¡Koa and The Five Pirates of Mara anunciado en formato físico para PlayStation 4 & 5 y Switch!

¡El universo Chibig coge carrerilla hasta la meta! Presentamos la última colaboración con el estudio valenciano Chibig, Talpa Games y Undercoders para traer en formato físico Koa and the Five Pirates of Mara en Edición Normal y Coleccionista para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Desde Tesura Games publicaremos la última aventura de Koa en toda Europa el 29 de septiembre .

Descripción

¡Únete a Koa y Napopo en una aventura repleta de acción en el mundo de Mara! Esta vez, han vuelto para enfrentarse a los piratas, que la han liado parda en el archipiélago. En un juego clásico de plataformas 3D, Koa deberá superar todo tipo de obstáculos para poder vencer a los piratas malandrines.

Todo un archipiélago por descubrir. De soleadas playas a peligrosos volcanes, no te faltarán adorables islas por visitar, cada una llena de secretos y coleccionables.

Relájate y desconecta – ¡o ponte a prueba en verdaderos desafíos! Ya sea para jugar ocasionalmente o para speedrunners, Koa and the Five Pirates es una aventura pirata para todo el mundo.

Koa and the Five Pirates of Mara llegará en formato físico a PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch, desarrollado por Chibig Studio, Talpa Games y Undercoders en Edición Normal y Coleccionista.

La Edición Coleccionista incluye:

Juego Completo (PS4, PS5 o Switch)

Caja Coleccionista

Libro de Arte

CD con la BSO

Llavero de Koa

Set de Postales

PIN-chito

¡La edición física de Koa and the Five Pirates of Mara ya se puede reservar en la Tesura Store, principales tiendas de videojuegos y Amazon. Disponible el 29 de septiembre en PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch!

Tesura Website: https://tesuragames.com/juegos/koa-and-the-five-pirates-of-mara/

Tesura Store: https://store.tesuragames.com/productos/?_search=Koa%20and%20the%20Five%20Pirates%20of%20Mara

