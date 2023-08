IO Interactive anuncia una misión Objetivo Escurridizo totalmente nueva en HITMAN World of Assassination

IO Interactive anuncia una misión Objetivo Escurridizo completamente nueva para HITMAN World of Assassination con la participación de la superestrella internacional DJ y actor Dimitri Vegas. La misión contará con la imagen y el trabajo de voz de Dimitri Vegas y estará disponible de manera gratuita para todos los jugadores de HITMAN World of Assassination más adelante. Está previsto su lanzamiento en las consolas PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ y PC.

Dimitri Vegas interpretará el papel de “The Drop”, un DJ que se dedica al negocio de la droga y que intenta controlar ese mundo de una manera u otra.

La nueva misión se anunció el 30 de julio durante una sorpresiva interrupción de la actuación de Dimitri Vegas y Like Mike en Tomorrowland 2023, el festival de música electrónica dance más grande y conocido del mundo.

“Estoy encantadísimo de formar parte del universo Hitman”, ha dicho Dimitri. “Siempre es emocionante involucrarse en proyectos creativos y tengo muchas ganas de ver cómo reacciona todo el mundo a mi personaje cuando salga la misión a finales de año”.

“Estamos muy contentos de colaborar con Dimitri Vegas en una misión Objetivo Escurridizo totalmente nueva en HITMAN World of Assassination”, ha señalado Hakan Abrak, CEO de IO Interactive. “Esta va a ser la primera misión Objetivo Escurridizo que hayamos creado desde hace dos años y estamos muy contentos de que nuestra apasionada comunidad y los recién llegados al juego puedan disfrutarla a finales de año como parte de la celebración del 25 aniversario de IO Interactive”.

En HITMAN World of Assassination, los Objetivos Escurridizos son contratos únicos con un riesgo muy alto que están disponibles únicamente un tiempo limitado. Estas misiones son gratis para todos los jugadores, que tienen una única oportunidad para asesinar al objetivo ya que si no completan la misión con éxito no pueden volver a intentar cumplir el contrato. Más adelante se anunciarán las recompensas exclusivas de la misión Objetivos Escurridizos “The Drop”.

