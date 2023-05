Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

DLSS 3 llega a Returnal y más juegos

NVIDIA ha anunciado nuevos títulos con DLSS y ha mostrado un nuevo tráiler con RTX de The Lord of the Rings: Gollum™

NVIDIA ha anunciado una nueva actualización para Returnal, el aclamado título de disparos que llegó a ordenadores en febrero de 2023. Desde su lanzamiento, Returnal ofreció la posibilidad de activar DLSS 2 y efectos con trazado de rayos. Desde el 25 de abril, el juego será compatible con DLSS 3, multiplicando su rendimiento.



Con una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090, la tasa de cuadros por segundo de Returnal se multiplica por 2.2, ofreciendo a los jugadores más de 180 FPS. En el caso de la RTX 4080, DLSS proporciona una mejora similar, aumentando los cuadros por segundo a más de 140 FPS. En otras GPU de la serie RTX 40, DLSS 3 permite jugar a Returnal por encima de los 90 FPS a resolución 4K, con todos los ajustes y trazado de rayos al máximo.



Gracias a DLSS 3, DLSS 2, Reflex y los efectos con trazado de rayos, los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX podrán disfrutar de la experiencia definitiva de Returnal.

Además de Returnal, otros títulos han recibido actualizaciones de DLSS esta semana. Gracias a la multitud de herramientas, plugin y a la integración en motores de juego, cada vez más desarrolladores tienen la posibilidad de añadir la tecnología de NVIDIA a sus títulos. Entre los últimos videojuegos que han incorporado DLSS 2, destacan Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6, GUN JAM y STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. Los usuarios interesados, pueden consultar la lista de más de 290 juegos y aplicaciones compatibles con DLSS, presente en GeForce.com.



NVIDIA ha aprovechado este anuncio para mostrar a los usuarios el nuevo tráiler con RTX de The Lord of the Rings: Gollum™. El juego llegará el 25 de mayo y los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX podrán acelerar su rendimiento con DLSS 3 y DLSS 2, así como disfrutar de reflejos y sombras con trazado de rayos.





Además, todos los usuarios con una GPU GeForce tendrán la oportunidad de reducir la latencia con NVIDIA Reflex, y los poseedores de una GeForce GTX podrán mejorar el rendimiento empleando NVIDIA Image Scaler (NIS), que combina el escalado espacial con un algoritmo de nitidez.





Enlaces relacionados



Today’s DLSS news on GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/returnal-dlss-3-upgrade-available-now



#RTXON Lord of the Rings: GollumTM Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=MbxDocKUZRM



DLSS Games List on GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-rtx-games-engines-apps/

. Leer artículo completo en Frikipandi DLSS 3 llega a Returnal y más juegos