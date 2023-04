Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami supera los 3 millones de unidades vendidas en todo el mundo

SEGA se complace en anunciar que Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami, el primer videojuego oficial para consola de la serie de anime producida por Aniplex Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba, ¡ha vendido más de tres millones de unidades* en todo el mundo!

Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami es un juego de lucha en arena desarrollado por CyberConnect2 Co., Ltd., basado en la serie de anime Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba que comenzó a emitirse en abril de 2019. Aniplex produce y publica la versión original japonesa**, mientras que SEGA publica el juego para los territorios de América, Europa, Oriente Medio, África y Asia, siendo estas versiones regionales también producidas por Aniplex.

Desde su lanzamiento, se han añadido personajes jugables adicionales en actualizaciones gratuitas y cinco paquetes de personajes de contenido descargable, que se venden por separado y como parte de un pase de personajes.

El juego ya está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Steam.

Puedes encontrar más información acerca de Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami en el sitio web oficial: demonslayer-hinokami.sega.com,

. Leer artículo completo en Frikipandi Guardianes de la Noche -Kimetsu No Yaiba- Las Crónicas de Hinokami supera los 3 millones de unidades vendidas en todo el mundo