El nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League desvela las primeras imágenes de Batman

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

El nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League desvela las primeras imágenes de Batman; fecha de lanzamiento confirmada para el 26 de mayo de 2023

Warner Bros. Games y DC han publicado hoy un nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League, de Rocksteady Studios, que desvela las primeras imágenes de Batman como uno de los rivales de la Liga de la Justicia a los que han lavado el cerebro, que se enfrentan a Harley Quinn, Deadshot, Capitán Boomerang y Rey Tiburón. El vídeo, que se estrenó durante The Game Awards, muestra el enfrentamiento inicial del escuadrón con el legendario Caballero Oscuro, donde se percatan de la grave amenaza que este representa ahora. La escena concluye rindiendo homenaje a Kevin Conroy, el queridísimo actor recientemente fallecido, que retoma su emblemático rol prestando su voz una última vez a Batman en Suicide Squad: Kill the Justice League, el mismo papel que interpretó de forma magistral en la saga Batman: Arkham de Rocksteady.

La fecha de lanzamiento de Suicide Squad: Kill the Justice League también se ha confirmado oficialmente el día de hoy. Los jugadores podrán jugar al shooter en tercera persona de acción y aventura el 26 de mayo de 2023, cuando el juego se publique en todo el mundo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Os dejamos el el tráiler oficial de presentación de Batman de Suicide Squad: Kill the Justice League – «Sombras»

Suicide Squad: Kill the Justice League es un original shooter en tercera persona de acción y aventura que desafía al género, donde los jugadores se pondrán en la piel de Harley Quinn (la doctora Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), el Capitán Boomerang (Digger Harkness) y el Rey Tiburón (Nanaue), que deberán unir fuerzas para derrotar a los mayores superhéroes del mundo, la Liga de la Justicia.

Suicide Squad: Kill the Justice League estará disponible en todo el mundo el 26 de mayo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Para más información, visita SuicideSquadGame.com/es-es

. Leer artículo completo en Frikipandi El nuevo tráiler de Suicide Squad: Kill the Justice League desvela las primeras imágenes de Batman