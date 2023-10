Detalles sobre Persona 3 Reload en su nuevo tráiler entre bambalinas

Hoy ATLUS ha dado más detalles sobre su próxima versión del RPG Persona 3 Reload, destacando los nuevos uniformes de combate de SEES, el sistema de estadísticas sociales, la vida en la residencia y los compañeros de clase, entre otros. Además, ATLUS ha lanzado el primero de una serie de tráileres entre bambalinas, donde podemos ver a algunos de los actores de doblaje que dan vida a los populares personajes de Persona 3 y Persona 3 Reload hablando del juego, su legado y sus seguidores.

No te pierdas el tráiler Reloaded: The Voices of Persona 3 | Behind the Scenes – Episode One Video de Persona 3 Reload con Aleks Le (protagonista), Zeno Robinson (Junpei), Heather Gonzalez (Yukari) y Michelle Ruff (Yukari del juego original de Persona 3) en el siguiente enlace:

Persona 3 Reload saldrá a la venta el 2 de febrero de 2024 para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 y PlayStation 4. Persona 3 Reload también estará disponible en Xbox Game Pass desde el lanzamiento.