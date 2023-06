THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH tendrá su primera Beta del 5 al 11 de junio en PlayStation

Podrá descargarse gratuitamente sin subscripción a PlayStation® Plus

SNK Corporation se enorgullece de anunciar la primera fase Beta abierta para THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH (KOF XIII GM) en PlayStation, con el objetivo de mejorar la calidad de la experiencia de juego online. El título está actualmente en desarrollo para PlayStation 4 y también será jugable en PlayStation 5 y Nintendo Switch. La fase de prueba durará desde el lunes 5 de junio a las 4:00 AM CEST hasta el domingo 11 de junio a las 4:00 AM CEST.

Puedes ver su teaser tráiler desde:

KOF XIII, la aclamada entrada en la serie KOF, es muy querida por los fans de todo el mundo por sus icónicos gráficos, mecánicas y argumento. El próximo KOF XIII GM optimiza este clásico para proporcionar una experiencia online más emocionante, mejorando su programación y añadiendo salas de espera y funciones de espectador. La fase de prueba Beta abierta tiene como objetivo mejorar la calidad de las funciones online del juego, y se podrá jugar gratis incluso sin suscripción a PlayStation Plus. El título contará con los siguientes modos de juego confirmados: Practice Mode, Online Mode, Options Mode y Customize Mode. Los jugadores podrán jugar con hasta 36 personajes. Los jugadores podrán descargar gratuitamente THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH OPEN BETA TEST desde la tienda de PlayStation®︎ para unirse a la prueba, pero hay que tener en cuenta que es posible que el juego no siempre funcione correctamente o según lo previsto, ya que no deja de ser una fase de prueba. Se requiere conexión a Internet (tanto para jugar offline como online), y el modo Historia no estará disponible durante la fase de prueba. Solo se podrá jugar a la versión OBT (Online Beta Test) durante el periodo designado. Los datos de guardado de esta prueba no se podrán transferir a la versión comercial y el contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Más información en: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/kof13gm/

