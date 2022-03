Descubre los secretos de DIGIMON SURVIVE con este nuevo tráiler

Este nuevo tráiler de DIGIMON SURVIVE nos presenta a los personajes principales del juego con los que tendrá que interactuar el usuario en esta mezcla entre novela visual y juego de rol táctico. DIGIMON SURVIVE se pondrá a la venta en 2022 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

El juego también será compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Este tráiler estuvo presente en la Digimon Con. Allí, el productor Kazumasa Habu compartió más detalles y respondió a las preguntas de los aficionados sobre el juego y su desarrollo.

Para más información, tienes el programa de la Digimon Con disponible aquí. También tienes a tu disposición una transcripción de la sesión de preguntas, que está disponible aquí.

BANDAI NAMCO

¡Hola a todos!

Soy Krista de Bandai Namco Entertainment America, aquí para presentar el programa DIGIMON GAMES. ¿Cómo estás disfrutando de la Digimon Con hoy?

Hoy, hemos recopilado preguntas para Digimon Games antes y nos gustaría responder tantas como podamos. ¡Vamos a hacerlo!

BANDAI NAMCO

¡Dé la bienvenida al Sr. Habu, el productor de Digimon Games!

Habu-san

Hola, soy Habu de Bandai Namco Entertainment Inc. y estoy a cargo de producir los juegos de Digimon.

Originalmente, esperaba responder preguntas mientras recibía sus comentarios en la sección de chat. Sin embargo, debido a la situación reciente con Corona, hemos tenido que limitar la cantidad de personas involucradas en el estudio, por lo que haremos esta pregrabación.

Sin embargo, intentaremos responder tantas preguntas como podamos en el tiempo disponible.

BANDAI NAMCO

¡Gracias por asistir hoy, Habu-san!

Recibimos más de 2000 preguntas de tantas personas. ¡Muchas gracias!

Leímos todas las preguntas y las organizamos en secciones y géneros similares.

He leído todas las preguntas y las he organizado en categorías y géneros similares.

Hoy, vamos a discutir preguntas sobre el nuevo juego «Digimon Survive», preguntas sobre juegos anteriores, secuelas y puertos, solicitudes sobre el juego y preguntas sobre la producción del juego.

¡Empecemos!

Acerca de Digimon Survive

BANDAI NAMCO

Parece que va a ser muy diferente a los juegos de Digimon que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a hacer algunas preguntas de inmediato.

Me gustaría saber el estado del desarrollo de Digimon Survive. ¿A qué se debe el retraso en el desarrollo?

Por favor, hágame saber si hay algún motivo por el que se haya detenido la actualización de la información.

Habu-san

En respuesta a nuestra llamada de consultas, hemos recibido una serie de preguntas sobre el estado de desarrollo de Digimon Survive . Sentimos mucho haberos hecho esperar, aunque lo estáis deseando.

También nos disculpamos nuevamente por no poder proporcionar ninguna información nueva y por hacerlos esperar. Nos disculpamos sinceramente por el retraso.

Como ya les informamos una vez, pospusimos el lanzamiento debido a un cambio en el equipo de desarrollo y ahora estamos desarrollando el juego con un nuevo equipo de desarrollo. Cambiar de equipo ha llevado a una gran cantidad de reelaboración en el juego, lo que ha provocado retrasos.

Esto causó mucha incertidumbre que nos impidió dar actualizaciones periódicas.

Sin embargo, gracias a los esfuerzos del nuevo equipo de desarrollo, ahora podemos volver a la normalidad acercándonos cada vez más a la finalización del juego.

En cuanto a la información de la fecha de lanzamiento, se espera que tarde un poco más ya que todavía la estamos ajustando internamente.

Pedimos disculpas nuevamente por la demora, pero le agradeceríamos que esperara un poco más.

BANDAI NAMCO

¿Qué tipo de historia se desarrollará en Digimon Survive?

¿Podría hablarnos sobre la cosmovisión y el concepto?

Además, ¿tuviste alguna influencia o referencia en la creación de Digimon Survive?

Habu-san

Este título tiene una visión del mundo que es un poco diferente a la que están acostumbrados los fanáticos de Digimon y se inclina hacia los fanáticos principales.

El juego anterior, Cyber ​​Sleuth, ha representado los incidentes que ocurren cuando los Digimon aparecen en la sociedad humana con una cosmovisión única.

