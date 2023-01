CES 2023: Todas las novedades gaming de NVIDIA

Compartir Facebook

NVIDIA anuncia novedades para videojugadores en CES: la arquitectura Ada y las GPU 40 Series llegan a ordenadores portátiles, la RTX 4070 Ti a sobremesas, el rendimiento de RTX 4080 a GeForce NOW y más noticias para creadores

NVIDIA ha aprovechado su presencia en CES 2023 para anunciar varias novedades relativas al mundo de los videojuegos. Entre éstas, destaca la llegada de las tarjetas gráficas RTX 40 Series a portátiles, incluyendo por primera vez una GPU de la categoría 90, la RTX 4070 Ti para ordenadores de sobremesa, la mejora GeForce RTX 4080 Ultimate para GeForce NOW y nuevos juegos compatibles con DLSS y trazado de rayos.

NVIDIA Ada Lovelace rompe la barrera energía-eficiencia, potenciando más de 170 portátiles para jugadores y creadores

Hoy, NVIDIA ha presentado en CES los nuevos portátiles GeForce RTX 40 Series. Se lanzarán más de 170 portátiles con los beneficios de la arquitectura ultraeficiente Ada Lovelace, que representa el mayor salto generacional de NVIDIA en términos de potencia y eficiencia energética.

Los nuevos portátiles GeForce RTX 40 Series triplican su eficiencia energética si se comparan con la generación anterior y, gracias a la arquitectura Ada, incluyen NVIDIA DLSS 3 y la quinta generación de tecnologías Max-Q. Los aficionados a los videojuegos podrán cuadriplicar el rendimiento en títulos AAA como Cyberpunk 2077, mientras que los creadores se beneficiarán de la aceleración en aplicaciones exclusivas de NVIDIA Studio, como Omniverse, y en programas creativos como Blender.

La nueva línea de tarjetas gráficas para portátiles incluye las RTX 4090, 4080, 4070, 4060 y 4050.

Las RTX 4090 y 4080 estarán disponibles el 8 de febrero a partir de 1,999$.

Las RTX 4070, 4060 y 4050 son más rápidas que la GPU más potente de la generación anterior, y estarás disponibles el 22 de febrero desde 999$.

La nueva NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti llega con el poder y la eficiencia de la arquitectura Ada por 799$

NVIDIA ha presentado la nueva tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Ti, hasta 3 veces más rápida que una GeForce RTX 3090 Ti y con un consumo cercano a la mitad, gracias a las innovaciones de la arquitectura Ada Lovelace y NVIDIA DLSS 3. La GeForce RTX 4070 Ti es ideal para usuarios de PC que quieran jugar a altas tasas de cuadros por segundo y 1440p.

Para los poseedores de una GeForce GTX 1080 Ti o una GeForce RTX 2080, la GeForce RTX 4070 Ti supondrá una mejora notoria. Combinada con la tecnología DLSS, la GeForce RTX 4070 Ti multiplica por 12 el rendimiento relativo de la legendaria GeForce GTX 1080 Ti.

Las tarjetas personalizadas de los montadores estarán disponibles a partir del 5 de enero de 2023 desde 799$. En esta ocasión, no habrá una edición Fundadores.

El impulso de DLSS no cesa: ya se han anunciado 50 juegos con DLSS 3 y hay más de 250 juegos y aplicaciones compatibles con DLSS

DLSS, la tecnología de supermuestreo impulsada por inteligencia artificial de NVIDIA, sigue marcando la referencia en cuanto a tecnologías de superresolución se refiere. DLSS, la tecnología de supermuestreo impulsada por inteligencia artificial de NVIDIA, sigue marcando la referencia en cuanto a tecnologías de superresolución se refiere. NVIDIA DLSS utiliza la inteligencia artificial y los Núcleos Tensor GeForce RTX para aumentar las tasas de cuadros por segundo manteniendo la calidad de la imagen. Lanzada en octubre, DLSS 3 añade una nueva tecnología de generación de cuadros que permite cuadriplicar el rendimiento si se compara con el renderizado nativo.

DLSS 3 ya está disponible en 17 juegos, con otros 33 juegos y aplicaciones en camino. Los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX ya pueden beneficiarse de DLSS en más de 250 juegos y aplicaciones.

