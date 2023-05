Saints Row. Estrenada la primera expansión y actualización

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

PRIMERA EXPANSIÓN Y GRAN ACTUALIZACIÓN DE SAINTS ROW

El descargable The Heist & The Hazardous entra en acción

Deep Silver y Volition confirman que la primera expansión descargable de Saints Row ya está disponible. La ciudad de Santo Ileso, infestada de crimen, se ha hecho más grande y mejor.

La primera de las tres expansiones descargables para Saints Row de este verano, The Heist & The Hazardous cuenta con tres nuevas misiones de historia para uno o dos jugadores, una nueva arma, un helicóptero, recompensas, objetos cosméticos y mucho más. The Heist & The Hazardous ya está disponible para su adquisición y está incluido en el Pase de Expansión de Saints Row.

Puedes ver el tráiler

Ambientado en el nuevo distrito de Sunshine Springs, inspirado en Palm Springs, la infame escapada de los ricos y famosos, todos los usuarios están invitados a explorar esta nueva zona del mapa, como parte de una enorme actualización gratuita repleta de novedades, mejoras y correcciones de errores.

Resumen de la actualización de Saints Row:

El descargable The Heist & The Hazardous para los usuarios del Pase de Expansión ya está disponible y se puede adquirir por separado

La actualización gratuita Sunshine Springs ya está disponible y se puede adquirir por separado: Nuevo distrito jugable de Sunshine Springs Mejoras en el combate, la fluidez del juego y el equilibrio Modo Selfie 12 nuevos emoticonos y rueda de selección de emoticonos Nuevo ángulo de cámara para los vehículos Y un gran número de correcciones y ajustes adicionales



Para más detalles visita las siguientes entradas del blog oficial: SaintsRow.com/news/SunshineSprings y SaintsRow.com/news/QOLUpdate

Tal y como se anunció en marzo, el segundo contenido del Pase de Expansión, Doc Ketchum’s Murder Circus llegará en el mes de julio, mientras que el tercer y último conjunto, el de mayor tamaño, estará disponible en agosto.

Todos los conjuntos del Pase de Expansión también se podrán adquirir por separado. Consulta los precios en la tienda de tu plataforma favorita.

Saints Row ya está disponible en Xbox One y Xbox Series X|S, los sistemas de juegos y entretenimiento todo en uno de Microsoft, los sistemas de entretenimiento PlayStation® 4 y PlayStation® 5 y en Epic Games Store para PC.

Para más información sobre Saints Row visita la página oficial SaintsRow.com

. Leer artículo completo en Frikipandi Saints Row. Estrenada la primera expansión y actualización