Actualización de contenidos de noviembre de Prime Gaming: STAR WARS Knights of the Old Republic, RAGE 2: Deluxe Edition, Centipede: Recharged y mucho más.

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Actualización de contenidos de noviembre de Prime Gaming: STAR WARS™ Knights of the Old Republic, RAGE 2: Deluxe Edition, Centipede: Recharged y mucho más.

¡Bienvenidos a la actualización de contenidos de noviembre de Prime Gaming! Prime Gaming es un beneficio de la membresía de Amazon Prime, que ahorra dinero a los miembros todos los días con ofertas, entrega gratuita, ahorros en recetas y entretenimiento de calidad.

Los miembros de Amazon Prime pueden reclamar estas ofertas por tiempo limitado en gaming.amazon.com. Para obtener información sobre la oferta de este mes, así como las últimas y mejores noticias de Prime Gaming, visita primegaming.blog y echa un vistazo a la publicación del blog de este mes aquí. Descarga los materiales gráficos aquí.

Regresa a Night City con contenido del juego para Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Para celebrar el lanzamiento de la expansión, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, nos complace continuar con la serie de entregas de contenido del juego para miembros Prime Gaming. En el papel del mercenario cibermejorado V, los jugadores se embarcarán en una dura misión y forjarán alianzas con siniestras maquinaciones políticas, todo ello mientras navegan por el peligroso distrito de Dogtown para salvar al presidente de la NUS.

Disponible el 29 de noviembre, los miembros pueden reclamar la Amstaff Power Shotgun que tiene un cuerpo compacto y mucha mordida, igual que su homónimo canino. Equipada con un mod icónico que otorga mayor velocidad de movimiento en muertes y desmembramientos, así como mayor penetración de armadura. Cuanto más rápido te muevas, más daño infligirá, y todas las bonificaciones permanecerán activas mientras cambies de arma Barghest. Tendremos aún más contenido para Cyberpunk 2077: Phantom Liberty para los miembros en los próximos meses, ¡así que permanece atento a Prime Gaming para estar a la última!

Juegos gratis con Prime de noviembre 2023

Prime Gaming ofrece varios títulos gratuitos durante todo el mes de noviembre, ¡y el primer juego se podrá conseguir a partir del 2 de noviembre! El catálogo de este mes lleva la rabia y el combate a un páramo implacable en RAGE 2: Deluxe Edition hasta dominar el poder de la Fuerza en STAR WARS™ Knights of the Old Republic. Vuelve cada jueves para reclamar tus Juegos Gratis con Prime en gaming.amazon.com.

2 de noviembre RAGE 2: Deluxe Edition [Epic Games Store] – Lucha por la justicia en este mundo distópico carente de sociedad, ley y orden. Los jugadores se pondrán en la piel de Walker, el último guardabosques del páramo para experimentar combates demenciales con vehículos, destrozar un páramo implacable y luchar contra bandas sádicas para reunir las herramientas y la tecnología necesarias para destruir a La Autoridad.

– Lucha por la justicia en este mundo distópico carente de sociedad, ley y orden. Los jugadores se pondrán en la piel de Walker, el último guardabosques del páramo para experimentar combates demenciales con vehículos, destrozar un páramo implacable y luchar contra bandas sádicas para reunir las herramientas y la tecnología necesarias para destruir a La Autoridad. 9 de noviembre Centipede: Recharged [Epic Games Store] – Destruye bichos y consigue puntuaciones altas con una partitura original de Megan McDuffee en este clásico de la vieja escuela, que incluye 30 desafíos únicos y un modo arcade interminable.

– Destruye bichos y consigue puntuaciones altas con una partitura original de Megan McDuffee en este clásico de la vieja escuela, que incluye 30 desafíos únicos y un modo arcade interminable. 10 de noviembre Evan’s Remains [Amazon Games App] – Resuelve intrincados rompecabezas como Dysis, una heroína enviada para desentrañar la desaparición del niño-genio Evan y traerlo sano y salvo a casa.