En el proceso de creación del mundo de Cyber ​​Sleuth, ¿qué es «Digimon»? ¿Qué es el «mundo digital»? Sentí que había una discrepancia entre el concepto de «digital» tal como lo percibimos y la naturaleza del «Digimon» representado en la historia.

Como respuesta a esta pregunta, decidí representar a Digimon como una forma de vida de otro mundo que puede ser reconocida y contactada a través de los «dispositivos digitales» del mundo humano.

Como imagen que lleva esta interpretación un poco más allá, el director de la serie de televisión Digimon Adventure, Kakudou, me dijo que «los Digimon son seres etéreos que han estado con nosotros desde la antigüedad, pero su percepción ha cambiado con el tiempo, y son fragmentos de almas que se han transformado en «monstruos digitales» al ser reconocidos a través de dispositivos digitales en la sociedad moderna.

Esta es la primera vez que los monstruos, que solían tener una existencia etérea, interactúan con personas en el mundo moderno.

Por esta razón, nos referimos a Digimon como «Monstruos», «Bestias», «Criaturas monstruosas», etc. en este trabajo y en los mensajes promocionales.

Dado que el público objetivo de este juego son los fanáticos de Digimon que son adultos, la historia es un poco más oscura, con la muerte de amigos.

Dado que los Digimon se describen como la mitad del yo interior, hay expresiones oscuras que no son comunes en los trabajos de Digimon convencionales, como negar a Digimon al negarse a enfrentarse a uno mismo o herir a Digimon como una manifestación de autolesión. Si eres fanático del anime televisivo u otras obras alegres, es posible que algunas de las descripciones te parezcan desagradables, así que tenlo en cuenta con anticipación.

BANDAI NAMCO

Cuéntanos qué sucede en Digimon Survive .

Habu-san

El juego consta de elementos de novela visual y batallas tácticas, y la historia se divide en capítulos.

En cuanto a la proporción del juego, el volumen de la novela visual y las batallas tácticas es de aproximadamente 7:3, por lo que el juego es principalmente una novela visual.

BANDAI NAMCO

Hablando de la parte de la aventura de texto, ¿puedes darnos más detalles sobre cómo funciona ese sistema?

Habu-san

En la parte de aventura de texto, el juego avanza a través de conversaciones con los personajes e investigando objetos que se pueden encontrar en varios lugares en el fondo.

En cada capítulo, hay dos situaciones que ocurren durante esta progresión: «Expedición libre» y «Exploración».

BANDAI NAMCO

Sobre «Expedición libre»

Habu-san

La cantidad de veces que puede actuar en «Expedición libre» es limitada, y el tiempo pasa seleccionando un destino del mapa general y moviéndose hacia él, o ejecutando eventos de conversación que ocurren en el destino.

En cada mapa, puedes hablar con tus amigos, participar en batallas libres y examinar varios lugares en el área.

Al hablar con tus amigos, puedes aumentar tu intimidad y recibir artículos.

Los eventos para degievolucionar tu Digimon pueden ocurrir dependiendo del progreso de tu historia y la afinidad con tus amigos.

Además, al aumentar su afinidad, tus amigos pueden acudir en tu ayuda en la batalla, lo que puede ser vital durante el Modo Libre.

En batallas libres, puedes subir de nivel y hacerte amigo de Digimon salvajes. Puede obtener elementos ocultos examinando varios lugares en el área.

BANDAI NAMCO

Sobre «Exploración»

Habu-san

En «Exploración», los incidentes ocurren según el escenario y la historia avanza.

La historia avanza moviéndose por el mapa, investigando áreas y hablando con amigos.

Al investigar áreas, puede cambiar entre el ojo desnudo y la cámara mientras explora. Al observar a través de la cámara de su teléfono, puede ver cosas que son invisibles a simple vista como ruido y hacer nuevos descubrimientos. A veces serás atacado por un enemigo y se producirá una batalla, y tendrás que luchar contra los monstruos atacantes a medida que se desarrolla tu aventura.

El flujo de la parte de la aventura consiste en ajustar tu equipo para ganar batallas, así como entrenar y preparar a tus Digimon para la batalla mientras los subes de nivel en batallas libres.

