Voice of Cards Trilogy y Voice of Cards Trilogy + DLC ya disponibles para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC a través de Steam

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

DESCUBRE TRES HISTORIAS INDEPENDIENTES NARRADAS CON CARTAS HOY MISMO

EN VOICE OF CARDS TRILOGY + DLC SET

Los DLC de las versiones para Nintendo Switch™, PlayStation®4 y PC a través de Steam® incluyen diseños inspirados en la aplaudida serie NieR

¡La serie Voice of Cards ahora también está disponible en dispositivos móviles!

Square Enix Ltd. ha anunciado hoy que Voice of Cards Trilogy y Voice of Cards Trilogy + DLC set, de la serie de RPG con cartas, ya están disponibles en formato digital para Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™) y PC a través de Steam®†. Voice of Cards Trilogy contiene los tres títulos independientes de la serie Voice of Cards: Voice of Cards: The Isle Dragon Roars™, Voice of Cards: The Forsaken Maiden™ y Voice of Cards: The Beasts of Burden™. También es posible comprar Voice of Cards Trilogy + DLC set, que contiene los tres títulos de la serie Voice of Cards y sus correspondientes DLC. Ahora es posible disfrutar de las tres aventuras por turnos de Voice of Cards en una colección única.

Además, la serie Voice of Cards acaba de debutar en smartphones. Ahora es posible jugar a Voice of Cards: The Isle Dragon Roars™, Voice of Cards: The Forsaken Maiden™ y Voice of Cards: The Beasts of Burden™ en dispositivos iOS y Android. La misma versión de prueba para consolas y PC ahora está disponible para dispositivos móviles, con el título Voice of Cards: The Isle Dragon Roars Chapter 0. Chapter 0 es un episodio de prólogo que revela lo ocurrido el día antes de los eventos de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

El tráiler de lanzamiento puede verse aquí: https://youtu.be/WZzRO6kJ01E

En Voice of Cards: The Isle Dragon Roars™ tendremos la oportunidad de explorar una forma única de contar historias y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Nos adentraremos en una historia que transcurre hace mucho tiempo en un mundo de espadas y hechicería y que está narrada por un GM. Con la esperanza de recibir una generosa recompensa a cambio, el protagonista parte a la aventura para derrotar a un dragón que acaba de resucitar. A medida que guiamos al protagonista y a sus aliados, tendremos que participar en combates por turnos que tienen lugar sobre un tablero al estilo de los juegos de rol de mesa, tanto en el campo como en las mazmorras.

El DLC* de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars™ incluye un lote especial inspirado en NieR Replicant™ ver.1.22474487139…:

Atuendo de los despojados: Cambia los trajes del protagonista, Zafir y Kuroé.**

Estampado de ropa de Emil: Cambia el diseño del dorso de las cartas por uno que recuerda a la ropa de Emil.**

Cambia el diseño del dorso de las cartas por uno que recuerda a la ropa de Emil.** Ficha de Emil: Cambia la ficha del jugador por una que se parece a Emil.

Cambia la ficha del jugador por una que se parece a Emil. Dados de Emil: Cambia los dados por un diseño con la cabeza de Emil.**

Cambia los dados por un diseño con la cabeza de Emil.** Tablero de Grimoire Weiss: Cambia el tablero de combate y los accesorios por diseños inspirados en Grimoire Weiss.

