EA SPORTS NHL 23 introduce a las jugadoras de Ultimate Team y hace que sean más grandes juntas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Las opciones del modo franquicia, el matchmaking multiplataforma y las funciones sociales mejoran la experiencia de hockey más personalizable hasta la fecha, ya disponible en todo el mundo

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ofrece la experiencia más social de Chel en EA SPORTS NHL 23, ya disponible en todo el mundo. Impulsado por el motor Frostbite™, NHL 23 muestra realmente cómo los jugadores son más grandes juntos con la introducción de jugadoras femeninas en Hockey Ultimate Team, nuevos niveles de autenticidad que incluyen más de 500 nuevas animaciones de jugadas de última oportunidad y una personalización más profunda del modo franquicia disponible en el lanzamiento, así como el matchmaking multiplataforma que llegará al juego en noviembre de 2022. Para celebrar el lanzamiento, las estrellas de portada Trevor Zegras y Sarah Nurse, con Hilary Knight, Cabbie Richards y Paul «Biz» Bissonnette, se enfrentarán en un partido HUT 3v3 aquí.

Tráiler de lanzamiento EA SPORTS NHL 23

“La franquicia de la NHL siempre se ha enorgullecido de ser una de las mejores experiencias de juegos deportivos por equipos que se pueden disfrutar con los amigos, tanto si ese amigo está al otro lado del sofá como del mundo”, dijo Mike Inglehart, Creative Director en EA Vancouver. “Este año, NHL 23 sigue acercando a los fans con el matchmaking multiplataforma y el conjunto de características ampliado que destaca el hockey femenino.”

Por primera vez, los miembros del equipo nacional femenino de la IIHF pueden jugar junto a los hombres en el mismo equipo de HUT, lo que significa que los jugadores pueden alinear a Sarah Nurse, del equipo de Canadá, junto al fenómeno de los Ducks, Trevor Zegras, para formar su propio equipo de ensueño con los mejores jugadores del deporte. Además de la posibilidad de jugar juntos, las selecciones nacionales masculinas y femeninas seguirán desempeñando un papel importante en el modo, ya que los jugadores de las selecciones nacionales tendrán elementos básicos y maestros incorporados en los eventos de HUT. Los jugadores también pueden competir ahora en una variedad de nuevos temas de juego rotativos en HUT Rivals, y NHL 23 ha introducido tres nuevos niveles de recompensas de HUT Rivals basados en las victorias o rachas de victorias.

NHL 23 vuelve a contar con el motor Frostbite™ por segundo año, y sigue impulsando la franquicia como la experiencia de hockey más auténtica e inmersiva hasta la fecha. Esta última iteración de la franquicia introduce una Celebración de la Copa Stanley totalmente interactiva en la que los jugadores podrán elegir quién recibe la Copa a continuación mientras el público celebra con bengalas y confeti y los comentarios justifican tu elección basándose en 65 complejas historias precisas para tu equipo. Además, una secuencia posterior al partido también incluirá el nombre de tu jugador personalizado grabado en la Copa Stanley. NHL 23 también ha renovado momentos clave como las celebraciones de los hat tricks, dándoles niveles de personalización y control sin precedentes, así como niveles revisados de Crowd Awareness y Reacciones Momento a Momento que sumergirán a los jugadores en la acción como nunca antes. NHL 23 representa un enorme salto en términos de riqueza visual con detalles mejorados de los personajes, con un nuevo modelo de sombreado de la piel y detalles cruciales como la acumulación de sudor que cambia la forma en que la luz se refleja en todo el juego.

El añadido de las animaciones de juego Last Chance Puck Movement inyecta emoción a los momentos importantes del juego, con más de 500 nuevas animaciones de Stumble Action, jugadas de disco suelto y una IA de portero mejorada. Mientras que el contacto en anteriores entregas de la NHL a menudo resultaba en una pérdida de control del jugador ofensivo, Last Chance Puck Movement acerca a EA SPORTS NHL a la realidad de las jugadas de hockey en el campo, permitiendo a los jugadores reaccionar auténticamente al contacto y seguir creando jugadas dinámicas en el momento.

A partir de noviembre de 2022, la introducción del matchmaking multiplataforma reforzará aún más la posición de NHL 23 como la mejor experiencia social de su clase. El matchmaking multiplataforma permitirá a los jugadores enfrentarse a oponentes de la misma generación de consolas en los modos World of Chel y HUT, creando un mayor número de jugadores y acortando los tiempos de espera para garantizar que los jugadores tengan más opciones para enfrentarse y pasen menos tiempo esperando para saltar al hielo. Puede encontrar más información aquí.

El Modo Franquicia, favorito de los fans, vuelve a NHL 23, ahora con niveles de personalización más profundos que nunca para que los jugadores más dedicados puedan diseñar una experiencia Chel a medida. Las nuevas opciones de personalización incluyen ajustes en el número de equipos, partidos jugados, divisiones, conferencias, rondas de playoffs, límite salarial de la liga y mucho más.

EA SPORTS NHL sigue ofreciendo la migración de contenido HUT para garantizar una experiencia fluida a los jugadores en todas las generaciones de consolas. Tras una actualización de noviembre, los jugadores que empiecen a jugar a NHL 23 en PlayStation®4 o Xbox One podrán transferir su valor de Equipo HUT y su progreso a la siguiente generación de sus respectivas plataformas en PlayStation®5 o Xbox Series X|S.

Desarrollado por EA Vancouver y EA Bucarest, EA SPORTS™ NHL® 23 está clasificado como E10+, y ya está disponible en PlayStation®5 y Xbox Series X|S, así como en PlayStation®4 y Xbox One. También disponible ya, la Edición X-Factor de EA SPORTS NHL 23 incluye las versiones del juego para PlayStation 4 y PlayStation 5 o para Xbox One y Xbox Series X|S, 4600 puntos NHL, cinco desbloqueos de habilidad de zona de factor X de World of Chel, dos desbloqueos de ranura de factor X de Be A Pro y puntos de aumento de XP y de bonificación de rasgos. Para más detalles, visita https://www.ea.com/games/nhl/nhl-23.

. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS NHL 23 introduce a las jugadoras de Ultimate Team y hace que sean más grandes juntas