BANDAI NAMCO

Con respecto a las batallas tácticas, ¿puedes darnos algunos detalles sobre cómo funciona el sistema?

Habu-san

Las batallas progresan en un estilo de batalla de tácticas tradicionales.

Al comienzo de una batalla, puede seleccionar hasta 10 unidades para unirse a la batalla (el número máximo variará según la batalla).

Las batallas se basan en turnos, con el orden de acción determinado por la velocidad de las unidades.

Cuando sea el momento de que tu unidad actúe, usa los comandos para elegir tu acción.

Puedes usar «Mover» para mover tus unidades según las casillas del campo.

La distancia recorrida y la capacidad de escalar la diferencia de altura son diferentes para cada monstruo. Si un enemigo está dentro de tu rango de ataque, puedes «atacarlo». El alcance del ataque depende de la técnica.

La cantidad de daño varía según los elementos direccionales, como los ataques laterales y traseros, las diferencias de altura, la compatibilidad de las especies de monstruos y la compatibilidad de los atributos de ataque.

Los monstruos pueden consumir SP para desatar sus técnicas y Digievolucionar sus unidades. Digievolucionar a uno previamente desbloqueado mejorará en gran medida el rendimiento de la unidad, pero consumirá continuamente SP mientras digievoluciona.

SP se recupera gradualmente cada turno cuando se desbloquea la Digievolución y la unidad entra en la fase de crecimiento. También puede recuperar SP usando elementos, hablando con algunos socios y obteniendo el apoyo de sus amigos.

SP es una energía importante que puede usarse a tu favor en la batalla, por lo que la gestión de SP es muy importante.

BANDAI NAMCO

¿Cuántas rutas habrá en la historia? ¿Y bajo qué condiciones ocurren las ramas?

Habu-san

Hay 12 capítulos en el escenario, y desde el capítulo 8 en adelante, la historia se ramifica en tres rutas: «Moralidad», «Armonía» y «Ira».

Cuando llegue a cualquiera de los tres finales de «Morality», «Harmony» o «Rage», se liberará la ruta secreta.

BANDAI NAMCO

Infórmenos sobre el volumen de tiempo de juego.

Habu-san

Suponga unas 40 horas por ruta.

Variará según el nivel de dificultad y el uso de la función de avance rápido del texto. Tomará alrededor de 80 a 100 horas completar todas las rutas, incluidos los elementos desafiantes y los contenidos finales.

BANDAI NAMCO

Díganos la cantidad total de monstruos que aparecen en el juego, así como la cantidad total que se puede entrenar como amigos. Además, ¿cómo decidisteis cuáles aparecerían en el juego?

Habu-san

El número total de monstruos que se pueden entrenar es 113.

La selección de Digimon se basó en la prioridad de igualar la visión del mundo.

El concepto de este juego se basa en el encuentro con formas de vida de otros mundos, y se desarrolla antes de que los monstruos se extendieran por el mundo como Digimon.

Por esta razón, prioricé la selección de monstruos con diseños que dieran una sensación de vida salvaje desde los primeros juegos LCD Digital Monsters hasta los monstruos que han aparecido desde Pendulum.

Por lo tanto, los jugadores principales pueden sentir que todos los Digimon les son familiares, pero agradeceríamos su comprensión.

BANDAI NAMCO

¿Puedo tener un monstruo que no sea compañero como compañero? ¿Y cómo puedo convertirlos en mis socios?

Habu-san

Al jugar Free Battle, puedes convertir a los monstruos salvajes en tus compañeros.

Uno de los comandos de batalla es «Conversación», que te permite tener una «conversación» con un monstruo salvaje.

Puedes usar este comando para tener una «conversación» con monstruos salvajes respondiendo sus preguntas con opciones. Si tienes éxito, puedes reclutar al monstruo como compañero o recibir artículos de él.

BANDAI NAMCO

¿Qué condiciones se deben cumplir en el juego para evolucionar un monstruo?

Habu-san

El compañero del personaje principal Digievolucionará a medida que avanza la historia.

El destino de la Digievolución depende del «Karma» de las elecciones que hayas hecho hasta ese momento. No podrás desbloquearlos todos en una ronda de juego.

Además, los eventos de Digievolución de compañeros Digimon se desbloquearán a medida que avance la historia y aumente el nivel de intimidad con el personaje principal. Deberá borrar estos eventos para Digivolve.