– Resuelve intrincados rompecabezas como Dysis, una heroína enviada para desentrañar la desaparición del niño-genio Evan y traerlo sano y salvo a casa. 16 de noviembre Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App] – Descubre una emotiva historia de azar y arte inspirada en los efectos visuales de Miyazaki/Studio Ghibli mientras los jugadores ayudan a una aspirante a artista a completar su obra maestra usando pinceladas para resolver una variedad de puzles. Los miembros de Prime Gaming también pueden reclamar la versión VR del juego.

– Descubre una emotiva historia de azar y arte inspirada en los efectos visuales de Miyazaki/Studio Ghibli mientras los jugadores ayudan a una aspirante a artista a completar su obra maestra usando pinceladas para resolver una variedad de puzles. Los miembros de Prime Gaming también pueden reclamar la versión VR del juego. 16 de noviembre STAR WARS™ Knights of the Old Republic [Amazon Games App] – Eres la última esperanza de la Orden Jedi. ¿Podrás dominar el asombroso poder de la Fuerza en tu búsqueda para salvar la República? ¿O caerás en la tentación del lado oscuro? Héroe o villano, salvador o conquistador… ¡sólo tú determinarás el destino de toda la galaxia!

– Eres la última esperanza de la Orden Jedi. ¿Podrás dominar el asombroso poder de la Fuerza en tu búsqueda para salvar la República? ¿O caerás en la tentación del lado oscuro? Héroe o villano, salvador o conquistador… ¡sólo tú determinarás el destino de toda la galaxia! 22 de noviembre The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App] – Vive una aventura llena de sorpresas y tonterías en el universo de fantasía en el que los jugadores deben liderar un equipo de héroes inverosímiles y torpes en este RPG táctico lleno de humor, pero desafiante.

– Vive una aventura llena de sorpresas y tonterías en el universo de fantasía en el que los jugadores deben liderar un equipo de héroes inverosímiles y torpes en este RPG táctico lleno de humor, pero desafiante. 23 de noviembre Black Widow: Recharged [Epic Games Store] – Protege tu telaraña de una horda de bichos en este enérgico renacimiento del clásico de culto de doble-stick shooter en el que los jugadores pueden elegir el modo en solitario o formar equipo con un amigo para jugar en modo cooperativo local a lo largo de 30 intensos desafíos y experimentar el interminable modo arcade.

– Protege tu telaraña de una horda de bichos en este enérgico renacimiento del clásico de culto de doble-stick shooter en el que los jugadores pueden elegir el modo en solitario o formar equipo con un amigo para jugar en modo cooperativo local a lo largo de 30 intensos desafíos y experimentar el interminable modo arcade. 30 de noviembre Orten Was the Case [Amazon Games App] – Asume la difícil tarea de frustrar un plan amenazador que podría destruir el mundo entero como Ziggy, un improbable héroe que se despertó atrapado en un bucle temporal.

– Asume la difícil tarea de frustrar un plan amenazador que podría destruir el mundo entero como Ziggy, un improbable héroe que se despertó atrapado en un bucle temporal. 30 de noviembre Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store] – Explora túneles bajo la superficie de Marte en un esfuerzo por destruir la base enemiga. Los jugadores tendrán que esquivar escombros, eliminar obstáculos y disparar a los enemigos, todo ello conservando la munición mientras desciendes a gran velocidad hacia territorio enemigo.

Calendario de noviembre 2023

Los miembros de Amazon Prime podrán disfrutar de aún más contenido durante todo el mes de noviembre, incluyendo nuevos botines y drops de contenido para Fall Guys, League of Legends, Battlefield 2042, Diablo IV y mucho más. No dejes de consultar el catálogo completo en gaming.amazon.com.

