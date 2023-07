Explorando la historia de Immortals of Aveum con Michael Kirkbride

El viernes en la Comic-Con de San Diego, durante el panel «Haciendo Immortals of Aveum», EA y Ascendant Studios estrenaron el corto de Immortals of Aveum, «Asegurando la piedra de vinculación», que muestra imágenes inéditas de Immortals of Aveum, en las que Jak y su equipo discuten sobre la posesión de la Piedra de la vinculación por parte de Jak.

Puedes ver el tráiler cinemático

Además del tráiler, se ha estrenado un reportaje escrito titulado «Escribiendo Aveum», con Michael Kirkbride, veterano de la industria durante casi tres décadas (famoso por The Elder Scrolls: Morrowind y The Walking Dead), y su viaje para dar forma al mundo de Aveum, sus personajes, reinos y diálogos, con los que se le ha dado vida a su base narrativa.

Puedes leer el blog, incluida la entrevista completa con Michael Kirkbride, aquí

Para crear una nueva propiedad intelectual de fantasía se necesitan un rico trasfondo que llene libros de historia y leyendas que den color al mundo. Ahí es donde entra Michael Kirkbride. Michael es un veterano con casi tres décadas en el sector, conocido por crear emblemáticas narrativas AAA, desde The Elder Scrolls: Morrowind y Oblivion hasta The Walking Dead y Batman: Enemy Within en Telltale Games. Michael se unió a Ascendant Studios desde el primer momento para dar forma al mundo de Aveum, sus personajes y reinos y los diálogos que dan vida a su narrativa.

Con Immortals of Aveum™, nos propusimos crear un vibrante mundo fantástico al borde de la destrucción con un elenco de personajes únicos. Descubrid la historia que está por llegar con «Obtener la piedra de vinculación», una exclusiva cinemática del juego con Jak (Darren Barnet), Kirkan (Gina Torres) y Zendara (Lily Cowles).

En esta escena, los Inmortales se reúnen en la sala de guerra del Palathon, una fortaleza flotante en el sur de Lucium y cuartel general de la Orden de los Inmortales. Mientras continúa la lucha contra Sandrak, Jak ha regresado del frente con la piedra de vinculación, un poderoso objeto que debía destruir…, no llevarse. Ahora debe convencer al resto de Inmortales de que tomó la decisión correcta.

Para obtener más información sobre la creación de la historia y el trasfondo de Immortals of Aveum, aquí tenéis una charla con Michael Kirkbride sobre cómo ayudó a crear una historia de fantasía moderna.

¡Hola, Michael! Has hecho un trabajo narrativo increíble en un montón de juegos, así que vamos a pasar a hablar directamente de Immortals. ¿Cuál es la historia de Aveum, y qué importancia tiene la magia en este mundo?

La magia y el mundo de Aveum son prácticamente lo mismo. En la mitología del juego se crearon al mismo tiempo, y se complementan mutuamente para crear algo asombroso. Las cosas solo se tuercen cuando aparecen los seres humanos.

Actualmente, Aveum es un lugar donde la paz es un concepto extraño, un estado antinatural. La Guerra Perpetua es por el control de la magia, y el resto de la sociedad se ajusta a ella. Ya sea por ley o por deber, cuando cumples la edad de reclutamiento, vas al frente. Quienes controlan la magia son las clases gobernantes, y quienes no lo hacen son sus ejércitos.

¿Qué sucesos recientes han llevado al estado actual de la Guerra Perpetua? ¿Concretamente al conflicto entre Lucium y Rasharn?

Las dos superpotencias de Aveum han estado en guerra desde siempre. Mientras Sandrak, el tirano de Rasharn, gana ventaja, el verdadero punto de inflexión en el conflicto es puro spoiler, pero es precisamente cuando apareces tú (Jak).

¿Ah? Bueno, vamos a profundizar en esos personajes y en cómo cobraron forma, empezando por nuestro héroe. ¿Cómo va cambiando y creciendo Jak durante la campaña?

Cuando lo conocemos, lo último que quiere Jak es unirse a la guerra. Ni tener nada que ver con la clase dominante mágica que los trata a él y a la gente como él (sin magia) como basura. Pero entonces…

… cuando un suceso traumático le hace manifestar una forma rara y muy poderosa de magia, la gran magnus Kirkan lo encuentra, le da una razón para luchar en la guerra y lo entrena para que llegue a ser muy bueno.

¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo interactúa con el resto de magni?

Jak es el recluta en bruto con poderes nuevos e increíbles que se une a unas fuerzas especiales de élite que tienen mucha historia en común. Al principio hay algo de incomodidad, y como alguien a quien le han dicho que es raro y especial, Jak a veces deja que se le suba a la cabeza. Eso nunca va bien.

