Pathfinder: Wrath of the Righteous se estrena en consolas

Owlcat Games ha lanzado hoy su aclamado juego de rol épico Pathfinder: Wrath of the Righteous en PlayStation 4 y Xbox One (PlayStation 5 y Xbox Series X/ S mediante retrocompatibilidad / Smart Delivery), así como a través de Nintendo switch en versión en la nube.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento de Pathfinder: Wrath of the Righteous en el siguiente vídeo

Al adquirir Pathfinder: Wrath of the Righteous en consolas, los jugadores obtendrán la Enhanced Edition desde el principio, mientras que todos los usuarios de la versión para PC recibirán una actualización gratuita a la Enhanced Edition. Esta edición incluye mejoras en la calidad de vida, contenido adicional de alto nivel relacionado con varias rutas míticas, un modo foto, así como otras características y ajustes. El modo foto en consolas se añadirá mediante una actualización digital poco después del lanzamiento.

La versión de consolas incluye todos los contenidos gratuitos descargables lanzados en PC hasta ahora; el descargable premium está disponible por separado o como pase de temporada en PlayStation y Xbox. El contenido descargable premium para Nintendo Switch se lanzará más adelante.

Los usuarios que adquieran la edición física obtendrán, además de los cuatro contenidos descargables independientes, un conjunto de pegatinas y el manual oficial impreso, que muestra el universo del juego de rol Pathfinder a los recién llegados y que cuenta con ilustraciones exclusivas. La edición física también está disponible PlayStation 4 y Xbox One. Consulta la disponibilidad en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción.

Acerca de Pathfinder: Wrath of the Righteous

Embárcate en un viaje a un reino invadido por demonios en un nuevo juego de rol épico de los creadores del aclamado Pathfinder: Kingmaker, y basado en el juego de mesa de rol Pathfinder de Paizo. Explora la naturaleza del bien y el mal, conoce el verdadero coste del poder y álzate como un héroe mítico capaz de hacer cosas que superan las expectativas de los mortales.

El reino de Sarkoris resultó destruido cuando Areelu Vorlesh, una erudita y practicante de magias prohibidas, abrió una grieta a los planos abisales de la existencia y hordas de demonios invadieron el mundo de Golarion. Liderados por los malvados señores demonio Deskari y Baphomet, las fuerzas abisales aplastaron a todos los que se enfrentaron a ellos, convirtiendo a Sarkoris en una tierra infestada de demonios ahora conocida como la Herida del Mundo. Únete a la cruzada contra la invasión demoníaca y conviértete en un nuevo héroe con poderes inimaginables en este clásico juego de rol. El destino de este mundo está en tus manos.

