Immortals of Aveum debuta en The Game Awards 2022

ASCENDANT STUDIOS UNE FUERZAS CON EA ORIGINALS PARA PRESENTAR EL INNOVADOR MAGIC SHOOTER IMMORTALS OF AVEUM™

El teaser de Immortals of Aveum debuta en The Game Awards y ofrece un avance de la visión de Ascendant Studios para crear un universo de fantasía original

Ascendant Studios, un equipo independiente de desarrolladores veteranos ganadores de premios BAFTA y Juego del Año, se han asociado con Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y EA Originals para lanzar el título debut del estudio, Immortals of Aveum™.

Immortals of Aveum es un innovador magic shooter en primera persona para un solo jugador que ofrece una experiencia de campaña visceral y cinematográfica. El juego está ambientado en un universo de fantasía original envuelto en magia, plagado de conflictos y al borde del olvido. Se lanzará en PlayStation 5®, Xbox Series X|S y PC en 2023. Mira el teaser, presentado durante The Game Awards en el canal oficial de YouTube

“Fui el director creativo de cuatro grandes juegos de manera consecutiva, el Dead Space™ original y tres títulos de Call of Duty, y he tenido una oportunidad increíble de comenzar mi propio estudio y construir un equipo increíble con el que tengo la suerte de trabajar todos los días», dice Bret Robbins, director ejecutivo y director de juegos de Ascendant Studios. «Fundé Ascendant Studios para crear juegos originales y épicos, y aquí estamos, cuatro años después, a punto de terminar el primero. Lo que comenzó como una idea loca y emocionante se convirtió en un juego loco y emocionante. Elegí a EA como nuestro socio editorial porque sabemos que ayudarán a Immortals of Aveum a llegar a la mayor audiencia posible. ¡Estoy encantado de tener la experiencia y los recursos de EA respaldándonos y no puedo esperar a que todos puedan jugar!”.

El fundador de Ascendant Studios, Bret Robbins, ha pasado varios años dirigiendo algunos de los juegos más queridos de la industria y en 2018 comenzó a reunir un equipo apasionado y experimentado de narradores para dar vida a su concepto de magic shooter. Con sede en San Rafael, California, el equipo de Ascendant está formado por talentos líderes en la industria que han liderado proyectos galardonados y superventas, incluidos Dead Space™, Call of Duty™, Halo™, BioShock™ y más. Juntos, están reimaginando audazmente el futuro del desarrollo de videojuegos AAA de gran presupuesto y desafiando lo que esperábamos de los juegos de disparos en primera persona. Para obtener más información sobre Ascendant Studios e Immortals of Aveum, visita www.ascendantstudios.com.

“La lista de talentos que Bret y su equipo de Ascendant Studios han reunido bajo un mismo techo es increíble; son exactamente el equipo adecuado para dar vida a un proyecto tan ambicioso como este”, comenta Jeff Gamon, Gerente General de EA Partners. “Cada miembro del equipo tiene una gran experiencia en el desarrollo de muchos de los juegos de acción cinematográfica y de disparos en primera persona más grandes de la última década. Immortals of Aveum es el resultado de la vasta experiencia colectiva y la gran ambición de Ascendant, fusionadas con su visión audaz y creativa. EA Partners se enorgullece y emociona de colaborar con Ascendant en el lanzamiento de esta nueva IP épica y llena de acción; un juego que los jugadores nunca olvidarán”.

EA Originals es un lugar donde se descubren historias no contadas, voces no escuchadas y mundos no vistos, y está trabajando con varios estudios nuevos en proyectos innovadores que se lanzarán en 2023, incluidos Immortals of Aveum de Ascendant Studios y WILD HEARTS™ de KOEI TECMO. EA Originals también está trabajando en un proyecto no anunciado con Silver Rain Games, un nuevo estudio del actor Abubakar Salim. Para descubrir más visita www.ea.com/ea-originals.

SOBRE ASCENDANT STUDIOS

Somos Ascendant: un estudio independiente de videojuegos AAA con propiedad y control creativo sobre nuestra IP original. Somos apasionados y creativos. Obsesionados con la originalidad. Comprometidos con la calidad. Centrados en la diversión. Decididos a superar el status quo de nuestra industria y vivir nuestros sueños en un entorno de trabajo inclusivo, colaborativo, profesional y sostenible.

Fundado por Bret Robbins, director creativo del Dead Space original y de varias campañas de Call of Duty, nuestro estudio tiene su sede en San Rafael, California, y el equipo está distribuido por toda América del Norte. Nuestro apasionado y experimentado grupo de narradores ha liderado la creación de amadas franquicias como Halo, The Walking Dead de Telltale, Marvel’s Spider-Man, Borderlands, The Wolf Among Us, Mafia, Tomb Raider, Gears of War, Metal Gear Solid, The Elder Scrolls, BioShock y más. Immortals of Aveum, nuestro primer magic shooter para un jugador, se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2023.

Para obtener más información sobre Ascendant Studios e Immortals of Aveum, visita www.ascendantstudios.com

Leer artículo completo en Frikipandi Immortals of Aveum debuta en The Game Awards 2022