El concurso de Edición de Pistas regresa con Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5

MILESTONE ANUNCIA EL CONCURSO DE EDICIÓN DE PISTAS, UNA COMPETICIÓN ÚNICA PARA TODOS LOS JUGADORES DE MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME 5

¡Hazlo real de nuevo!

Milestone anuncia el regreso del Concurso de Edición de Pistas para Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, el desafío único presentado el año pasado.

La edición 2021 resultó un éxito rotundo, con más de 3000 pistas subidas y un único ganador : UrZilchMyDad. Su trazado se reprodujo en la vida real en la Ronda 11 del Campeonato de 2022 en Indianápolis.

Disponible el 26 de abril, en el nuevo Concurso de Edición de Pistas cobrará vida la mejor creación de los usuarios. ¿Has soñado alguna vez con ver tu creación convertida en una pista real? A partir del 26 de abril, ¡los jugadores tendrán la oportunidad de crear una pista que será recreada e incluida dentro del Campeonato Oficial 2022! Esta es la experiencia única que Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ofrece a los aficionados de todo el mundo.

¿Quieres participar? ¡Es muy fácil! Entre el 26 de abril de 2022 y el 30 de junio de 2022, los usuarios que quieran participar en el concurso deberán diseñar una pista virtual a través del apartado “Concurso de Edición de Pistas” presente en Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5.

Se trata de una oportunidad única en la vida: ¡tener la oportunidad de ver a los mejores pilotos correr en tu pista original! Para ganar, los usuarios tienen que llevar su creatividad más allá de los límites y diseñar la pista de tus sueños.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ofrece todas las herramientas, el resto lo conforman tu creatividad e imaginación.

Al final de la competición, un jurado compuesto por diferentes profesionales del sector seleccionará las 25 mejores pistas. ¡De los 25 mejores, una comisión técnica decidirá qué pista se recreará en la vida real!

El Concurso de Edición de Pistas estará disponible en PlayStation 4™, PlayStation 5™, Xbox One, Xbox Series X|S y en formato PC STEAM desde el 26 de abril de 2022

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 ya está disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S ,Xbox One y en formato Windows PC®/STEAM. La versión PlayStation admite la actualización gratuita de PS4 a PS5, y la versión Xbox es compatible con Smart Delivery.