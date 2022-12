Dragon Quest Treasures ya disponible para Switch – Tráiler de lanzamiento

Compartir Facebook

HOY SE LANZA DRAGON QUEST TREASURES, DONDE NOS ESPERAN RIQUEZAS SIN LÍMITES

SQUARE ENIX ha anunciado que a partir de hoy DRAGON QUEST TREASURES ya está disponible para Nintendo Switch. El juego narra las aventuras de los hermanos Erik y Mía de DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age™ cuando no eran más que unos niños en busca de las legendarias Siete Piedras.

El tráiler de lanzamiento de DRAGON QUEST TREASURES puede verse aquí: https://youtu.be/hoIEfe602IY

En el papel de Erik y Mía, te embarcarás en un viaje extraordinario por el misterioso mundo de Draconia. Contarás con la compañía de Púrsula y Porcus, además de los monstruos que reclutes para tu equipo, para ponerte a buscar tesoros. Puedes aprovechar las habilidades únicas de los monstruos para descubrir tesoros ocultos y llegar a sitios que de otra forma serían inalcanzables. Defiéndete de los monstros y de las bandas rivales para que los hermanos puedan volver a la base a tasar los tesoros encontrados. Con los tesoros que reúnas, aumentará el valor de tu cámara acorazada y podrás ampliar tu base y tu banda de monstruos amigos.

DRAGON QUEST TREASURES ya está disponible para Nintendo Switch. Quienes compren la Digital Deluxe Edition recibirán el juego DRAGON QUEST TREASURES, tres monstruos aliados (Dientes de sable, Gólem de rubí y Dragoncín gélido) y lotes de los objetos consumibles Munición superamigui y Bomba Omnicuración.

La nueva aventura RPG de búsqueda de tesoros

DRAGON QUEST TREASURES, la nueva aventura RPG de búsqueda de tesoros, se lanzará en todo el mundo en Nintendo Switch™ el 9 de diciembre de 2022. Un spinoff completamente nuevo de la saga DRAGON QUEST. DRAGON QUEST TREASURES explora las aventuras de la infancia de los hermanos Erik y Mia, que aparecieron por primera vez en DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age™.

Argumento

Erik y su hermana, Mía, viven en un drakkar y sueñan con salir a explorar el mundo en busca de grandes tesoros. Una noche, encuentran a un par de criaturas sobrenaturales, Porcus y Púrsula, y acaban apareciendo en un lugar misterioso llamado Draconia, una tierra legendaria repleta de tesoros que encontrar. ¡Por fin comienza la aventura con la que Erik y Mía siempre habían soñado!

Para explorar el enorme mundo de Draconia y encontrar montones de tesoros, Erik, Mía y sus adorables compañeros necesitarán ayuda. El grupo no tardará en reclutar y entablar amistad con monstruos de lo más variopintos. Gracias a las visiones mágicas de los monstruos, que pueden localizar tesoros escondidos, y a sus singulares habilidades para la búsqueda de objetos preciosos, nuestros héroes recorrerán campos abiertos a toda velocidad, escalarán paredes rocosas de un solo salto y planearán sobre grandes abismos en busca de botines ocultos hasta en los lugares más recónditos e inaccesibles.

Aventúrate en un enorme mundo de lo más variado donde habrá sorpresas, giros inesperados y misterios ocultos en cada rincón, mientras tratas de encontrar los legendarios tesoros de Draconia.

Características principales

Un spinoff completamente nuevo de la saga de caza tesoros con los queridos personajes de Dragon Quest XI.

Recluta a monstruos como aliados y busca los tesoros en un vasto mundo abierto.

En la legendaria Draconia puedes encontrar infinidad de tesoros. Allí, Erik y Mía contarán con la ayuda de los monstruos locales para localizar las Siete Piedras y así alcanzar su objetivo final: Isla Dorada

Presume de tu tesoro online y sigue coleccionando para completar la enciclopedia del tesoro.

Título: DRAGON QUEST TREASURES

Formatos: Switch

Desarrollador/Editor: SQUARE ENIX CO. LTD., TOSE CO., LTD./ Square Enix

Género: RPG

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 9 de diciembre de 2022

PEGI: +7

Más información: https://dqtreasures.square-enix-games.com/en-us/

