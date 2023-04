Tales of the Neon Sea ya se encuentra disponible en formato físico

Terminamos la semana con la noticias del lanzamiento en formato físico de Tales of the Neon Sea, un point-and-click con una BSO única que no dejará indiferente a los amantes del género, la novela negra y el píxel art.

Tras una brillante colaboración con el publisher Thermite Games y desarrollado por Yiti Games, desde Tesura estamos muy orgullosos de poder contar con un título de tan enorme calidad para nuestro catálogo en formato físico de Play 4, Play 5 y Switch.

¡Tales of the Neon Sea ya se encuentra disponible en formato físico para PS4, PS5 y Switch! ¡Bienvenidos a la ciudad que nunca duerme! A partir de hoy ya se puede disfrutar de Tales of the Neon Sea en formato físico para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. La nueva colaboración del juego desarrollado por Yiti Games, publicado por Thermite Games y ahora en físico gracias a Tesura. Descripción En un futuro cercano, los robots autoconscientes y los seres humanos conviven en el mismo mundo, donde se apoyan mutuamente para sobrevivir a pesar de las crecientes tensiones y la desconfianza entre ellos. Nuestro protagonista, que ha abandonado la carrera como policía debido a las frustraciones sufridas, hace de detective privado de vez en cuando para seguir la vida emborrachándose. Vive en una ciudad inmensa de luces de neón, donde los deseos y codicias turbulentos se esconden bajo la sombra viva mientras la creciente Ciudad de Cielo va devorando el sol. Un día, la vida borrachera del protagonista se vio interrumpida en un bar, donde se enteró de un caso de desaparición que al principio lo determinó «regular» pero resultó ser muy complicado más adelante: Se vio involucrado un asesino satánico que se había escapado de la justicia hace mucho tiempo. Los recuerdos han vuelto a la mente y la pesadilla de todos estos años está a la vuelta de la esquina… Características ¡ Investigar la escena, analizar objetos, interactuar con los PNJs para resolver los rompecabezas y solucionar los casos uno tras otro! ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, la verdad, o las corrientes oscuras turbulentas? ¿Verás la realidad o descubrirás un misterio aún más grande?

Caja coleccionista

Libro de Postales

Soundtrack

Póster

Set completo de imanes de la ciudad ¡Disponible en las principales tiendas, Amazon y la Tesura Store!