Mientras tanto, puedes digievolucionar monstruos salvajes usando elementos obtenidos a través de la exploración y en otros lugares.

BANDAI NAMCO

Después de terminar el juego, ¿puedo transferir los datos a la próxima versión? Si es así, ¿qué tipo de datos puedo tomar?

Habu-san

Habrá un Nuevo juego + función.

Los datos que se pueden transferir son «Nivel de Digimon», «Digievoluciones desbloqueadas», «Objetos y equipos obtenidos» y «Monstruos salvajes que has adquirido».

BANDAI NAMCO

¿Hay elementos desafiantes u ocultos después de completar el juego?

Habu-san

El contenido que ocurre cuando juegas por segunda vez, son mazmorras con batallas de alta dificultad donde aparecen enemigos mejorados. En estas mazmorras, puedes obtener muchos elementos de refuerzo y, por cada nivel que alcances, puedes obtener poderosos equipos de habilidades que no están disponibles en la historia principal.

BANDAI NAMCO

¿Hay alguna característica como un modo de galería para ver escenas?

Habu-san

Hay una función de acumulación en este juego, pero la escena de animación solo está en la película de apertura, por lo que no hay recuerdo de la escena.

BANDAI NAMCO

¿Es posible seleccionar el nivel de dificultad?

Habu-san

El nivel de dificultad se puede seleccionar en la batalla.

Hay cuatro niveles de dificultad para elegir: Difícil, Normal, Fácil y Muy Fácil.

BANDAI NAMCO

¿Los personajes de Survive tendrán voz completa?

Habu-san

No se expresará por completo. Solo se expresará parcialmente la parte principal del escenario.

BANDAI NAMCO

¿Hay algún elemento multijugador o de comunicación en Digimon Survive?

Habu-san

No hay multijugador o batalla de comunicación en este juego.

Solo está disponible el modo para un jugador.

BANDAI NAMCO

Esas son todas las preguntas que tenemos sobre Digimon Survive por ahora. Intentaremos brindarle nueva información, incluida la fecha de lanzamiento pronto. Agradecemos su apoyo y paciencia mientras tanto. Ahora, pasemos a la siguiente parte.

Secuelas y productos Port

BANDAI NAMCO

También recibimos muchas preguntas sobre secuelas y adaptaciones de juegos anteriores. La primera pregunta que voy a hacer es sobre el juego Digimon de la plataforma «WonderSwan».

¿Hay algún plan para portar la serie de Ryo Akiyama (Anode Tamer/Cathode Tamer, etc.), que se lanzó para WonderSwan, al hardware actual?

Habu-san

«También estoy interesado en portar títulos de WonderSwan, y una vez se propuso internamente. Sin embargo, no logramos convencerlos debido a las bajas previsiones de ventas y en los aspectos de recursos, por lo que aún no lo hemos comenzado.

Sin embargo, las series de Ryo Akiyama como «Anode Tamer/Cathode Tamer» están conectadas con el anime y las novelas de la época. Para permitir que los usuarios aprendan la historia de Digimon, nos gustaría desarrollar estos productos de puerto para que puedas jugar en el entorno actual.

Además, creemos que brindar un entorno en el que las personas puedan jugar títulos anteriores nos ayudará a atraer nuevos fanáticos, por lo que continuaremos encontrando formas de hacer que esto suceda.

El mercado de juegos de Digimon se está expandiendo en el extranjero, por lo que es importante saber cuánta demanda hay en el extranjero para versiones anteriores de títulos.

Krista: Siempre estamos muy agradecidos por el entusiasmo en los títulos antiguos y nuevos de Digimon. En este momento, los juegos de Digimon se centrarán en destinar recursos a nuevas historias y experiencias. No podemos hacer ninguna promesa en este momento, pero continuaremos evaluando el interés a nivel mundial. Entonces, a continuación recibimos algunas preguntas sobre Digimon World.

BANDAI NAMCO

¿Quién creó la visión del mundo del primer Digimon World?

Habu-san

Dado que este proyecto de juego comenzó antes de que el proyecto de anime estuviera en marcha en ese momento, escuché que el equipo de desarrollo del juego LCD «Digital Monster» y de «Digimon World» trabajaron juntos para crearlo.

