Pokémon GO da el pistoletazo de salida al verano con una nueva campaña que incluye experiencias especiales dentro del juego

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Pokémon GO da el pistoletazo de salida al verano con una nueva campaña que incluye experiencias especiales dentro del juego. El verano está a la vuelta de la esquina y Niantic lo sabe. Por ello, acaba de lanzar una campaña en los perfiles de Pokémon GO en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook de España en la que anima a los jugadores a no perderse las últimas novedades que se han incorporado recientemente, como la Master Ball o las Incursiones Oscuras. Ya seas un entrenador que te acabas de reenganchar a la conocida saga o un jugador habitual, el verano es el momento perfecto para explorar nuevos lugares y las nuevas funciones.

La campaña estará disponible entre el 30 de mayo a partir de las 9.00h hasta el 28 de junio a las 20.00h. Durante la misma, los jugadores tendrán acceso a:

Un paquete de bonus exclusivo en la tienda de Pokémon GO Regalos y mensajes exclusivos para jugadores dentro del juego Una Investigación Especial en exclusiva para los jugadores de España, Alemania, Reino Unido y Francia durante la campaña «Viejas amistades, nuevos comienzos» Además, los jugadores podrán acceder a un bonus exclusivo que incluye:

30 Poké Balls

15 Hiperpociones

15 Revivir

1 Módulo Cebo

Asimismo, por 275 Pokémonedas, estará disponible un paquete exclusivo que incluye:

15 Super Balls

10 Ultra Balls

1 Poffin

2 Huevos Suerte

La Investigación cronometrada «Viejas amistades, nuevos comienzos» ofrecerá recompensas para aquellos que pasen tiempo con los Pokémon que fueron los primeros compañeros de aventura de los entrenadores. Por tanto, los jugadores tendrán la posibilidad de subir de nivel a sus Bulbasaur, Charmander o Squirtle.

Pokémon GO continúa brindando emocionantes experiencias a los jugadores, y esta nueva campaña de verano promete cautivar a todos los entrenadores. ¡Prepárate para atrapar Pokémon, explorar nuevos lugares y disfrutar de las funciones exclusivas que Niantic ha preparado para ti este verano en Pokémon GO!

. Leer artículo completo en Frikipandi Pokémon GO da el pistoletazo de salida al verano con una nueva campaña que incluye experiencias especiales dentro del juego