Nuevos juegos con DLSS anunciados en CES:

DLSS 3: Marvel’s Midnight Sun (se actualizará a DLSS 3 en enero) The Day Before (llegará este año con ray tracing y DLSS 3) THRONE AND LIBERTY (llegará con DLSS 3) Witchfire (llegará este año con DLSS 3) Atomic Heart (llegará el 21 de febrero con DLSS 3) Warhaven (pronto con DLSS 3) Dakar Desert Rally (se actualizará a DLSS 3 en enero) The Cycle: Frontier (se actualizará a DLSS 3 en enero) Conqueror’s Blade (se actualizará a DLSS 3 en enero) Tower of Fantasy (se actualizará a DLSS 3 en abril) ILL Space (early access este año con ray tracing y DLSS 3)



DLSS 2: Dead Space (disponible el 27 de enero) Judgment (ya disponible) Lost Judgment (ya disponible)



NVIDIA lleva el poder de las GPU RTX 4080 a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube

NVIDIA ha presentado la nueva membresía Ultimate para GeForce NOW, que permite disfrutar de la potencia de una RTX 4080 en miles de millones de dispositivos.

Potenciados por la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, los superPODs GeForce NOW RTX 4080 proporcionan 64 teraflops de potencia gráfica a cada usuario, quintuplicando la potencia de una Xbox Series X y multiplicando por 1,75 la potencia de la generación previa de SuperPODs.

La subscripción GeForce NOW Ultimate sube el nivel del juego en la nube, llevando la experiencia más cerca que nunca al juego local. Con el rendimiento de una GeForce RTX 4080, los miembros Ultimate serán los primeros en experimentar el verdadero poder de un PC gaming en casi cualquier dispositivo, con una retransmisión a 240 cuadros por segundo desde la nube, con trazado de rayos completo y DLSS 3 en juegos tan exigentes como Portal con RTX. Con el añadido de NVIDIA Reflex, GeForce NOW ofrece una latencia por debajo de los 40 milisegundos.

La subscripción GeForce NOW Ultimate ya está disponible a 19,99$ al mes o 99,99$ cada 6 meses. Las cuentas RTX 3080 ya han sido convertidas a la nueva membresía. El juego en la nube GeForce NOW RTX 4080 estará disponible este mes en Europa y América del Norte, y seguirá expandiéndose en los próximos meses.

Nuevo “In the NVIDIA Studio”

NVIDIA ha presentado en CES novedades referentes a NVIDIA Studio, el ecosistema para creadores de la compañía. Los nuevos portátiles NVIDIA Studio con tarjetas gráficas de la Serie 40, así como las GPU GeForce RTX 4070 Ti, están preparados para ofrecer el mejor rendimiento en más de 100 aplicaciones, aprovechando el poder de herramientas impulsadas con inteligencia artificial.

Entre las novedades anunciadas, destacan las siguientes:

Para concluir, se ha presentado RTX Super Resolution, una funcionalidad que usa la inteligencia artificial para mejorar la calidad de retransmisión de vídeo eliminando artefactos derivados de la compresión y aumentando la resolución del vídeo. Video Super Resolution estará disponible en tarjetas gráficas GeForce RTX de la serie 40 y 30 con el lanzamiento de los navegadores Chrome y Edge de febrero.

Reflex mejora su rendimiento, es compatible con pantallas 1440p a 360Hz con Reflex Analyzer, y más

NVIDIA Reflex permite a los usuarios con una GPU GeForce reducir la latencia del sistema hasta un 50%, mejorando la respuesta y la experiencia de juego. En CES, NVIDIA ha anunciado la compatibilidad de Party Animals con Reflex, aumentando la lista de juegos compatibles a 50.

Las GPU GeForce RTX serie 40 potencian los juegos a 1440p y FPS ultra altos, proporcionando una experiencia de juego al nivel de las exigencias de los jugadores competitivos. En CES, NVIDIA ha anunciado dos nuevos monitores para esports de 1440p y 360 Hz: el Acer Predator XB273U F, que ya está disponible, y el próximo AOC AGON PRO AG276Q.

También se anunció la nueva pantalla Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H) 24.5″ 1080p NVIDIA G-SYNC con Reflex, que se une a la pantalla ASUS ROG Swift Pro PG248QP 540Hz 24″ 1080p G-SYNC con Reflex.

