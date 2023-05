Actualización gratuita más reciente de The Crew 2, el Episodio 2 de la Season

DESCUBRE EL FUTURO DEL ALPHA GRAND PRIX CON EL EPISODIO 2 DE LA SEASON 8 DE THE CREW® 2: USST NEXT

Una nueva era de conducción con carreras a toda velocidad comienza el 10 de mayo.

Hoy, Ubisoft ha anunciado que la actualización gratuita más reciente de The Crew 2, el Episodio 2 de la Season 8, “USST Next”, estará disponible mañana en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam). Los jugadores también pueden suscribirse a Ubisoft+ en PC y Amazon Luna*.

The Crew 2 tiene reservadas algunas sorpresas para este segundo episodio de la Season 8, comenzando por un emocionante acuerdo entre el proveedor de contenido en el juego, Motorflix, y la serie US Speed Tour. En mitad del lago Michigan se celebrarán 10 nuevos eventos con un modificador de jugabilidad nunca antes visto en The Crew 2: los potenciadores de velocidad.

Esta característica exclusiva, solo disponible en los nuevos eventos de USST Next, ofrecerá una experiencia alucinante, en la que los jugadores que atraviesen los arcos multiplicadores recibirán un potenciador de velocidad temporal que les permitirá superar los 500 km/h. Eso sí, tendrán que estar atentos a los distintos tipos de potenciadores que pueden ocupar toda la pista o parte de ella, y tomar decisiones estratégicas, ya que los corredores controlados por la IA también pueden usarlos.

Por otra parte, los jugadores podrán ponerse al volante de los coches futuristas conceptuales AGP en el Motorflix Arena, el circuito cerrado exclusivo que les permitirá dominar los nuevos potenciadores de velocidad.

El segundo episodio también presenta un Motorpass completamente nuevo, con 50 niveles de recompensas exclusivas, tanto gratuitas como premium. Incluye vehículos de edición especial, como el McLaren 720S Spider Blast Edition (Hypercar), el Proto Concept Sparrow Competition (AGP), o el Lotus Evora GTE Overcut Edition (Street race), además de diversos objetos cosméticos, trajes, packs de moneda (créditos Crew y Bucks) y mucho más.

En total, habrá 17 niveles que ofrezcan recompensas gratuitas, entre ellas el Creators Concept Spruemeister SM71 (AGP), creado por John Frye, diseñador jefe, artista de modelado digital y parte del equipo de visualización de Honda Motorsports.

En USST Next volverán a la tienda muchos vehículos de anteriores Motorpass, lo que dará a los jugadores la oportunidad de comprarlos con Bucks o créditos Crew. La lista de vehículos que vuelven incluye: el Chevrolet Grand Sport Armored Edition (Street race), el 10 de mayo; el Shelby GT500 1967 Americar Edition (Rally cross), el 31 de mayo; y el Volkswagen Kombi High School Edition (Monster truck) y el Creators Tkachenko Ice Hunter (Rally cross), el 21 de junio.

Además de los vehículos disponibles en el Motorpass, en la tienda se presentará una nueva serie de vehículos a lo largo de la temporada, ampliando las opciones de los jugadores. Por ejemplo, podrán conducir el Proto Concept Glow Motorsport (AGP) y el Proto Concept Pulse Performance (AGP) a partir del 10 de mayo. Más adelante en el episodio llegarán más sorpresas, con nuevos vehículos añadidos a la tienda.

“USST Next” también ofrece más opciones de personalización, con 40 objetos cosméticos adicionales, incluyendo techos animados, trajes para los avatares, humos, neumáticos, iluminación inferior, tintado de lunas y mucho más.

En este episodio continúa la experiencia LIVE Summit, que dará paso a una nueva serie de entregas semanales. Durante la competición PvP de esta semana el objetivo será alcanzar la clasificación más alta. Cada semana, los mejores jugadores ganarán objetos y vehículos únicos dependiendo de su clasificación.