Ya disponible Super Adventure Hand [Amazon Games App]

1 de noviembre Dead by Daylight – 400K Bloodpoints

1 de noviembre Fall Guys – Clockwork Birdie Bundle

2 de noviembre League of Legends – BRAUMW Emote

2 de noviembre Rage 2: Deluxe Edition [Epic Games Store]

3 de noviembre Blade & Soul – High Society, High Society Hat, High Society Monocle, Alchemist Illusion Weapon Chest, 5 High Quality Treasure Chest

3 de noviembre Lineage II Classic – 100 Dragon’s Special Elixir Lv. 3, 100 Golden Fruit Buff Lv. 3, 50 Einhasad’s Protection, 100 Chef’s Fish Stew – Victory, 100 Sweet Grace Cookie, 5 Talisman of Speed Enchant Package

6 de noviembre Dead Island 2 – From Dusk Bruno Skin

6 de noviembre Lineage II Aden – 150 Boost Attack Scroll, 150 Boost Defense Scroll, 150 XP Boost Scroll, 10,000 Spirit Ore, Premier Coin

6 de noviembre Time Princess – Dazzling Gold Tickets Pack

7 de noviembre Asphalt 9: Legends – 150K Credits, 700 Tokens

7 de noviembre Battlefield 2042 – Changemaker Specialist Set, 1 Tier Skip

7 de noviembre Guild Wars 2 – Mini Puppy Pack

7 de noviembre Lords Mobile – Training Time Bundle

7 de noviembre RuneScape – Currency Pack, Umbral Chest

7 de noviembre Madden NFL 24 – 87 OVR Amari Cooper, 87 OVR Patrick Surtain II

8 de noviembre Destiny 2 – Playground Ride Exotic Emote Bundle

8 de noviembre My Pet Hooligan – Pirate Hat

8 de noviembre Star Trek: Timelines – Energy Package: 300 Chronitons

9 de noviembre Centipede: Recharged [Epic Games Store]

10 de noviembre Evan’s Remains [Amazon Games App]

10 de noviembre PUBG BATTLEGROUNDS – Chicken Dinner Booster Pack

13 de noviembre PUBG Mobile – Noble Lineage Set

14 de noviembre League of Legends: Wild Rift – Random Emote Chest

14 de noviembre Lineage II – 50 Honey Dark Beer, 100 Freya’s Scroll of Storm, 50 Emperor’s Special Cocktail, 200 Beora’s Ancient Vitality Tonic, 10 Homunculus’s Hourglass

14 de noviembre Paladins – Remix Jenos Skin

14 de noviembre SMITE – Gajesha Skin

16 de noviembre Behind the Frame: The Finest Scenery [Amazon Games App]

16 de noviembre Behind the Frame: The Finest Scenery VR [Amazon Games App]

16 de noviembre Diablo IV – Vermilion Witchknife, Vermilion Wing Labrys Bundle

16 de noviembre Overwatch 2 – Ana Midnight Camo

16 de noviembre STAR WARS™ Knights of the Old Republic [Amazon Games App]

17 de noviembre League of Legends – Prime Gaming Capsule

17 de noviembre Pokémon GO – Lure Module, 4 Great Balls

20 de noviembre Time Princess – Stamina Gusto Pack

21 de noviembre Lords Mobile – Treasure Hoard Bundle

21 de noviembre Shadow Fight 3 – Legendary set booster with perks and super moves, 500 Gems, 2,500 Shadow Energy

22 de noviembre The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos [Amazon Games App]

23 de noviembre Black Widow: Recharged [Epic Games Store]

28 de noviembre Aion – Daevanion Skill Selection Box, Daevanion Essence Bundle

28 de noviembre World of Warcraft – Tabard of Fury Transmog

29 de noviembre Cyberpunk 2077 – Amstaff Power Shotgun

30 de noviembre Caverns of Mars: Recharged [Epic Games Store]

30 de noviembre Orten Was the Case [Amazon Games App]

Para conocer las últimas novedades sobre contenidos, ofertas y sorteos, visita primegaming.blog

. Leer artículo completo en Frikipandi Actualización de contenidos de noviembre de Prime Gaming: STAR WARS Knights of the Old Republic, RAGE 2: Deluxe Edition, Centipede: Recharged y mucho más.