década de 1990, por lo que ahora era el momento perfecto para presentar al Dr. Eggman de una manera que los fans nunca antes habían visto, sin el bigote que ha llevado durante más de 30 años. ¡Únete al Dr. Eggman y consigue que te patrocinen para dejarte crecer el bigote este noviembre!

Anne-Cecile Berthier, directora nacional de Movember para el Reino Unido y la UE, ha declarado:“Cuando nos enteramos de que SEGA y Sonic Superstars querían colaborar con Movember afeitándole su icónico bigote al Dr. Eggman por primera vez, supimos que el resultado sería llamativo. Sonic The Hedgehog es una de las franquicias de videojuegos más famosas del mundo y estamos agradecidos de que el Dr. Eggman haya hecho una pausa en su sueño de dominar el mundo para ayudarnos a concienciar a la gente sobre la salud masculina. Esperamos que esta colaboración con SEGA inspire a más personas a involucrarse y apoyar nuestra campaña de recaudación de fondos este Movember”.

Una nueva experiencia de juego en la saga Sonic

Nuevas emociones, clásicas sensaciones

Llamando a todas las superestrellas: ¡es hora de vivir una nueva experiencia en los juegos de Sonic! Hoy, SEGA ha anunciado Sonic Superstars, la última aventura de Sonic the Hedgehog que presenta un nuevo estilo de juego para el clásico título de plataformas en 2D de alta velocidad de Sonic.

HISTORIA

Explora las místicas Northstar Islands en esta nueva versión de las clásicas aventuras de acción y plataformas en 2D de Sonic. Juega con Sonic, Tails, Knuckles y Amy Rose y aprovecha los nuevos poderes Emerald para moverte y atacar de mil y una formas. Visita los maravillosos y nunca antes vistos escenarios a solas o en compañía de hasta 3 jugadores más y evita que el Dr. Eggman, Fang y un nuevo adversario conviertan a los animales gigantes de las islas en Badniks antes de que sea demasiado tarde.

Bien seas fan de Sonic de toda la vida o si acabas de descubrir sus juegos, Sonic Superstars es la manera perfecta de disfrutar del mundo de Sonic.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Jugabilidad en plataformas en 2D de Sonic evolucionada Las plataformas clásicas de Sonic en 2D se han reinventado para las plataformas de la generación actual con nuevas zonas, música, jugabilidad y efectos visuales UHD modernos solo son posibles con gráficos en 3D. Los movimientos, la física y los controles de Sonic mantienen su familiaridad y atraen a los fans de ahora y siempre por igual.

Nuevos personajes clásicos jugables Juega con tus personajes favoritos (Sonic, Tails, Knuckles y Amy Rose) y enfréntate al Dr. Eggman y al viejo enemigo Fang y desbarata sus nefastos planes. El diseñador de Sonic, Naoto Ohshima, también vuelve con un nuevo personaje al que Sonic y sus amigos tendrán que enfrentarse.

Siete poderes Emerald​ ¡Usa el poder de las siete Chaos Emeralds para desbloquear varias habilidades nuevas, como crear clones de ti mismo, escalar cascadas, adquirir potencia y más cosas!​

Multijugador cooperativo ​ ¡Sonic Superstars ofrece un modo cooperativo local para 4 jugadores, por lo que los fans pueden jugar solos o en compañía de sus amigos durante toda la campaña!



LOS PERSONAJES

Sonic

¡El erizo más rápido del mundo! Sonic the Hedgehog corre a velocidades supersónicas y no duda en enfrentarse a todo aquel que amenace a sus amigos, su libertad o el mundo natural que lo rodea. Le encanta relajarse cuando no está por ahí corriendo aventuras, pero jamás dejará pasar la oportunidad de desbaratar los maléficos planes del Dr. Eggman.

Amy

Aún está aprendiendo a usar su extraordinaria fuerza. Amy es una eriza de color rosa que lleva un martillo enorme, el martillo Piko Piko. Tiene un fuerte sentido de la justicia y un gran corazón, lo que la lleva siempre a proteger a los más débiles, aunque eso a menudo signifique ponerse en peligro.

Tails

Miles «Tails» Prower es un zorrito muy vivo y un genio de la mecánica, y el piloto del «Tornado», el avión de Sonic. Hubo un tiempo en que se burlaban de él por tener dos colitas, pero eso es lo que lo hace un zorrito único. Además, cuando las hace girar, puede volar por el aire durante un ratito. Tails es uno de los mejores amigos de Sonic y el mejor compañero de aventuras que podía pedir el erizo.

Knuckles

Dicen que Knuckles the Echidna es el último superviviente de su especie y su deber es proteger la Master Emerald en Angel Island. Es conocido por su inmensa fuerza y puede usar sus puños con pinchos para machacar a los enemigos, escalar por las paredes y destruir rocas. También puede sobrevolar, lo que le permite desplazarse rápidamente por distintos escenarios de la isla y del mundo en general.

Trip

Aún no se sabe mucho sobre Trip, la chica misteriosa que se encuentra con Fang en las Northstar Islands. Es un poco torpe, pero Trip va armada hasta los dientes y ha sido contratada por Fang y el Dr. Eggman para que los proteja y los guíe en esta región aún por explorar.

Fang

Fang es un jerbo muy rápido que siempre está buscando dar su próximo golpe. Es un cazarrecompensas profesional y ha tenido varios aliases distintos durante su carrera, muy probablemente debido a los carteles de «SE BUSCA» en los que aparece su cara. Siempre intenta evitar que lo capturen, por lo que cambia y mejora su modo de transporte frecuentemente, la Marvelous Queen.

Eggman

Un genio malvado con un coeficiente intelectual de 300. El Dr. Eggman quiere expandir el «Imperio de Eggman» por todo el mundo y por ello quiere dominar el planeta entero. Tiene a su disposición un ejército entero de robots, por lo que es un peligro constante y siempre está dispuesto a aumentar su poder robando objetos como las Chaos Emeralds. Puede que sea esto lo que lo ha llevado a viajar hasta las Northstar Islands…

Título: Sonic Superstars

Formatos: PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ y PC

Desarrollador / Distribuidor: SEGA

Género: acción, plataformas

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 17 de octubre de 2023

PEGI: +3

Web oficial: https://sonicsuperstars.com/

