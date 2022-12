Tom Clancy’s Rainbow Six Siege presenta su mayor temporada hasta la fecha

Compartir Facebook

Si no has seguido el directo de Six Major de Jönköping de Rainbow Six Siege, nos presentaron Operation Solar Raid, la mayor temporada del juego hasta la fecha, que traerá consigo novedades en el juego y el progreso cruzados, además de un nuevo modo Igualado, en el que ha jugado un papel clave el estudio de Ubisoft Barcelona, tal y como explicaba Kilian Calo, Associate Producer de Rainbow Six en el estudio catalán, durante la presentación.

Operation Solar Raid llegará el próximo 6 de diciembre, y con ella lo harán también la nueva defensora colombiana, un nuevo mapa, un nuevo sistema de progreso en el Battle Pass, y muchas otras actualizaciones en el juego.

Os contamos todo con detalle en la nota de prensa adjunta, aunque os animamos a que echéis un vistazo al video de la presentación donde revelamos todas las novedades de esta nueva Season:

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Operation Solar Raid, la última Season del Year 7 de Rainbow Six Siege, llegará el 6 de diciembre. Esta temporada supondrá toda una revolución, integrando muchas funciones muy esperadas por la comunidad, incluyendo nuevas medidas de seguridad, juego y progreso cruzados, un Battle Pass nuevo y mejorado, un nuevo mapa, una nueva agente colombiana, y el modo Igualado 2.0, en el que ha jugado un papel clave el estudio de Ubisoft Barcelona. Además, hoy también llegarán a la tienda las nuevas skins inspiradas en NieR:Automata y NieR Replicant ver.1.22474487139…, realizadas en colaboración con Square Enix.

En Operation Solar Raid el equipo Rainbow verá llegar a la deslumbrante Solis, una nueva defensora que cuenta con el dispositivo Electrosensor SPEC-IO para reunir información y coordinar estrategias. Solis puede analizar e identificar dispositivos atacantes, incluyendo drones, dispositivos de demolición y mucho más; para ello cuenta con unos guantes que le permiten interactuar con la interfaz del dispositivo y realizar escaneos. Es una agente de salud y velocidad medias, que usa un P90 o una ITA 12L como armas principales, y una SMG-11 como arma secundaria.

Con Solar Raid también cambiará la experiencia del modo Igualado. Para empezar, el rango de los jugadores ya no lo determinará el MMR, sino la cantidad de puntos de rango que tengan (y esos puntos los ganan o pierden en cada partida igualada). A partir de ahora, cada rango contará con cinco divisiones, y se podrá pasar a la siguiente división con 100 puntos de rango. Además, se ha añadido un nuevo rango, Esmeralda, situado entre Platino y Diamante.

En segundo lugar, el MMR, además de separarse del rango, se conocerá como un nuevo valor: la habilidad. Será un valor oculto en todas las listas, y se mantendrá de una temporada a la siguiente. Ya no habrá restricciones de MMR en las escuadras, y los jugadores podrán formar equipo con quienes quieran. Un nuevo algoritmo adaptará las partidas en el matchmaking teniendo en cuenta los distintos niveles de habilidad de los integrantes de una escuadra. Por último, también se ha rediseñado el sistema de recompensas del modo Igualado, y ahora los jugadores conseguirán una por cada división de rango que hayan alcanzado en una temporada (recibiendo todas las recompensas al final de la misma).

La Season 4 del Year 7 llega acompañada de otras actualizaciones increíbles, como el juego y el progreso cruzados. Ahora los jugadores de consola podrán formar equipo con sus amistades de otras plataformas de consola a través de Ubisoft Connect; eso sí, quienes quieran desactivar esta función podrán hacerlo en el menú de opciones. Cuando un jugador inicie sesión en su cuenta de Ubisoft Connect, su progreso, monedero y elementos se compartirán entre todas sus plataformas; además, recibirá un pack Alfa gratuito en su cuenta.

Junto con Solis, la nueva agente, también llegará al comienzo de la temporada un nuevo mapa: Laboratorios de Nighthaven. Esta ubicación, una extensión del cuartel general de Nighthaven, está rodeada de mar abierto, acantilados verdes y cielos despejados, e invita a los jugadores a descubrir su arquitectura inmaculada y las maravillas tecnológicas que alberga. El interior cuenta con numerosos puntos de acceso, que facilitan recorridos más libres, sobre todo si los jugadores se disponen a derribar alguna de las muchas paredes destructibles. Ni el equipo atacante ni el defensor podrán ponerse muy cómodos si no quieren verse flanqueados y perder su posición. Estas instalaciones de I+D, pensadas para animar a desarrollar estrategias creativas, desafían a los jugadores a sacar provecho de elementos poco habituales, como la trampilla que hay junto a la sala de reuniones. Además, y para que todo el mundo tenga la oportunidad de probar Laboratorios de Nighthaven, este nuevo mapa no podrá vetarse mientras dure Operation Solar Raid.

En esta Season, la visualización de la puntuación de reputación permitirá a los jugadores conocer su categoría de reputación. Durante la fase beta, que se iniciará con Operation Solar Raid, los jugadores no se verán afectados, ni de forma positiva ni negativa, por su categoría; el objetivo es comenzar con un proceso de integración que permitirá a todo el mundo adaptarse y modificar su estilo de juego y su forma de interactuar si fuera necesario.

En cuanto al Battle Pass, ha pasado de tener un sistema en dos niveles a uno con caminos ramificados. Ahora se podrá planear la forma de progresar para dar prioridad a las recompensas que más interesen. Sin importar el camino que tomen primero, los jugadores podrán desbloquear todas las casillas y completar el Battle Pass.

Ubisoft también ha desvelado la colaboración con Square Enix para crear skins de Rainbow Six Siege inspiradas en la saga NieR. Iana tendrá un set de Élite inspirado en 2B, de NieR:Automata, y Maverick contará con un bundle inspirado en NieR Replicant ver.1.22474487139… y su protagonista. Ambos estarán disponibles en la tienda el 21 de noviembre.

Además, con el lanzamiento de Operation Solar Raid también llegarán mejoras en la calidad de vida y actualizaciones de equilibrio muy esperadas. Entre ellas están la eliminación del fuego amigo en la fase de preparación, la habilidad de Zofia y Capitão de cambiar el tipo de munición de sus dispositivos sin tener que equiparse con ellos, una actualización en los marcadores de nidos de bombas, y un cambio en la velocidad de los drones (que ya no se ralentizarán al desplazarse en diagonal cuando se use un mando). Por último, para equilibrar la relación entre la salud y la velocidad de los agentes, ahora todo el mundo se moverá a la misma velocidad al apuntar por la mira.

Los cambios no acaban ahí, ya que esta temporada también habrá una nueva actualización de accesibilidad que ampliará las opciones de personalización de colores de equipo para que se apliquen también a dispositivos de agentes y herramientas de observación. Las preferencias de color se reflejarán en el aspecto visual de los dispositivos, lo que permitirá saber fácilmente si pertenecen a alguien de tu equipo o a tus rivales. En cuanto a las herramientas de observación, al usarlas se encenderá en ellas una luz del color asignado al equipo de la persona que las esté usando.

Rainbow Six Siege ya está disponible en PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de consolas de Xbox One, Xbox Series X | S, Windows PC (incluyendo en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft*) y Amazon Luna.

Para más información sobre Rainbow Six Siege, por favor, visita: https://rainbow6.ubisoft.com.