Escuché que la imagen visual del mundo digital, que tiene una gran originalidad, refleja la creatividad del director del juego. Me encantaría tener la oportunidad de hablar de ello algún día.

BANDAI NAMCO

¿Hay algún plan para portar o rehacer el «Digimon World» original?

Habu-san

«Hemos recibido muchas solicitudes para un puerto o una nueva versión del Digimon World original.

Lo estoy considerando positivamente, pero también estoy pensando qué opción («portar/remasterizar» o «rehacer») es mejor.

Si elijo «portar/remasterizar», creo que será muy factible.

Si desea una «nueva versión», debemos pensar en la cantidad de elementos adicionales que necesita.

Digimon World tiene un muy buen equilibrio entre File Island, el escenario y los Digimon que aparecen.

Si añadimos un nuevo campo como Folder Continent o Digimon, creo que deberíamos tratarlo como un «nuevo producto» en lugar de una «nueva versión».

Le agradecería que siguiera compartiendo sus opiniones conmigo.

Danos tu opinión en la sección de comentarios o en otro lugar».

BANDAI NAMCO

¿Podría contarnos sobre las edades de los personajes principales de «Digimon World Re: Digitize Decode»?

Habu-san

«Creo que… Taiga, Nico, Akiho y Rina están en el segundo año de secundaria, y creo que tenían 14 años.

En cuanto a Mirei… su edad real antes de que su cuerpo desapareciera en el accidente era entre 24 y 26 años.

Debido al accidente, faltan sus datos mentales y su apariencia está fijada en 14 años».

«Hemos recibido solicitudes de transferencia de Decode de muchas personas en las regiones de América del Norte y Europa. Entendemos que mucha gente lo quiere, ya que este juego aún no se ha localizado en América del Norte y Europa.

Sin embargo, es difícil portar 3DS a otra plataforma. Especialmente en el caso de Decode, este juego requiere el uso de pantallas divididas, por lo que en lugar de portar el juego tal como está, tenemos que recrear los controles y la interfaz de usuario.

Dado que eso aumentaría el costo, existen obstáculos considerables para un puerto en estas circunstancias, por lo que no hemos podido considerarlo.

BANDAI NAMCO

Como mencionó anteriormente Habu-san, los costos de producción son difíciles, especialmente cuando se trata de la localización y el ajuste para nuevas plataformas y pantallas. Como se mencionó anteriormente, el presupuesto, los recursos y el desempeño global son factores que deben tenerse en cuenta. Continuaremos determinando el interés con los próximos títulos, como Digimon Survive.

Próxima pregunta.

BANDAI NAMCO

¿Tienes algún plan para un nuevo juego de Digimon World?

Habu-san

Estamos considerando un plan para nuevos títulos de Digimon World. Tenemos una dificultad de cómo diseñar el sistema de juego. Dado el hecho de que el sistema es muy exclusivo, con entrenamiento de por vida y batallas de IA, creemos que será difícil atraer a nuevos fanáticos.

Creo que es muy importante replicar tal singularidad para los fanáticos de la serie Digimon World existentes. Sin embargo, si no incorporamos nuevos jugadores a la serie, se convertirá en un obstáculo mayor cuando queramos hacer un nuevo juego, por lo que es importante facilitar de alguna manera que los nuevos jugadores ingresen a la serie.

Queremos continuar con la serie Digimon World de manera que los fanáticos que la han apoyado durante mucho tiempo puedan disfrutarla, por lo que nos encantaría escuchar sus opiniones en la sección de comentarios.

BANDAI NAMCO

Bien, aquí hay una pregunta sobre la serie Digimon Story.

Tuve la impresión de que la «serie Digimon Story» anterior estaba dirigida a niños más pequeños. Pero «Cyber ​​Sleuth» y «Hacker’s Memory» eran para adultos. ¿Cuál es la razón para esto?

Habu-san

Los usuarios que compraron la serie Digimon Story tenían alrededor de 20 años en el momento de Super Cross Wars, por lo que sentimos que era necesario actualizar el contenido para que los usuarios de ese grupo de edad no se sintieran «infantiles», por lo que cambiamos la dirección.

BANDAI NAMCO

¿Tienes algún plan para crear una secuela de «Cyber ​​Sleuth» o «Hacker’s Memory»?

Habu-san

No hay planes en este momento para producir una secuela de Cyber ​​Sleuth o Hacker’s Memory.

