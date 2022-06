The Many Pieces of Mr.Coo llegará próximamente a PlayStation

The Many Pieces of Mr.Coo llegará próximamente a PlayStation. Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que la aventura gráfica The Many Pieces of Mr.Coo llegará próximamente a PlayStation®4 (PS4™) y PlayStation®5 (PS5™) de la mano de PlayStation®Talents Alianzas. Esta enigmática y divertida historia de estilo point’n’click está siendo desarrollada por el animador Nacho Rodríguez, en colaboración con Gammera Nest. El título ya se encuentra disponible para añadir a la lista de deseos, tanto en PlayStation®Store como en la plataforma de PC, Steam. Además, a partir del próximo 13 de junio, habrá una demo disponible del título durante el festival SteamFest.

Trailer The Many Pieces of Mr.Coo llegará próximamente a PlayStation

En The Many Pieces of Mr. Coo, el jugador recorrerá un mundo surrealista de estilo cartoon en el que todo es posible. Deberá resolver los enigmas en los que el protagonista se ha visto envuelto accidentalmente para ayudarle a rearmar su cuerpo. Atrapado en un mundo repleto de monstruos caóticos y personajes extravagantes, Mr. Coo protagoniza esta historia de humor absurdo y puzles originales que pretende reunir a jugadores veteranos y a recién llegados por igual.

The Many Pieces of Mr.Coo es una aventura gráfica point’n’click completamente surrealista. Mr. Coo está atrapado en un mundo extraño, sin sentido, y necesita tu ayuda para salir de él -¡pero antes de nada necesita encontrar todas sus piezas y volver a rearmar su cuerpo otra vez!- Seguro que hay alguna lucha filosófica detrás de todo este disparate, pero con los monstruos caóticos, robots locos y damas de un solo ojo, es un poco difícil de saber.

Un asombroso y colorido dibujo animado 2D. Una historia surrealista y caprichosa, llena de humor absurdo, personajes extravagantes y situaciones locas, además de puzzles innovadores. Sin duda alguna estamos ante una nueva toma del género de aventura gráfica que reunirá tanto a jugadores veteranos como a recién llegados por igual.

Mr. Coo y este juego son creaciones del aclamado artista Nacho Rodríguez. Animador 2D y director nominado a los Premios Goya por su cortometraje “A lifestory”. También fue animador principal del juego O.zen en Ubisoft. Mr. Coo es uno de sus personajes más famosos, habiendo aparecido en varios cortometrajes divertidísimos.

Características The Many Pieces of Mr.Coo

¡Toneladas de humor absurdo!. Mira, ya te hemos dicho que tenemos un pollo gigante, no podemos forzar más la máquina…

¡Un mundo surrealista, enigmático, simbólico y lleno de significado, pero también conmovedoramente tonto!

Asombroso estilo cartoon dibujado a mano con animación 2D

Personajes extravagantes y adorables como el Pollo Gigante, el Fauno o el Axolotl

Un aire innovador al género Point&Click

Con una larga trayectoria en animación 2D de casi 20 años, Nacho Rodríguez, presenta esta nueva aventura de Mr. Coo, esta vez en videojuego, uno de sus personajes más famosos conocidos por aparecer en varios cortometrajes. El director fue nominado a los Premios Goya por su cortometraje “A lifestory” y fue director de animación del videojuego O.zen en Ubisoft.