Generalmente, Jak es un buen chaval, fiel a su gente, que se deja llevar por un instinto de independencia de cuando era un niño que robaba en la calle, algo que no puede evitar, para bien o para mal. Esto lo pone en apuros, pero también le permite pensar en formas novedosas de resolver situaciones que otra gente piensa que son demasiado graves.

¿Cómo llegó a ser magnus triarca?

Lotería genética. Jak no es un «elegido» ni una figura de profecía cumplida a través de experimentos eugenésicos ilícitos. Tuvo suerte, sin más. Bueno, tal vez no con las circunstancias que lo llevaron a manifestar magia por primera vez… En eso no tuvo suerte en absoluto.

¿Y la gran magnus Kirkan? Ella fue la que encontró a Jak, pero ¿y antes de eso? ¿Qué llevó a Kirkan a este punto en el tiempo cuando comienza la historia de Immortals of Aveum?

Kirkan es la líder de los Inmortales, y lo ha sido durante mucho tiempo. Ella, además, está en una situación desesperada cuando empieza el juego. Las defensas del reino están fallando, y el número de tropas mágicas de su orden disminuye: la Guerra Perpetua se inclina mucho por la victoria de Rasharn.

Luego consigue encontrar a un chico con un gran potencial: un triarca. Alguien que, si lo entrenan bien, dará a Lucium el respiro necesario para planear el contraataque contra los avances de Sandrak. Y ahí es donde entras tú.

¿Cómo es ella? ¿Cómo se lleva con Jak y los demás miembros de los Inmortales?

Es dura, hipercompetente, posee una capacidad táctica brillante y es una magnus poderosa. Es la mentora de Jak, y le tiene mucho cariño.

También hay una Kirkan que Jak jamás ha conocido y sus enemigos sí. Una absolutamente despiadada. Una militar inflexible. Toda su vida ha luchado en la Guerra Perpetua, y eso le ha pasado factura. Una persona más pesimista se cuestionaría si su afecto por Jak realmente proviene de su valor como activo para la guerra. Puede que Sandrak sea nuestro villano, pero ese lado de Kirkan me asusta.

Parece que ha sufrido mucho. Debe de tener un pasado complicado para haber llegado tan lejos.

Sin embargo, también hay otros miembros de los Inmortales. ¿Qué puedes contarnos sobre Zendara?

Zendara es la segunda al mando. Ella tiene un estatus especial en los Inmortales, ya que también es de la realeza de un reino diferente. Este reino, Kalthus, ha sido recientemente conquistado por Sandrak, así que las cosas son un poco más personales para ella.

Así que una princesa real de un reino derrotado tiene que aliarse con una rata callejera de Seren. ¿Puedes hablarnos de la relación entre Zendara y Jak?

Jak es lo que se conoce como un fortuito, alguien que nace sin magia, pero la manifiesta más tarde en su vida. Existe un prejuicio contra esta clase de personas en Aveum, y sobre todo en Kalthus, donde la gente de Zendara ha tenido experiencia con magia descontrolada. Zendara considera la inexperiencia de Jak con la magia un peligro para el equipo, con el que no se siente del todo cómoda. Y lo expresa muy claramente.

Dicho esto, la dinámica entre Jak y Zendara y la trayectoria que toma (ellos se retan mutuamente a ser personas diferentes a como empezaron), es para mí un punto álgido de la historia.

¡Me entusiasma oír eso! Los personajes y su crecimiento pueden ser la clave de una gran historia. ¿Qué hay de Devyn? Parece tan diferente a Jak como Zendara.

Cuando nos encontramos con Devyn por primera vez, lo han hecho volver del frente, una tierra de nadie perpetua entre Lucium y Rasharn, al sur del país. Kirkan necesita a su mejor luchador de vuelta para ocuparse de cosas bastante apocalípticas que están ocurriendo en su hogar.

¡Vaya! Eso debe de significar mucho viniendo de Kirkan. ¿Quiere decir que se lleva bien con Jak una vez que se conocen?

Al principio, Jak lo subestima porque Devyn presenta una actitud aristocrática y mordaz que recuerda a Jak las peores cualidades de la nobleza que conoció en Seren. (La ciudad de chabolas en la que se crio Jak). Pero los dos rápidamente se convierten en amigos inseparables. Devyn enseguida se convierte en el mayor animador de Jak.

¡Es genial saber que pueden trabajar juntos! Y parece que hay un elenco de personajes bastante único. Sabemos que quienes escriben los crean, y quienes actúan les dan forma, así que ¿han cambiado mucho los personajes con la interpretación?

Durante las primeras grabaciones para nada, ya que sus personajes estaban bastante definidos, pero después de esas primeras sesiones, desde luego escribimos más acercándonos a lo que puso en el papel cada actor, así que ciertos elementos de la personalidad de un personaje se fortalecieron o se hicieron más visibles.

