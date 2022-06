Hoy Square Enix Ltd. ha anunciado que FINAL FANTASY XVI se lanzará para PlayStation 5en todo el mundo en verano de 2023. Este anuncio llega acompañado de un nuevo tráiler titulado «Dominance» y mensajes del productor y del director del juego, además de información adicional sobre los miembros destacados del equipo de desarrollo, detalles de los personajes y nuevas capturas de pantalla de los entornos.

TRAILER FINAL FANTASY XVI «DOMINANCE»

El tráiler puede verse aquí: https://youtu.be/Z34Q538LMeo

«El tráiler más reciente servirá para que os hagáis una idea de la experiencia que viviréis al agarrar el mando», comenta Naoki Yoshida, el productor de FINAL FANTASY XVI. «Nuestro protagonista, Clive, librará intensos combates en los que podrá usar todo tipo de ataques exclusivos de cada eikon. Además, los increíbles enfrentamientos entre los propios eikon os meterán de lleno en la acción».

«En el tráiler os presentamos varios eikon nuevos y un poco más acerca del sistema de combate repleto de acción, que da todo tipo de libertades al jugador», afirma Hiroshi Takai, director de FINAL FANTASY XVI. «En cuanto al desarrollo, me alegra anunciaros que el juego ya se puede jugar de principio a fin, aunque aún nos queda mucho que optimizar y pulir hasta su salida. Revelaremos nuevos detalles más pronto que tarde».

«El equipo de desarrollo, bajo la dirección de Hiroshi Takai, ha entrado en la fase final del proyecto y ahora mismo se encuentra puliendo el juego para su lanzamiento», añade Yoshida. «Con las cualidades técnicas que nos brinda PlayStation®5, os traeremos una montaña rusa de sensaciones en una aventura llena de acción donde la historia juega un papel principal, así que abrochaos los cinturones. Cada vez queda menos».

Square Enix también ha dado más detalles sobre los miembros destacados del equipo de desarrollo, entre los que se encuentran veteranos de FINAL FANTASY XIV Online, DEVIL MAY CRY 5 y THE LAST REMNANT, entre otros profesionales de gran talento. Estos son algunos de ellos:

Productor: Naoki Yoshida (FINAL FANTASY XIV Online, DRAGON QUEST X, DRAGON QUEST: Monster Battle Road)

(FINAL FANTASY XIV Online, DRAGON QUEST X, DRAGON QUEST: Monster Battle Road) Director principal: Hiroshi Takai (FINAL FANTASY V, SaGa Frontier, THE LAST REMNANT)

(FINAL FANTASY V, SaGa Frontier, THE LAST REMNANT) Director creativo y guion original: Kazutoyo Maehiro (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, THE LAST REMNANT)

(FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, THE LAST REMNANT) Director de localización: Michael-Christopher Koji Fox (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY VII Dirge of Cerberus)

(FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY VII Dirge of Cerberus) Director artístico: Hiroshi Minagawa (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY TACTICS)

(FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY TACTICS) Director de combates: Ryota Suzuki (DEVIL MAY CRY 5, Dragon’s Dogma, MARVEL VS. CAPCOM 2)

(DEVIL MAY CRY 5, Dragon’s Dogma, MARVEL VS. CAPCOM 2) Diseño de personajes: Kazuya Takahashi (FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY X)

(FINAL FANTASY XIV Online, FINAL FANTASY XI Online, FINAL FANTASY X) Compositor: Masayoshi Soken (FINAL FANTASY XIV Online, Mario Hoops 3-on-3, Nanashi no Game series)

Por último, en la página web oficial de FINAL FANTASY XVI están disponibles las nuevas capturas de pantalla de los enormes entornos del juego, las declaraciones del productor y el director al completo e información sobre los personajes Hugo Kupka y Benedikta Harman: http://www.finalfantasyxvi.com

FINAL FANTASY XVI te transporta a un mundo donde los eikon son unas poderosas criaturas que moran en el interior de un ser humano, llamado Dominante, que posee la capacidad de invocarlo. La historia sigue los pasos de Clive Rosfield, un joven dedicado a dominar el arte de la espada y a quien nombran guarda mayor de Rosaria, cuya tarea es proteger a su hermano Joshua, el Dominante del Fénix. Unos eventos inesperados empujan a Clive Rosfield a un oscuro y peligroso camino hacia la venganza.

FINAL FANTASY XVI es un RPG de acción para un jugador actualmente en desarrollo para PlayStation®5. La clasificación por edad del juego aún está por determinar.