¡Acompaña a Nobita y Doraemon en una nueva aventura con DORAEMON STORY OF SEASONS Friends of the Great Kingdom!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Acompaña a Nobita y Doraemon en una nueva aventura con DORAEMON STORY OF SEASONS Friends of the Great Kingdom!

Prepárate para una nueva aventura de Doraemon con el lanzamiento del tercer paquete de contenido descargable de DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom. Este contenido, que se titula Together with Animals, está incluido en el pase de temporada y en la Deluxe Edition y se pone hoy a la venta en Nintendo Switch™, PlayStation🄬5 y Steam🄬.

Con este nuevo contenido descargable podrás jugar una minihistoria exclusiva y acompañar a Nobita y sus amigos al reino de Illuma, donde podrán usar el artefacto secreto «tejón rastreador» para que les ayude a encontrar al pollito perdido. Además, será posible ponerse un nuevo atuendo de temática animal y decorar la habitación con muebles de Pascua.

¡Ya es posible conectar tu Nintendo Switch a Internet para recibir esta nueva actualización gratuita, con su propio paquete de contenido! Con esta actualización, obtendrán 4 nuevos objetos para personalizar tu aventura: un globo de Nobita y otro de Doraemon, un conjunto de ropa veraniega y un conjunto de muebles domésticos.

DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom ya está disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y PC.

Para más información sobre DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdom, visita la página web oficial.

. Leer artículo completo en Frikipandi ¡Acompaña a Nobita y Doraemon en una nueva aventura con DORAEMON STORY OF SEASONS Friends of the Great Kingdom!