Nos gustaría considerarlo dependiendo de las solicitudes.

BANDAI NAMCO

¿Está en desarrollo el nuevo juego de Digimon Story?

Habu-san

Sí, estamos desarrollando un nuevo juego de Digimon Story.

No podemos decir cuándo se lanzará, pero esperamos que lo esperen con ansias.

BANDAI NAMCO

¿El tema de la próxima historia de Digimon estará (como mencionaste anteriormente) basado en ‘Doce atletas olímpicos’?

Habu-san

Sí, los «Doce Olímpicos» aparecerán como los personajes centrales de la historia.

BANDAI NAMCO

¿El próximo juego estará ambientado en el mundo digital?

Habu-san

El próximo juego de Digimon Story también estará ambientado en Digital World.

BANDAI NAMCO

Eso es todo para las preguntas sobre secuelas y versiones de títulos y series anteriores.

Peticiones

BANDAI NAMCO

Hay más preguntas por venir, pero como esta vez hemos recibido muchas preguntas de la región asiática, ¡me gustaría pasarle la batuta a Ken de BNE Taiwán!

¡Dé la bienvenida al Sr. Ken de BNE Taiwán!

BNE Taiwán: ¡Sí, este es Ken de BNE Taiwán!

De ahora en adelante, me gustaría preguntarle a Habu-san sobre las preguntas que recibí de usted.

Digimon es muy popular en Asia y hemos recibido muchas preguntas y solicitudes.

Comencemos con «Solicitudes para los juegos de Digimon».

¿Tienes algún plan para desarrollar juegos de rol de acción u otros juegos que controlen directamente a Digimon?

Habu-san

Es interesante ver cómo te gustaría controlar directamente a Digimon.

Si tratamos de controlar directamente a Digimon, necesitaremos unas cinco veces más movimientos de Digimon que los que tenemos actualmente.

El costo de producción de movimiento consiste en la mayor parte del costo total de desarrollo de Digimon, por lo que si cree que necesitamos agregarlo, es posible que tengamos que reducir la cantidad de Digimon que aparecen.

Actualmente, nos estamos enfocando en aumentar el número de Digimon, por lo que no estamos considerando un juego de rol de acción donde los Digimon estén controlados directamente.

Sin embargo, si pensamos que «deberíamos centrarnos en controlar directamente a Digimon, me gustaría considerarlo».

Nos encantaría escuchar sus opiniones».

BANDAI NAMCO

Quiero jugar un entrenamiento de Digimon en la aplicación móvil.

Habu-san

Si. Me gustaría considerarlo también.

Sin embargo, según los resultados anteriores de la implementación, creemos que es difícil de desarrollar «centrándose en entrenar el juego Digimon en términos de viabilidad comercial».

Por lo tanto, aunque puede ser un largo camino, creo que sería una buena idea considerar vincularlo con los videojuegos de la consola y expandir el juego al permitir que los usuarios entrenen a Digimon en la aplicación y luego transfieran los datos de entrenamiento al hardware de la consola o PC.

No estamos seguros de su posibilidad en el punto de límite técnico, pero agradeceríamos su paciencia.

BANDAI NAMCO

¿Tienes algún plan para desarrollar un juego de mundo abierto?

Habu-san

Un juego de mundo abierto requiere la acumulación de muchos años de conocimiento de desarrollo, así como una gran cantidad de costos de desarrollo. En primer lugar, debemos aclarar con qué queremos que la gente disfrute como un juego de Digimon y encontrar la manera de desarrollar este tipo de juego pensando tanto en la viabilidad como en el costo.

Si se nos ocurre la opción de mundo abierto, lo consideraremos.

BANDAI NAMCO

No quiero hacer evolucionar a mi Digimon favorito, pero quiero entrenarlos para que sean más fuertes.

Habu-san

Sí, entendemos que hay muchos fanáticos que piensan así. Por lo tanto, nos gustaría hacer posible el entrenamiento de Digimon para que puedan superar la forma definitiva incluso en la etapa de crecimiento, suponiendo que lleve más tiempo que el entrenamiento normal.

BANDAI NAMCO

¿Tienes algún plan para desarrollar un juego multijugador?

Habu-san

Nos gustaría considerar los juegos multijugador en nuestro desarrollo futuro.