Cambia el tablero de combate y los accesorios por diseños inspirados en Grimoire Weiss. Buró de biblioteca: Cambia el diseño de la mesa por uno que recuerda a la estatua de piedra de cierta biblioteca.**

Cambia el diseño de la mesa por uno que recuerda a la estatua de piedra de cierta biblioteca.** Música tocada por Devola: Cambia la música de fondo por una banda sonora que recuerda a la aventura de un joven que luchó para salvar a su hermana.**

Cambia la música de fondo por una banda sonora que recuerda a la aventura de un joven que luchó para salvar a su hermana.** Conjunto de píxel art: Cambia las ilustraciones de todos los personajes y enemigos por píxel art**.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden™ es una aventura por turnos que transcurre en un remoto archipiélago que ha estado protegido por sacerdotisas durante generaciones, pero que ahora se enfrenta a la destrucción, y en el papel del protagonista tendrás que salvar a los isleños. Zarpa a alta mar junto a Latys, una chica que no ha conseguido convertirse en sacerdotisa, en esta conmovedora historia ambientada en un mundo de belleza melancólica.

El DLC* deVoice of Cards: The Forsaken Maiden™ incluye un lote inspirado en NieR:Automata:

Atuendo de muñecos: Un diseño adicional para los atuendos del protagonista, Latys y Lalo.**

Un diseño adicional para los atuendos del protagonista, Latys y Lalo.** Emblema del escuadrón YoRHa: Sustituye el reverso de las cartas por el emblema del escuadrón YoRHa.**

Sustituye el reverso de las cartas por el emblema del escuadrón YoRHa.** Ficha de 2B: Un diseño inspirado en 2B para el avatar del jugador que se puede usar en el mapa del mundo.

Un diseño inspirado en 2B para el avatar del jugador que se puede usar en el mapa del mundo. Tablero de Ciudad copiada: Un tablero de combate y una caja de gemas inspirados en Ciudad copiada.***

Un tablero de combate y una caja de gemas inspirados en Ciudad copiada.*** Mesa de las formas de vida mecánicas: Un diseño de la mesa inspirado en las formas de vida mecánicas.**

Un diseño de la mesa inspirado en las formas de vida mecánicas.** Tocadiscos de la Resistencia: Puedes cambiar la música de fondo por una canción que recuerda a los androides que combatieron a muerte por el bien de la humanidad.**



Conjunto de pixel art: puedes cambiar las ilustraciones de todos los personajes y enemigos en píxel art.**

En el tercer título de la serie Voice of Cards, Voice of Cards: The Beasts of Burden, podrás atrapar a los monstruos que derrotes en las cartas y usarlos como habilidades en combate. Descubre una nueva historia ambientada en un mundo en el que los monstruos y los humanos llevan un milenio enfrentados, y una chica jura vengarse de los monstruos tras perder su hogar. En compañía de un joven misterioso, ambos emprenden un viaje hacia lo desconocido para esclarecer el destino de este mundo fragmentado.

El DLC* de Voice of Cards: The Beasts of Burden™ incluye objetos inspirados en el premiado RPG para móviles NieR Re[in]carnation:

Disfraz de congregados la jaula: Nuevos trajes para la heroína del juego y sus compañeros.**

Especie de libro técnico: El diseño del reverso de las cartas se asemeja a un manual técnico.**

El diseño del reverso de las cartas se asemeja a un manual técnico.** Ficha de mamá: Diseño de la ficha de jugador inspirado en Mama.

Dado de coleccionista de cuentos: Diseño de los dados inspirado en Mama y Carrier.**

Tablero de jaula de arena: Tablero y accesorios inspirados en la jaula.****

Tablero y accesorios inspirados en la jaula.**** Mesa de auxilio: Puedes cambiar el diseño de la mesa por uno a imagen aleatoria de pantalla de cápsulas.**

Puedes cambiar el diseño de la mesa por uno a imagen aleatoria de pantalla de cápsulas.** Investigación de la reencarnación: Se puede cambiar la canción de fondo por una que recuerde la historia de la niña y el monstruo.**

Se puede cambiar la canción de fondo por una que recuerde la historia de la niña y el monstruo.** Conjunto de pixel art: Puedes cambiar las ilustraciones de todos los personajes y enemigos en píxel art.**

. Leer artículo completo en Frikipandi Voice of Cards Trilogy y Voice of Cards Trilogy + DLC ya disponibles para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC a través de Steam