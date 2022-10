Los personajes y las batallas contra jefes finales en STAR OCEAN THE DIVINE FORCE

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Los personajes y las batallas contra jefes finales en STAR OCEAN® THE DIVINE FORCE

En la antesala del lanzamiento del juego en PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y STEAM.

SQUARE ENIX ha distribuido nueva información y materiales de STAR OCEAN THE DIVINE FORCE, una producción que llegará el 27 de octubre a PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y STEAM.

Entre los nuevos detalles se encuentran datos pormenorizados de algunos de los personajes protagonistas del juego, a saber, Theo Klemrath, J.J., Raimbaut Aucerius, Neyan Khezal, Bohld’or iI Vey’L y Bennet Maudsley , entre otros. Además, se han ofrecido detalles de las batallas contra jefes finales en un juego en la que los jugadores se medirán a formidables enemigos , que tendrán puntos débiles seleccionables a la hora de realizar los ataques, así como zonas de objetivos de destrucción . La mazmorra Den’mohr Delve estará dedicada en el juego a las batallas con los jefes finales.

Entre los materiales del servidor encontrarás un documento con detalles del juego que no se puede publicar tal cual ni tampoco su imágenes, únicamente se puede extraer la información del mismo.

Desarrollado por tri-Ace Inc., STAR OCEAN THE DIVINE FORCE nos trae un nuevo capítulo de esta fascinante historia galáctica a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción. El juego tiene dos protagonistas duales, lo que da lugar a experiencias de juego distintas y puntos de vista diferentes en la historia: Raymond, el capitán de la nave mercante Ydas, y Laeticia, la princesa y guerrera de un reino del planeta subdesarrollado Aster IV. El destino dará lugar a una alianza entre Raymond, Laeticia y otros personajes diseñados por el célebre artista Akiman (STAR OCEAN: Integrity and Faithlessness, serie STREET FIGHTER).

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE estará disponible en una edición física estándar para PS5, PS4, Xbox Series X|S y Xbox One. También hay una edición estándar digital y una edición digital Deluxe para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través Steam. Ya está disponible la campaña de compra anticipada en todas las plataformas.

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE llegará el 27 de octubre a PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y STEAM.

. Leer artículo completo en Frikipandi Los personajes y las batallas contra jefes finales en STAR OCEAN THE DIVINE FORCE