BANDAI NAMCO

¿Seguirás creando juegos de Digimon para adultos para juegos futuros?

Habu-san

El mundo de Survive es oscuro y desarrollamos este juego dirigido a personas que han jugado un juego de Digimon.

Nos gustaría considerar proyectos futuros que sean más fáciles y que apunten a que participe una amplia gama de personas».

BANDAI NAMCO

¿Es posible que consideres la reaparición de DigiBeetle que apareció en Digimon World 2?

Habu-san

Me gustaría que el DigiBeetle apareciera en alguna parte.

BANDAI NAMCO

¿Hay alguna posibilidad de desarrollar un juego que se centre en X Antibody Digimon?

Habu-san

Puede ser difícil hacer un título independiente, pero nos gustaría tratar los anticuerpos X de alguna manera. ¡Así que por favor espérenlo!

BANDAI NAMCO

BNE Taiwán: Eso es todo por «Solicitudes sobre el juego».

¡Muchas gracias por todas vuestras opiniones!

Como respondió Habu-san, haremos todo lo posible para que sus solicitudes se hagan realidad para que podamos ofrecer contenidos que los fans puedan disfrutar.

BNE Taiwán: Ahora, me gustaría avanzar con la siguiente parte, una pregunta sobre la producción del juego.

Acerca de la producción de juegos

BANDAI NAMCO

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un juego?

Habu-san

Depende de qué tipo de juego decidamos desarrollar. Si decidimos desarrollar un juego que esté optimizado para las últimas especificaciones de hardware, tomará de 3 a 5 años, que es bastante tiempo.

BANDAI NAMCO

¿Cómo tratas de equilibrar los dos elementos del juego Digimon de «entrenamiento» y «batalla»?

Habu-san

Es cierto que los juegos de Digimon LCD se basan en «entrenamientos» y «batallas». Además de esto, los videojuegos caseros incluyen los elementos de aventura o historia, y creo que estos tres elementos forman la base de los elementos del juego.

De estos, creo que el «entrenamiento» es el elemento más importante que caracteriza un juego.

Básicamente, hay dos tipos de juego. Uno es «tipo Digimon World», donde te tomas tu tiempo para criar un solo Digimon con una larga vida útil. El otro es el «tipo Digimon Story», en el que recolectas varios Digimon y repetidamente Digievoluciona y los degenera sin una larga vida útil. Como lo que necesitan los usuarios es diferente, esperamos desarrollar una serie con diferentes contenidos.

BANDAI NAMCO

Cuando creas un nuevo juego de Digimon, ¿cómo decides el escenario, la visión del mundo y la historia?

Habu-san

Cuando estoy produciendo, la configuración de Digimon se basa en la configuración del juego LCD «Digital Monsters», que fue creada por Plex, anteriormente Wiz. Además de eso, en cuanto al «mundo del juego», produzco el ajuste original. Por eso tenemos que preocuparnos por la temática, la historia y los Digimon principales de cada juego.

¿Cómo debemos expresar la relación entre los Digimon y los humanos en el mundo?

Decido el «tema» y pienso en cómo expresar el «Digimon principal» dentro de ese tema, y ​​luego los vinculo para crear la «historia» y la «visión del mundo».

BANDAI NAMCO

¿A qué puntos prestas atención cuando eliges a Digimon para que aparezca en tus juegos?

Habu-san

El tipo y número de Digimon que aparecen en el juego es un punto clave al que los usuarios prestan más atención, por lo que nos encargamos de esta decisión.

Hacemos nuestras elecciones desde dos perspectivas principales:

Para tener los Digimon que los usuarios quieren. Para seleccionar según la trama y la cosmovisión.

Dado que los juegos son los más populares de toda la mercancía de Digimon, los juegos cubren una variedad de jugadores, desde fanáticos ligeros hasta fanáticos.

Habrá una diferencia entre los Digimon que la gente ligera quiere y los que la gente central quiere.

Los jugadores incondicionales a menudo quieren Digimon que no son muy conocidos, por lo que si solo priorizamos sus solicitudes, la alineación de Digimon estaría llena de Digimon que la gran mayoría de los jugadores no reconocerían o no estarían interesados.

