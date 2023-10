Todos los anuncios y tráileres del Xbox Partner Preview. Ayer Microsoft celebro el, un evento digital con 30 minutos de tráileres y nuevos gameplays de juegos de algunos de nuestros socios third-party. Si no pudiste verlo, pásate por Xbox Wire para una visión completa del evento, donde ofrecimos nuevos vistazos a próximos títulos como Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, Like a Dragon: Infinite Wealth, RoboCop: Rogue City y muchos más.

¡Gracias por acompañarnos hoy en nuestro evento de transmisión inaugural, Xbox Partner Preview! Este programa se centró en muchos de nuestros maravillosos socios externos, como Ryu Ga Gotoku Studio, Remedy Entertainment, Studio Wildcard y muchos otros, y presentó casi 30 minutos de avances y nuevas imágenes de juego, todo lo cual resumimos a continuación.

En la transmisión de hoy, revelamos el primer vistazo en el motor del próximo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , mostramos la nueva actividad de la isla Dondoko para Like a Dragon: Infinite Wealth y estuvimos encantados de mostrar las primeras imágenes del juego del próximo Ark: ¡ La supervivencia ascendió !

Una vez más, gracias a nuestros socios externos por compartir estas emocionantes revelaciones con nosotros hoy. Y gracias, fanáticos de Xbox, por acompañarnos mientras todos compartíamos nuestro amor por los juegos. ¡Feliz juego!

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: primer vistazo al motor

Tuvimos nuestro primer vistazo en el motor del próximo Metal Gear Solid Δ: Snake Eater , impulsado por Unreal Engine 5. El video mostró una espesa vegetación, una variedad de animales depredadores muy detallados y entornos increíblemente detallados que conformarán la atmósfera. de este impresionante remake.

Alan Wake 2 : La nueva jugabilidad revela el terror que nos espera

En el período previo a su lanzamiento en Xbox Series X|S y Windows el 27 de octubre de 2023, Remedy mostró su emocionante tráiler de lanzamiento de Alan Wake 2 . También pudimos disfrutar de una jugabilidad completamente nueva en la que el personaje Saga se enfrenta a un nuevo y horrible enemigo. Echa un vistazo al acceso exclusivo detrás de escena de Xbox Wire sobre la creación de Alan Wake 2 aquí .

Se revela el primer metraje del juego de Ark: Survival Ascended

¡El muy esperado remake Ark: Survival Ascended hizo acto de presencia, mostrando la enorme cantidad de trabajo que se ha realizado en esta evolución de próxima generación con modificaciones multiplataforma, entornos de aspecto realista muy detallados y dinosaurios de aspecto fantástico utilizando Unreal Engine 5! Consulte la cobertura de Xbox Wire para obtener más información sobre el trabajo que se está realizando para llevar Ark: Survival Ascended a Xbox Series X|S .

Nuevos detalles sobre la próxima aventura de Ichiban Kasuga, Like a Dragon: Infinite Wealth

Durante la vista previa para socios de Xbox de hoy, Ryu Ga Gotoku Studio compartió una mirada exclusiva a una de las principales actividades secundarias disponibles para los jugadores en el próximo Like a Dragon: Infinite Wealth , poniendo a Kasuga a trabajar y administrando su propio pedacito de paraíso: ¡la isla Dondoko! Consulte nuestra entrevista con el productor jefe de RGG Studio, Hiroyuki Sakamoto, aquí en Xbox Wire para obtener algunos detalles nuevos sobre el próximo Like a Dragon: Infinite Wealth , que llegará a Xbox Series X|S y Windows el 26 de enero de 2024.

Still Wakes The Deep : una mirada de primera mano al horror que se avecina

The Chinese Room ( Amnesia: A Machine for Pigs , Dear Esther ) reveló nuevas imágenes de juego de su próximo juego de terror narrativo, Still Wakes the Deep . Aquí pudimos ver por primera vez la plataforma petrolera Beira D que colapsa lentamente mientras el personaje jugador navega a través de algunos encuentros increíblemente peligrosos, incluida una breve mirada a la entidad sobrenatural en la estación . Obtenga más información sobre las inspiraciones detrás de este próximo juego único aquí en Xbox Wire .

Manor Lords revela la fecha de lanzamiento del Game Pass para PC

Manor Lords ofreció una descripción detallada del juego sobre cómo es establecer tu propia ciudad medieval y luego reunir a tus habitantes para defender su granja o conquistar a tu vecino. Consulte nuestra entrevista exclusiva con el equipo detrás del juego aquí en Xbox Wire para obtener más información y esperar que el juego llegue en Game Preview para Windows y con PC Game Pass el 26 de abril de 2024.

Ikaro: Will Not Die anunciado con un tráiler lleno de acción

FuturLab y Thunderful mostraron su próximo juego más nuevo, Ikaro: Will Not Die , una aventura de acción trepidante con elementos rogue-lite, ambientada en una instalación futurista de neón. Pronto tendremos más para compartir sobre este juego independiente único.

Spirit of the North 2: Prepárate para otra animada aventura

Infuse Studio anunció y reveló un primer vistazo a su próximo Spirit of the North 2 , la secuela sorpresa de su magnífico juego de aventuras original. Aquí vemos a los jugadores tomar el control de un nuevo zorro, junto con un nuevo compañero volador que los acompañará en la aventura. Busque Spirit of the North 2 que llegará pronto a Xbox Series X|S.

Regreso al viejo Detroit en RoboCop: Rogue City

Teyon mostró nuevas imágenes de juego, incluida una nueva mirada a la batalla con el poderoso ED-209, del próximo RoboCop: Rogue City , que se lanzará el 2 de noviembre para Xbox Series X|S. Por lo que hemos visto, esto parece ser una reproducción verdaderamente fiel del clásico RoboCop que conocemos y amamos. Visita Xbox Wire para saber cómo el amor del estudio por la película es el corazón del juego .

Hacemos un recorrido por las mazmorras de Hinterberg

El equipo detrás del encantador Dungeons of Hinterberg mostró una jugabilidad nueva que dio un ejemplo de cómo es la vida diaria de Luisa, qué desafíos podría enfrentar en sus aventuras y a quién podría conocer. Puedes aprender más sobre cómo funciona el lado social del juego y cómo construir relaciones te ayudará a progresar en el juego con nuestra explicación exclusiva aquí en Xbox Wire . Dungeons of Hinterberg llega a Xbox Series X|S con Game Pass en 2024.

¿ Podrás llegar a la final ?

Embark Studios presentó una nueva mirada llena de acción a su próximo shooter competitivo por equipos, The Finals . Este juego gratuito se centra en arenas virtuales que presentan una física de destrucción de apariencia increíble que seguramente hará de cada partida un espectáculo que no querrás perderte. Busque más información el próximo año: la beta cerrada comienza para Xbox el 26 de octubre.