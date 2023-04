Presentado In Tanta We Trust el nuevo descargable para Forspoken que se lanzará el 26 de mayo

EL DESCARGABLE FORSPOKEN: IN TANTA WE TRUST SE LANZARÁ EL 26 DE MAYO

Lucha en compañía de la thanta Cinta y profundiza en el mundo de Athia con este DLC precuela

Square Enix Ltd ha anunciado que podremos volver al mundo de Athia en el papel de Frey Holland con un nuevo contenido descargable de la historia titulado Forspoken™: In Tanta We Trust, que estará disponible a partir del 26 de mayo de 2023 para PlayStation®5 (PS5™) y PC a través de STEAM®, Epic Games Store y Microsoft Store.

El DLC Forspoken: In Tanta We Trust sirve de precuela para la historia del juego principal y transcurre 25 años antes de los acontecimientos de Forspoken. Mientras busca la forma de librar a Athia del Desgarro de una vez por todas, Frey acaba siguiendo una misteriosa voz que la guía hasta un lugar donde, sin saber cómo, es transportada a la Purga de los Rheddig, la legendaria batalla que arrasó estas tierras y en última instancia hizo que las thantas perdieran la razón. En compañía de la thanta Cinta y con una nueva serie de habilidades mágicas, Frey deberá obtener respuestas y salvar a Athia una vez más, y también a sí misma.

En el DLC Forspoken: In Tanta We Trust lucharemos al lado de la thanta Cinta usando la nueva habilidad mágica de Frey para desbloquear nuevas estrategias de combate y coordinar combos de ataque devastadores contra los rheddig invasores. Alcanza nuevas cotas en entornos únicos diseñados verticalmente mientras usas las destrezas de parkour mágico de Frey para explorar los rincones más remotos de Athia.

El DLC Forspoken: In Tanta We Trust se lanzará el 26 de mayo de 2023. Quienes hayan comprado la Digital Deluxe Edition de Forspoken obtendrán acceso anticipado al DLC el 23 de mayo de 2023. Quienes tengan el juego principal podrán comprar por separado el DLC Forspoken: In Tanta We Trust.

Una joven neoyorkina con dotes mágicas protagoniza la historia

Forspoken narra la historia de Frey, una joven neoyorquina que acaba en el hermoso y cruel mundo de Athia. Mientras averigua cómo volver a casa, tendrá que usar sus nuevas dotes mágicas para recorrer paisajes enormes y enfrentarse a seres monstruosos.

Historia

No se sabe cómo, Frey Holland ha viajado desde la ciudad de Nueva York hasta el impresionante mundo de Athia, del que no puede salir. Con un brazalete parlante que aparece de forma inexplicable en su muñeca, Frey descubre que puede lanzar poderosos hechizos y usar magia para recorrer los vastos paisajes de Athia. Frey apoda a su nuevo amigo metálico «Cepo» y se dispone a encontrar el camino de vuelta a casa.

Frey no tarda en descubrir que en su día este fue un mundo próspero bajo el reinado de las tantas, unas matriarcas benévolas, hasta que una devastadora plaga corrompió todo cuanto estuvo a su alcance. El Desgarro transformó a los animales en bestias, a los humanos en monstruos y a los verdes paisajes en cuatro peligrosos reinos. Estos decrépitos dominios están en manos de las tantas, que ahora son unas hechiceras malvadas que han perdido el juicio.

Inmune al Desgarro y ansiosa por encontrar respuestas, Frey acepta a regañadientes ayudar a los pocos habitantes que quedan en Athia, quienes la ven como su única esperanza. Durante su viaje por estas extrañas y peligrosas tierras, Frey se adentrará en el corazón de la corrupción, donde deberá enfrentarse a seres monstruosos, plantarles cara a las poderosas tantas y desentrañar secretos con los que surgirán muchas más cosas.

Características principales

La odisea de una heroína a la fuerza: Guía a Frey en un viaje inolvidable para encontrar el camino de vuelta a casa desde el mundo fantástico y antiquísimo en el que ha aparecido inexplicablemente. Desentraña los misterios de Athia mientras Frey recorre el catastrófico Desgarro y aprende a dominar un poder extraordinario.

Un mundo abierto hermoso y cruel: Explora los vastos reinos de Athia, un mundo lleno de paisajes increíbles y criaturas sobrenaturales que cobra vida gracias a los impresionantes gráficos y la tecnología más puntera. Adéntrate en los territorios corrompidos, donde algo sombrío y misterioso arruina todo lo que toca.

Parkour intuitivo a golpe de magia: Trepa por los muros, atraviesa barrancos de un salto, precipítate desde alturas vertiginosas y recorre paisajes enormes a toda velocidad. Con las habilidades únicas de Frey podrás recorrer el mundo abierto sin dificultad.

Un arsenal de hechizos personalizables: Enfréntate a monstruos perversos en combates mágicos valiéndote de un amplio abanico de habilidades en función de tu estilo de juego, ya sea con una velocidad trepidante o de forma estratégica y metódica.

Los personajes

ALFRE « FREY » HOLLAND – Frey Holland estaba acostumbrada a sentir que no encajaba durante su infancia en Nueva York, pero aparecer de golpe y sin saber cómo en Athia es otro rollo. Se trata de un mundo totalmente desconocido para Frey, con habitantes, lugares y culturas de lo más extraño. Cuando aparece de forma inexplicable en el extraño mundo de Athia, Frey descubre que puede lanzar poderosos hechizos y usar magia para recorrer paisajes enormes. En compañía de un brazalete parlante al que llama «Cepo», Frey se dispone a encontrar el camino de vuelta a casa. Durante su viaje por estas extrañas y peligrosas tierras, Frey se adentrará en el corazón de la corrupción, donde deberá enfrentarse a seres monstruosos, plantarles cara a las poderosas thantas y desentrañar secretos con los que surgirán muchas más cosas.

CEPO – Cepo aparece en la muñeca derecha de Frey cuando esta llega a Athia. Un brazalete mágico con vida propia que guía a Frey mientras explora los vastos paisajes de Athia y aprende a lanzar hechizos. Posee un sentido del humor incisivo y un sinfín de comentarios sarcásticos para Frey, ya que ella es la única persona capaz de escuchar su voz. Su nuevo y cínico compañero, al que Frey apoda como Cepo, la ayudará a recorrer los vastos paisajes de Athia.

THANTA SILA – La más fuerte e imponente de las Thantas, las perversas y todopoderosas matriarcas que han impuesto su dominio sobre Athia. Es una déspota cruel que no duda en eliminar sin miramientos a cualquier persona o cosa que se interponga en su camino.

THANTA PRAV – Estos decrépitos dominios están en manos de las thantas, que ahora son unas hechiceras malvadas que han perdido el juicio. Prav es una dirigente sentenciosa e ilógica que actúa en calidad de juez, jurado y verdugo. Cree que todas las personas que la rodean se equivocan y castiga irreflexivamente a todo aquel que ella considere culpable. Ha desprovisto a su pueblo de principios y de una verdadera justicia.

THANTA OLAS – La sed de conocimiento consume a Olas, la thanta de la sabiduría. Usa su magia para absorber los pensamientos de la gente y aprender cosas nuevas, y atrapará dentro de un mundo de ilusión a cualquiera que vea como una amenaza.

Título: FORSPOKEN

Formato: PlayStation®5 (PS5) y PC

Desarrollador/Editor: Square Enix

Género: RPG de acción

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 24 de enero de 2023

PEGI: +18 (provisional)

Web oficial: www.forspoken.com

Más información sobre Forspoken: www.forspoken.com.

