Gemaboy Zero X comienza su kickstarter

¡Una nueva colaboración Nape Games X Tesura! Gemaboy Zero X comienza su kickstarter con Edición Física incluida

¿Cómo de lejos irás para salvar al amor de tu vida sin alterar el paso del tiempo?

¡Una nueva alianza en camino! Nape Games, compañía española de videojuegos indie se une a Tesura Games para apoyar el kickstarter del recién anunciado Gemaboy Zero X, un nuevo paso en el Napeverso. Los backers tendrán la opción de apoyar el proyecto y conseguir la edición física para PlayStation 4, Nintendo Switch, NES y Dreamcast. ¡Ya disponible para añadir a la wishlist!

Descripción

Gemaboy Zero X es un Ploidmania de acción, exploración y plataformas con toques cyberpunk. Se trata de la última entrega de la saga PLOIDS en la que Omega tendrá que viajar a través del tiempo para preservarlo y salvar a su amada Alpha. Gemaboy Zero X está inspirado en los juegos clásicos, además de añadir mecánicas de run and gun con metroidvania para el gameplay principal y varios minijuegos con estructura de shoot’em ups, puzzles y más. Con todo esto alcanzaremos el clímax de la saga PLOIDS.

Edición Física

GemaBoy Zero X estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Dreamcast y NES en una exclusiva Edición Normal y Coleccionista solamente disponible via Kickstarter. ¡Más detalles próximamente!

Wishlist aquí: https://www.kickstarter.com/projects/napegame/gemaboy-zero-x-epic-timetravel-non-linear-ploidmania

. Leer artículo completo en Frikipandi Gemaboy Zero X comienza su kickstarter