Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Plataformas y juegos arcade que llegan en agosto a los sistemas Evercade

Con clásicos de la década de los años 90 y épicas aventuras

El próximo 11 de agosto de 2023, la firma Blaze Entertainment lanzará dos nuevos cartuchos de juegos compatibles con todo el hardware Evercade, entre ellas las plataformas Evercade VS y Evercade EXP. El recopilatorio Piko Arcade Collection 1 supone la colección definitiva de juegos arcade clásicos de la década de los años 90, con títulos emblemáticos como Dragon Master, Master’s Fury , Fancy World: Earth of Crisis y Magic Purple, entre otros. Por otro lado, Sydney Hunter Collection 1 te permitirá vivir aventuras épicas con un cartucho que reúne tres de los juegos de plataformas independientes retro más emocionantes jamás lanzados, como son Sydney Hunter and the Shrines of Peril, Sydney Hunter and the Sacred y Sydney Hunter and the Caverns of Death .

Piko Arcade Collection 1

Piko Arcade 1, la colección definitiva de juegos arcade clásicos ¡de los años 90! Con 9 juegos arcade con licencia oficial, este cartucho reúne algunos de los títulos más emblemáticos de la época como Dragon Master, Master’s Fury , Fancy World : Earth of Crisis, Magic Purple , The Legend of Silkroad , Burglar X, Ultimate Tennis, Steel Force y Diver Boy Este cartucho compatible con todos los sistemas Evercade , ofrece la oportunidad perfecta para revivir la edad de oro de los juegos de los juegos arcade, tanto en casa como fuera de ella.

Puedes ver el tráiler del juego en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=5bDdcgEgl9s

Sydney Hunter Collection 1

Prepárate para una aventura épica con la colección Evercade Sydney Hunter. Este increíble cartucho reúne tres de los juegos de plataformas retro indie más emocionantes jamás lanzados: Sydney Hunter and the Shrines of Peril, Sydney Hunter and the Sacred y Sydney Hunter and the Caverns of Death. Sigue al intrépido explorador y geólogo Sydney Hunter en sus expediciones más peligrosas: terreno traicionero, trampas mortales y temibles enemigos en busca de antiguos tesoros. Estos clásicos retro se lanzaron originalmente para tres plataformas diferentes, y ahora están todos juntos en un emocionante paquete.

Puedes ver el tráiler del juego en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=arXWGQzpClY

Las consolas Evercade VS y la portátil Evercade EXP ya a la venta.

. Leer artículo completo en Frikipandi Plataformas y juegos arcade que llegan en agosto a los sistemas Evercade