Confirmada la primera remesa de canciones de Samba de Amigo: Party Central

SEGA revela la primera remesa de canciones de Samba de Amigo: Party Central

¡Samba de Amigo: Party Central permite a los jugadores mover el esqueleto al ritmo de la música de artistas famosos tales como Ariana Grande, Miley Cyrus, Carly Rae Jepsen, Jonas Brothers y muchos más! SEGA®️ ha decidido compartir la primera remesa de canciones de entre las 40 que estarán disponibles en el juego cuando salga a la venta, entre las que se incluyen:

«Break Free (ft. Zedd)» de Ariana Grande

«I Really Like You» de Carly Rae Jepsen

«Payback (feat. Icona Pop)» de Cheat Codes

«Let You Go (feat. Kareen Lomax)» de Diplo & TSHA

«I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended)» de Gloria Gaynor

«I Love It» de Icona Pop

«Centerfold» de J Geils Band

«Bang Bang» de Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj

«Sucker» de Jonas Brothers

«TiK ToK» de Kesha

«Panama» de Matteo

«Plastic Hearts» de Miley Cyrus

«Celebrate» de Pitbull

«The Cup of Life (La Copa de la Vida)» de Ricky Martin

«XS» de Rina Sawayana

«Bom Bom» de Sam and the Womp

«Azukita» de Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz y Elvis Crespo

«Macarena (Cover)»

«Fugue (Clásica)»

«La Bamba (Cover)»

Esta lista de temazos se suma a las canciones ya anunciadas de Sonic the Hedgehog «Escape From The City», de Sonic Adventure 2 TM, y «Fist Bump», de Sonic Forces TM. En los próximos meses anunciaremos más canciones. Los fans de esta saga moverán el esqueleto como nunca antes en cuanto Samba de Amigo: Party Central convierta cualquier sitio en una pista de baile gracias a Nintendo Switch en verano de 2023.

El lanzamiento de Samba de Amigo: Party Central para Nintendo Switch tendrá lugar en verano de 2023 en los mercados americanos y europeos .

Para más información sobre el juego, visita la página web oficial: Samba de Amigo: Party Central (sega.com)

