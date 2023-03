Compartir Facebook

CD PROJEKT RED y GOG juegan por Turquía y Siria

CD PROJEKT RED y GOG han anunciado hoy que ambas compañías participarán en la retransmisión benéfica mundial «Playing for Türkiye and Syria», organizada por Global Game Jam y Women in Games para apoyar los esfuerzos de ayuda que se están llevando a cabo en la región.

La retransmisión, de 24 horas de duración, comenzará el 16 de marzo de 2023 a las 11 AM CET / 10 AM GMT / 2 AM PST / 5 AM EST, y en ella participarán representantes de toda la industria del videojuego para recaudar fondos para las víctimas de los trágicos sucesos que tuvieron lugar en febrero en Turquía y Siria. Los espectadores podrán disfrutar de partidas en directo, charlas con desarrolladores y retransmisores, sorteos y otras actividades. Paweł Sasko, Quest Director de CD PROJEKT RED, también hará acto de presencia. La retransmisión principal tendrá lugar en los canales oficiales de Global Game Jam y Women in Games en Twitch, con repeticiones también disponibles en los canales de los participantes.

Watch the “Playing for Türkiye and Syria” charity livestream:

CD PROJEKT RED y GOG, junto con Women in Games, Global Game Jam y todas las partes implicadas en la retransmisión en directo, invitan a toda la industria del videojuego a unirse a esta iniciativa. Las inscripciones para socios están disponibles a través del formulario correspondiente. Para más información sobre la retransmisión en directo de «Playing for Türkiye and Syria», incluida la lista completa de participantes, actividades y organizaciones benéficas, visite la página web oficial del evento

