Lords of the Fallen muestra un aluvión de contenidos en un gameplay de 20 minutos

HEXWORKS, un estudio de CI Games, desvela hoy 20 minutos de juego en un nuevo vídeo de gameplay de presentación extendida de su esperado RPG de acción y fantasía oscura, Lords of the Fallen. El juego que se estrenará el viernes 13 de octubre, supone un reinicio total de la franquicia y ya se puede reservar para PC, PS5 y Xbox Series X/S.

Puedes ver el nuevo vídeo del juego en el siguiente enlace:

El nuevo vídeo, que tiene lugar en un vasto mundo semiabierto, muestra solo algunos de los diversos y angustiosos entornos que los jugadores recorrerán en su épica búsqueda para derrocar a Adyr, el dios demonio. Cada zona principal está interconectada con al menos otras dos, por lo que el orden en que los jugadores se aventuren por estas tierras dependerá en gran medida de ellos. Sin embargo, no solo tendrán que sobrevivir a un mundo en esta extensa experiencia RPG, sino a dos, gracias a la exclusiva mecánica de reino dual del juego.

Junto a Axiom, el reino de los vivos, existe su homólogo de los no Muertos, Umbral. Cada reino tiene sus propios caminos, enemigos, personajes y, por supuesto, tesoros. Equipado con la Lámpara Umbral, los usuarios pueden cruzar a este mundo paralelo en cualquier momento, aunque para ello tendrán que usar una de sus dos vidas. Cuando un jugador muere en el reino de los vivos, resucita automáticamente en el mismo lugar, aunque en el reino de los no muertos, para tener una última oportunidad de sobrevivir… aunque las probabilidades estarán en su contra.

Esta presentación extendida del juego ofrece también nuevos detalles sobre la función cooperativa ininterrumpida. Para invitar a un segundo jugador a unirse a la aventura, los usuarios necesitarán únicamente visitar un punto de descanso del juego (vestige), donde pueden elegir luchar junto a un amigo o un jugador seleccionado al azar. Otro nuevo elemento de juego que Lords of the Fallen introduce en el género es la posibilidad de que los usuarios creen sus propios vestigios, aunque solo se puede hacer en lugares muy selectos y requiere un recursos extremadamente caros.

Además de otros muchos detalles sobre la jugabilidad, también se ha revelado muchos detalles sobre el sistema de combate totalmente revisado que los usuarios utilizarán en Lords of the Fallen, que entrelaza a la perfección habilidades cuerpo a cuerpo, mágicas y a distancia. Además de los ataques estándar, los usuarios pueden asignar hasta cuatro habilidades mágicas a distancia adicionales. Esto no solo permite una mayor variedad en el combate, con la posibilidad de encadenar un número casi infinito v de combos, sino que acelera rápidamente el combate, reduciendo la necesidad de intercambiar habilidades.

Trailer

«El equipo de Hexworks está encantado de compartir por fin un avance ampliado de la rejugabilidad y revelar numerosos detalles nuevos de nuestro RPG de acción de fantasía oscura” , ha afirmado Saul Gascon, jefe del estudio. “Hemos labrado con pasión nuestro propio camino en este género cada vez más popular y estamos especialmente emocionados por ver cómo los usuarios se acercarán a la mecánica única de mundo dual del juego, cuando se estrene este octubre”.

Desarrollado con el motor Unreal Engine 5, Lords of the Fallen ya se puede reservar y está disponible en tres ediciones Estándar, Deluxe y Coleccionista (ver detalles más abajo).

La edición estándar incluye:

El juego Lords of the Fallen

Contenidos de la edición Deluxe (física y digital):

El juego Lords of the Fallen

Clase inicial de Cruzado Oscuro: blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto*

Libro de arte digital de 100 páginas : con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen

Banda Sonora digital: piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen

Visor de modelados 3D: visualiza cada modelo de personaje del juego con todo lujo de detalles en alta resolución.

La Edición Coleccionista incluye (versión física):

El juego Lords of the Fallen.

Figura de 25 centímetros del Cruzado Oscuro: admira a este renombrado Guerrero en todo su esplendor con esta figura de 25 centímetros finamente detallada.

Vitrina metálica: exhibe tu figura del Cruzado Oscuro en esta llamativa vitrina metálica, que incluye iluminación ambiental LED y mando a distancia.

Steelbook de coleccionista: con un exclusivo diseño.

con un exclusivo diseño. Clase inicial de Cruzado Oscuro: blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto*

blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto* Libro de arte digital de 100 páginas: con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen

con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen Banda Sonora digital: piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen

piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen Visor de modelados 3D: visualiza cada modelo de personaje del juego con todo lujo de detalles en alta resolución.

Póster de doble cara y tarjeas de arte

Las reservas anticipadas de todas las ediciones incluyen lo siguiente:

Tintes de armadura de bronce, plata y oro exclusivos

3x objetos XP

5x objetos HP

5x objetos MP

Prepárate para desatar la oscuridad el viernes 13 de octubre de 2023, cuando Lords of the Fallen se lance en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Para más información por favor visita: https://www.cigames.com/en/

