Primer vídeo de Faction Focus con gameplay de Stormcast Eternals

Los Stormcast Eternals protagonizan la primera secuencia de gameplay de Faction Focus para Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Ya está disponible el primer vídeo de Faction Focus para el juego de estrategia en tiempo real de Frontier Developments, Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, en el que se introduce a los jugadores a los guerreros divinos conocidos como los Stormcast Eternals. Con imágenes de gameplay totalmente nuevas que destacan la amplia variedad de escuadrones, héroes, monstruos y máquinas disponibles en el juego, los jugadores podrán dirigir por sí mismos a esta icónica facción de Age of Sigmar durante la beta abierta del 7 al 10 de julio para PlayStation® 5, Xbox Series X|S y PC, junto con los astutos y brutales Orruk Kruleboyz.

PRIMER GAMEPLAY FACTION FOCUS – STORMCAST ETERNALS

Los Stormcast Eternals son los guerreros elegidos por el Dios-Rey Sigmar, forjados a partir de almas mortales en la tierra de Azyr, y enviados a luchar en nombre de las fuerzas del Orden. En Realms of Ruin, los Stormcast Eternals son representados como un ejército de élite formidable que puede dominar cuando despliega una fuerza combinada de atacantes a distancia y combatientes de primera línea. Sin embargo, mantener su control del campo de batalla tiene un precio, y los jugadores necesitarán cuantiosos recursos para movilizar a sus combatientes más potentes. También son menos numerosos que los Orruk Kruleboyz.

Además de los escuadrones básicos de combate cuerpo a cuerpo y a distancia, como los Libertadores y los Raptores de Vanguardia, los Stormcast Eternals cuentan con Aniquiladores, que llevan una impenetrable armadura Thunderstrike; Fiscales, que se elevan desde los cielos e incendian el campo de batalla con una avalancha de martillos, y la Guardia Dracotormenta, capaz de aniquilar a los enemigos con un solo soplo de Wyrmflame. Cada uno de ellos posee habilidades distintivas que pueden cambiar el curso de la batalla cuando se activan en momentos clave.

Esta primera entrega de Faction Focus también muestra a los jugadores de consola el esquema de control DirectStep™ de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Diseñado para ofrecer a los usuarios de Xbox y PlayStation® una experiencia de estrategia en tiempo real intuitiva y cómoda, DirectStep™ permite a los jugadores dar órdenes rápidamente, cambiar de escuadrón, crear grupos de unidades y cambiar la perspectiva del campo de batalla con solo pulsar unos botones.

Los Stormcast Eternals son sólo una de las cuatro facciones que llegarán a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, cada una de ellas adaptada al juego de mesa de fantasía definitiva de Games Workshop. Pronto se revelarán más, junto con otras formas de jugar.

Para obtener más información e inscribirse en las betas abiertas, visita www.aosrealmsofruin.com.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin llegará pronto a PlayStation® 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store, y ya está disponible para la lista de deseos.

