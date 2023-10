Hazte notar en Need for Speed Unbound Volumen 5 – Próximo 12 de octubre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Corredores: preparaos para más formas de aumentar vuestra notoriedad y ganar infamia en Need for Speed Unbound. A partir del 12 de octubre, el Volumen 5* incluye nuevos vehículos, decoraciones, trajes, personalizaciones y mucho más.

Este volumen ofrece un renovado Speed Pass, con 75 rangos gratuitos con cosméticos y personalizaciones retro caleidoscópicas, así como el feroz Buick Grand National GNX (1987) para los pilotos que alcancen el rango 50. Los jugadores también pueden aceptar el reto de conseguir 25 cuasi accidentes en cualquier BMW mientras son perseguidos por la policía para desbloquear el nuevo BMW M2 Coupé turboalimentado (2023), demostrando que son los dueños de las calles y que no van a ir a ninguna parte.

Además, habrá nuevos packs de contenido premium disponibles en las tiendas, incluido el espeluznante «Trick or Street Swag Pack», que da vida al legendario MINI John Cooper Works Countryman ’17 personalizado, además de un pack de ropa, una máscara Skeleton Head, un efecto de conducción, una bocina exclusiva y mucho más*.

A continuación, encontrarás una lista de todos los contenidos de Need for Speed Unbound Volumen 5:

· Los 14 Linkups: Los jugadores pueden enfrentarse a los 14 Linkups de Vol. 3 y Vol. 4 – mostrando a las calles por qué están en la cima de su juego, compitiendo en más de cuatro rondas mostrando acrobacias épicas y conducción heroica. Los jugadores que más contribuyan serán coronados como MVP en lugares como el parque eólico Yams, el campo de golf Marigold y la cantera Jefferson.

· Speed Pass renovado: El Volumen 5 ofrece un Speed Pass renovado que aporta 75 rangos con cosméticos y personalizaciones caleidoscópicas retro gratuitas: alcanza el rango 50 y recorre la escena en el Buick Grand National GNX (1987).

· Nuevos desafíos: Acepta el reto de conseguir 25 cuasi accidentes en cualquier BMW mientras te persiguen la policía para desbloquear el Nuevo BMW M2 Coupé (2023). Los jugadores pueden demostrar su notoriedad aceptando nuevos desafíos diarios, semanales y únicos para ganar XP y aumentar su banco.

· Nuevos desafíos: Acepta el reto de conseguir 25 cuasi accidentes en cualquier BMW mientras te persigue la policía para desbloquear el Nuevo BMW M2 Coupé (2023). Los jugadores pueden demostrar su notoriedad aceptando nuevos desafíos diarios, semanales y únicos para ganar XP y aumentar su banco.

· Tienda del juego: Tres nuevos packs de contenido premium de personalización y cosméticos, que incluyen nuevos coches, cosméticos, efectos de conducción y mucho más, estarán disponibles en la tienda del juego.

o Need for Speed™ Unbound – Trick or Street Swag Pack: Disponible por 14,99 €, este pack premium contiene el MINI John Cooper Works Countryman ’17 Personalizado Legendario, así como una increíble variedad de ilustraciones de diseño clásico inspiradas en el estilo de las mangueras de goma de la época dorada de la animación estadounidense. Estos diseños aparecen en artículos que incluyen un pack de ropa, una máscara Skeleton Head, un efecto de conducción, un claxon exclusivo y mucho más.

o Need for Speed™ Unbound – Paquete personalizado legendario Volkswagen Escarabajo (1963): Este pack está disponible por 9,99 € y ofrece a los jugadores el Volkswagen Beetle (1963) Legendary Custom (carrocería y librea personalizadas) y un aumento de 10 niveles del Speed Pass, que les recompensará con 10 nuevos y emocionantes objetos cosméticos o de personalización.

o Need for Speed™ Unbound – Vol.5 Pack de personalización: Este nuevo pack de personalización ofrece a los jugadores 3 nuevas Custom Builds exclusivas, incluyendo Chevrolet Corvette Grand Sport (2017), BMW i8 Coupé (2018) y Mercedes-AMG C 63 Coupé (2018) por 5,99 €.

o Recompensa para suscriptores de EA PLAY: Los suscriptores de EA Play podrán disfrutar de su recompensa del Mercury Cougar Epic Custom (1967).

Need for Speed™ Unbound está diseñado para la nueva generación de tecnología y cuenta con resolución 4K a 60 FPS por primera vez en la serie. El volumen 5 sale a la venta el 12 de octubre en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

. Leer artículo completo en Frikipandi Hazte notar en Need for Speed Unbound Volumen 5 – Próximo 12 de octubre