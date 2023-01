Estrenado el parche 1.2 de The Last Oricru

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hace tres meses lanzamos The Last Oricru, con críticas dispares. Como estudio de desarrollo pequeño que somos, nuestro objetivo era comprometernos al máximo con nuestros jugadores, escuchar sus comentarios y hacer todo lo posible por responder a todas las críticas y participar activamente en tantos debates como fuera posible.

Basándonos en esos comentarios, nos pusimos manos a la obra y lanzamos una serie de pequeñas correcciones, junto con una gran actualización que también incorporaba una cámara mejorada, una opción para reasignar el teclado y el mando, e, incluso, algunos nuevos objetos del juego, como armaduras, escudos y armas.

Los recientes análisis reflejan que esta estrategia de compromiso está funcionando. En el momento de escribir estas líneas, el 90% de esas críticas son positivas .

Ahora lanzamos el parche 1.2 que hará que la experiencia online resulte más fluida , además de añadir una de las funciones más solicitadas por los jugadores:

Un mapa de juego

Creemos que la forma de que The Last Oricru crezca es escuchar a nuestra comunidad, a los creadores de contenidos y a los periodistas. No hemos construido el juego para nosotros, sino para el jugador. Y seguiremos haciéndolo este año.

The Last Oricru ya disponible en formato digital en PC, PlayStation 5 y Xbox Series S/X.

Con una historia intrigante, combates desafiantes, decisiones significativas y modo cooperativo

Prime Matter y GoldKnights se han unido para lanzar The Last Oricru, un juego de rol de acción en tercera persona que tiene lugar en un entorno de la Edad Media único, combinado con elementos de ciencia ficción y publicado bajo el pionero Prime Matter.

Los peores enemigos de Last Oricru no luchan con espadas y hachas, sino con palabras. En este mundo cruel, los enemigos intentan ganarse la confianza de los jugadores por su propio interés; Depende de ti decidir qué es moralmente aceptable para lograr tus objetivos y detectar quién es amigo o enemigo.

Argumento

The Last Oricru es un RPG de acción narrativo que te sitúa en un conflicto entre dos razas, en un planeta parcialmente terraformado y aislado del espacio exterior por una barrera protectora. Tus decisiones supondrán interesantes giros al desarrollo del juego, y pueden tener una gran influencia en el conflicto y su resultado. Experimentarás cientos de intensas luchas en un brutal mundo medieval y de ciencia ficción, donde cada decisión tiene sus consecuencias. Sube de nivel a tu héroe, mejora tus habilidades antes de enfrentarte a los jefes finales y prepárate para una cantidad de posibilidades sin precedentes.

Características

Historia intrigante

Investiga el pasado olvidado del mundo. Descubre la conspiración tras los eventos que suceden mientras juegas. Deja que cada bando del conflicto te haga comprender sus motivos para pelear o pasa de todo y haz arder el mundo. La historia de The Last Oricru es compleja y puede que necesites jugarlo varias veces para encajar todas las piezas del rompecabezas.

Decisiones significativas

Decisiones ramificadas que conducen a diferentes resultados que afectan a la historia, los personajes y los finales del juego, pero también al aspecto de los niveles o incluso a la jugabilidad. Cada acción, misión secundaria o vida tomada pueden afectar a tu reputación con cada facción. Hay varias formas de jugar a The Last Oricru y ninguna decisión es más o menos correcta que la otra. Con ellas darás forma al destino del mundo, literalmente.

Combate desafiante

El combate es fácil de aprender, pero difícil de dominar, y aunque duro, resulta gratificante. Hay armas cuerpo a cuerpo y a distancia con animaciones de ataque exclusivas y habilidades secundarias, escudos, objetos tecno-mágicos, gestión del peso del equipo y un sistema de actualización, todo ello ofrece una amplia gama de personalización para tu estilo de juego. Te encontrarás con combates de masas en los que podrás demostrar tu lealtad y ayudar a tus compañeros de armas, pero también tendrás que sorprender a tus enemigos y abrirte camino en tu viaje por distintas zonas de un mundo devastado por la guerra. Prepárate para morir… ¡y mucho!

Modo cooperativo

¡Invita a tus amigos o dile a tu pareja que se una a ti en tus aventuras! The Last Oricru está diseñado para hacer que el modo cooperativo sea una experiencia única. Por ejemplo, puedes encontrar nuevas formas divertidas de derrotar a los jefes o llegar a zonas secretas especiales. El sistema clásico de atributos RPG también os permite especializar a vuestro personaje de manera distinta y cosechar así los beneficios de la diversidad de roles: conviértete en un robusto tanque cuerpo a cuerpo y protege a tu compañero arquero o convertíos en un dúo de magos para usar los hechizos exclusivos del modo cooperativo y causar estragos en los enemigos. También podéis ser un par de espadachines y abriros paso entre los enemigos luchando hombro con hombro. Todo depende de ti y de tu compañero de juego.

Título: The Last Oricru

Formato: PC / PlayStation® 5, Xbox Series X | S

Desarrollador / Editor: GoldKnights / Primer Matter

Género: RPG de acción

Lanzamiento: 13 de octubre 2022

PEGI: +16

Web oficial: https://lastoricru.com/

Requisitos del sistema en PC

MÍNIMO:

SO: Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i5

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: GeForce GTX 1050

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX 11

Notas adicionales: TBS

RECOMENDADO:

SO: Windows 10 64-bit

Procesador: Intel Core i7

Memoria: 12 GB de RAM

Gráficos: GeForce GTX 2060

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX 11

Notas adicionales: TBS

. Leer artículo completo en Frikipandi Estrenado el parche 1.2 de The Last Oricru