El editor y desarrollador de videojuegos Bandai Namco Europe S.A.S. ha anunciado hoy que Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition llega a Xbox Game Pass para Xbox One, Xbox Series X|S y Windows PC.

Cinco años después de su primer lanzamiento, el juego aclamado por la crítica Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition se une a la plataforma de Microsoft, llegando hoy a Xbox Game Pass en Xbox One, Xbox Series X|S y Windows PC. Desarrollado por LEVEL-5, el juego es fruto de la colaboración entre dos leyendas del Studio Ghibli: el animador y diseñador gráfico Yoshiyuki Momose, que trabajó en el diseño de personajes, y el mundialmente reconocido compositor musical Joe Hisaishi.

Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition narra la historia de Evan Pettwhisker Tildrum y la pérdida del trono de Ding Dong Dell en un golpe de estado. El joven Evan y sus amigos emprenden un viaje para construir un nuevo reino y unir al mundo bajo el reinado de la felicidad.

Los jugadores podrán descubrir la entrañable historia de Evan y jugar a los dos DLC incluidos en la Prince’s Edition: The Lair of the Lost Lord, and The Tales of a Timeless Tome. Ambos contienen nuevas misiones que siguen las hazañas del joven héroe y sus amigos, así como nuevos objetos, equipo y mazmorras.

Para más información sobre Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition y otros productos de Bandai Namco Europe visita: https://es.bandainamcoent.eu/.

