PlayStation VR2 anuncia Arizona Sunshine 2 y grandes novedades en el PlayStation Showcase

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha revelado emocionantes novedades para PlayStation®VR2 (PS VR2), el innovador dispositivo de realidad virtual de alta tecnología para PlayStation®5. Entre los anuncios más destacados se encuentran el esperado lanzamiento de Arizona Sunshine 2 y el modo VR para Resident Evil 4 Remake. A continuación, te presentamos un resumen de estos emocionantes anuncios:

Arizona Sunshine 2 se robó el protagonismo con un divertido tráiler que dejó a los fanáticos ansiosos por más. Se confirmó que el juego estará disponible a lo largo de 2023 y se podrá añadir a la lista de deseos en PlayStation®Store. En esta secuela, los jugadores se sumergirán en un Arizona infestado de zombis, donde el valiente protagonista, con su ácido sentido del humor, se enfrentará a hordas de no muertos armado con un variado arsenal de armas.

Pero eso no es todo. Los amantes del terror pueden celebrar, ya que también se anunció el modo VR para Resident Evil 4 Remake. Esta icónica entrega de la aclamada saga de survival horror se reinventa con la inmersión de la realidad virtual. Los jugadores podrán vivir en carne propia la tensión y los sobresaltos de la terrorífica historia mientras se enfrentan a horrores indescriptibles en una experiencia única.

Con estos emocionantes anuncios, Sony Interactive Entertainment demuestra su compromiso de ofrecer a los jugadores de PlayStation®VR2 una amplia gama de experiencias inmersivas y emocionantes. La combinación de la innovadora tecnología de realidad virtual con juegos de renombre como Arizona Sunshine 2 y Resident Evil 4 Remake promete llevar la adrenalina y el terror a un nuevo nivel.

Mantente atento a futuras actualizaciones sobre PlayStation®VR2 y las emocionantes aventuras que nos esperan en el mundo de la realidad virtual de PlayStation®5. ¡Prepárate para sumergirte en mundos llenos de acción, zombis y horror con PS VR2 y sus próximos lanzamientos!

Resident Evil 4 Remake, de reciente lanzamiento (23 de marzo), mostró un emocionante tráiler y anunció que su compatibilidad para PS VR2 está en desarrollo. El título, todo un éxito para la prensa especializada y los jugadores de todo el mundo, introducirá a los jugadores en primera persona en la piel de Leon S. Kennedy durante su búsqueda de la desaparecida Ashley Graham y la lucha contra las nuevas ‘plagas’.

El popular Beat Saber, uno de los mayores superventas de realidad virtual, confirmó que ya está disponible para PlayStation®VR2, y que todos los usuarios que tengan la versión para PlayStation®VR podrán actualizarla a PS VR2 sin coste adicional. Además, se anunció el DLC Queen Music Pack, disponible por 13,99€, que contará con 11 canciones icónicas del legendario grupo de rock, un nuevo entorno personalizado y un espectáculo de luces único para cada una de sus canciones. Puedes conocer más información en el Blog de PlayStation España y ver el tráiler.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 es la segunda parte del terrorífico título homónimo, todo un éxito para los jugadores y creadores de contenido. Como viene siendo habitual en el amplio repertorio del los juegos de la franquicia pondrá a los jugadores en situaciones de infarto en los que deberán sobrevivir a un grupo de letales personajes animatrónicos. Saldrá a la venta a finales de 2023. Puedes ver el tráiler aquí.

Crossfire: Sierra Squad, el shooter táctico editado por Smilegate Entertainment, mostró imágenes gameplay en un vibrante tráiler. Todavía sin fecha de lanzamiento, contará con más de 60 misiones de campaña, 39 tipos de arma diferente y multijugador cooperativo de 4 jugadores.

Synapse, desarrollado por los veteranos de realidad virtual nDreams -creadores de Fracked entre otros- y que estará disponible el próximo 4 de julio, es un shooter para PS VR2 en el que los jugadores tendrán poderes telequinéticos. El tráiler ya está disponible.

PlayStation® VR2 ya está disponible para compra en los distribuidores principales a un precio recomendado de 599,99€.

Para más información, visita el Blog Oficial de PlayStation® España