Antonio Aakeel (Devyn) consiguió llevar la cháchara desbocada de Devyn a otro nivel, así que acabé escribiéndole diálogos superrápidos solo para ponerlo a prueba. Siempre lo lograba. Lily Cowles (Zendara) es graciosísima en persona, cosa que tienes que obviar para escribir correctamente la actitud fría y práctica de Zendara. Y Gina Torres (Kirkan) es capaz de leer los ingredientes de una receta de lasaña y que parezca el momento más importante de su vida, así que su seriedad fue importante desde el primer momento.

¿Cómo se han equilibrado la emoción de los personajes y el conflicto sin llegar demasiado lejos en ninguna dirección?

Haciendo que los personajes siempre se tomen la guerra en serio. Aunque Jak y sus acompañantes son gente graciosa, la guerra y sus riesgos son reales para estos personajes. También tienen personalidades marcadas, y se hacen reír mutuamente en las trincheras para que no decaiga el ánimo.

Y aunque el trasfondo del juego es una sangrienta e interminable guerra por el control de la magia, sigue siendo una historia de aventuras. Ese es nuestro terreno de juego. No vamos a ofrecer en nuestro juego un reflejo lúgubre del conflicto global. Estamos aquí para darles a algunas personas muy terribles un puñetazo en la cara (con bolas de fuego).

En la cinemática «Conocer a Zendara» (más abajo), Devyn presenta a Jak a la intrépida Zendara, que inmediatamente deja claro lo mal que le cae este. Aquí podemos ver el primer choque entre las fuertes personalidades de nuestros personajes, que se enfrentan entre sí al comenzar su periplo juntos para detener a Sandrak y acabar con la Guerra Perpetua.

¡Correctísimo! ¿Refuerza eso que los personajes no hablen con los diálogos de estilo medieval que muchos asocian a la fantasía?

Eso lo decidió el director del juego, Bret Robbins, y lo celebro. La pregunta presupone que los juegos de fantasía deberían usar un inglés antiguo o algo así, pero no tienen por qué. Si un mundo de fantasía no está ambientado en el pasado de la Tierra, ¿por qué lo sugieres usando un lenguaje arcaico?

Es una manía difícil de abandonar, ya que estamos acostumbrados a ver juegos y películas de los últimos 50 años haciendo esto. Pero creo que le haces un flaco favor al género fantástico, esperándote siempre un especie de rollo pseudomedieval.

En serio: si tu ambientación no es una versión histórica de la Tierra, ¿no estás traduciendo de todos modos las palabras del idioma nativo de tu personaje principal para que las entienda quien esté leyendo/viendo/jugando? Y como cualquier buen traductor, tu trabajo es interpretar el material de la manera que mejor transmita su esencia. Aveum, pese a la fantasía, es moderna y se cuenta así.

Sí, tienes mucha razón, y es una perspectiva interesante. Ayuda a reforzar que este no es nuestro pasado, sino un mundo completamente diferente con sus propias personas.

Exacto. Al principio de la historia, explicamos el mundo de Aveum y el estado de la Guerra Perpetua al público a través de los ojos de Jak. En la cinemática de la Guerra Perpetua (más abajo), Kirkan acaba de descubrir a Jak después de que este manifieste por sorpresa su magia. Como toda su vida ha vivido en los barrios pobres de una ciudad, sabe muy poco sobre el mundo que lo rodea y sobre cómo funciona la magia. Es el momento en el que Jak y tú, que lo manejas, descubrís por primera vez el mágico y único mundo de Aveum y tenéis un primer contacto con su historia.

Vale, hemos hablado del bando bueno. ¿Y el grandullón? Ya hemos mencionado a Sandrak, pero todavía no nos hemos metido mucho en él. ¿Quién es él, y cuál es su papel en la Guerra Perpetua?

¡El pasado y la personalidad de Sandrak son más spoiler aún si cabe! Pero te cuento: es el líder de Rasharn, y aunque en el bando bueno piensan que él es el malo, él no. Los mejores y más escalofriantes personajes malos creen que lo que hacen es lo correcto, y desde luego así es con Sandrak.

Tiene buenas razones para haber aumentado sus ataques contra Lucium, y cuanto más lo conozcáis, más os preguntaréis si su motivación está justificada.

¡Eso es increíble! Muchas gracias por contestar a todas estas preguntas, Michael.

Hay muchos más detalles en la historia, el trasfondo y los personajes de Immortals of Aveum que estamos deseando que descubráis. Si sois como nosotros y queréis profundizar en cada detalle del universo del juego, os encantará el libro de trasfondo de Immortals of Aveum, que profundiza en las historias, las personas y las culturas del mundo. Tampoco se trata de un libro de arte y trasfondo al uso. Para desbloquear su versión digital para la comunidad, harán falta mucha observación e ingenio. ¡Próximamente tendréis más información al respecto!

Immortals of Aveum saldrá a la venta el 22 de agosto de 2023. Las reservas ya están disponibles para Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC a través de EA App, Steam y Epic Games Store.

