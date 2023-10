Compartir Facebook

Xbox Partner Preview: se anuncia el modo de juego de la isla Dondoko en Like a Dragon: Infinite Wealth

Recicla, restaura y renueva una isla de cero para convertirla en un complejo de alta gama en este amplísimo modo secundario de Like a Dragon: Infinite Wealth

Hoy, en el Xbox Partner Preview, SEGA® y Ryu Ga Gotoku Studio han anunciado la isla Dondoko, un amplio modo secundario del próximo RPG de aventuras Like a Dragon: Infinite Wealth. La isla Dondoko incluye una variedad de experiencias únicas que se pueden disfrutar en el juego y que ofrecen una aventura tan grande que abarca todo el Pacífico.

Puedes ver el tráiler de la isla Dondoko en el siguiente enlace:

En las costas de Honolulú se encuentra la isla Dondoko, una isla desierta llena de basura arrojada de forma ilegal, pero que tiene el potencial de convertirse en algo mucho mejor. Con la ayuda de nuevos amigos, su fiel bate de béisbol y otras herramientas, Ichiban tiene la capacidad de limpiar la basura y reciclar todo ese material en muebles, edificios y más cosas que transformarán la isla. Demuestra tus dotes de gestión y abre las puertas de la isla a los clientes. ¡Llega a lo más alto del cielo azul hawaiano y crea el complejo de tus sueños en la isla Dondoko!

Acerca de Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth es la octava entrega de la saga insignia de Ryu Ga Gotoku Studio y la culminación de Yakuza: Like a Dragon™ y Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name™. Dos héroes más grandes que la vida misma se unen guiados por el destino, o quizás, por algo más siniestro… Ichiban Kasuga, un perdedor imparable que sabe lo que es tener que recuperarse después de tocar fondo, y Kazuma Kiryu, un hombre roto que debe afrontar sus últimos días.Like a Dragon Gaiden: Infinite Wealth sale el 26 de enero de 2024 en todo el mundo para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 y Steam.

Like a Dragon: Infinite Wealth se lanzará el 26 de enero de 2024 para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 y PC.