Los Digimon que los jugadores casuales quieren son los que los jugadores principales creen que es típico tener, así que tengo como regla pensar qué tipos de Digimon les gustaría a los jugadores casuales que agreguemos primero. Además de eso, seleccionaremos que los usuarios principales de Digimon sean impresionantes. En cuanto a la proporción, será del 70 % para los jugadores ligeros y del 30 % para los jugadores principales».

BANDAI NAMCO

¿Qué puntos tienes en cuenta al crear un nuevo Digimon?

Habu-san

En lugar de crear nuevos Digimon, puse más énfasis en darle a los Digimon que aparecieron en el pasado un lugar para desempeñar un papel importante. Cuando creo un nuevo Digimon, trato de crear uno que esté bien equilibrado dentro de la línea Digivolution. Por lo tanto, no pienso en crear Digimon definitivos.

BANDAI NAMCO

Me gustaría jugar un juego de Digimon que tenga Digimon que no hayan aparecido en el juego.

Habu-san

Puede llevar algo de tiempo, pero me gustaría que Digimon apareciera en orden, ¡así que por favor espérenlo con ansias!

BANDAI NAMCO

¿Cubrirá más idiomas para la región europea en el futuro?

Habu-san

Sí, estamos planeando admitir más idiomas en un futuro cercano.

Con respecto a este tema, me gustaría pedirle a Krista y Ken su opinión.

BANDAI NAMCO

Creemos que esto se debe a que los juegos de CyberSleuth solo se localizaron en inglés y alemán en EMEA. Podemos confirmar que Digimon Survive se localizará en inglés, alemán, francés, italiano y español para que el juego sea más accesible.

El ruso y el árabe podrían agregarse a nuestros juegos dependiendo del éxito de nuestros próximos títulos.

BANDAI NAMCO

¿Cómo puedo participar en la producción de la serie de juegos Digimon?

Habu-san

Creo que la mejor manera es unirse a Bandai Namco Entertainment Inc.

Si quieres involucrarte en esta serie de juegos como desarrollador, es difícil porque las compañías de desarrollo a menudo cambian según el trabajo, pero creo que es mejor trabajar para un desarrollador que sea hábil en el campo de los juegos de rol y proponer tu plan. a Bandai Namco Entertainment.

Además de eso, podrías trabajar en tu portafolio como ilustrador o escritor de escenarios, o tal vez puedas mostrar cuán fanático de Digimon eres. Puede utilizar esos logros en su currículum. Creo que ciertamente hay una oportunidad allí, ¡así que pruébalo!

Me encantaría que los fanáticos de Digimon se involucraran en su desarrollo.

BANDAI NAMCO

¿Cuál es la parte más difícil de crear un juego?

Habu-san

El desarrollo de un juego es un proceso de varias personas. El tamaño mínimo es de 20 personas. En los últimos años, 50~100 o más se ha convertido en la norma. El estilo de desarrollo ha cambiado a uno en el que cada miembro del personal divide el trabajo y lo combina para crear el juego. Con tanta gente trabajando en un solo proyecto, es muy difícil compartir la imagen de un producto terminado. Si la imagen no se comparte correctamente, se desarrollará contenido incoherente. Por lo tanto, se requieren habilidades de comunicación y me está costando mucho comunicarme con ellos.

Además, como una dificultad exclusiva de los juegos de Digimon, lucho con la creación de escenarios todo el tiempo.

Todos los creadores son únicos con su propia visión de lo que quieren hacer, así que mientras hacemos ajustes, tratamos de esculpir eso en la mejor forma para lo que quieren los fans. Por eso creo que la parte más difícil es cómo comunicarnos entre nosotros.

Además, esta historia es exclusiva de los juegos de Digimon, por lo que dado que la configuración de Digimon es tan complicada y tiene una larga historia, es bastante difícil crear el escenario.

BANDAI NAMCO

¿Qué puntos disfrutas y te motivan más a la hora de desarrollar juegos?

Habu-san

En la fase de desarrollo, lo que más disfruto es cuando puedo sentir cómo va tomando forma la imagen.

Después del lanzamiento, es cuando veo los comentarios de los fanáticos que disfrutaron el juego.

BANDAI NAMCO

¿En qué dirección ves los juegos de Digimon en el futuro?

Habu-san

Mientras continuamos refinando y produciendo la serie existente, nos gustaría asumir nuevos desafíos, como títulos multijugador en línea.

BNE Taiwán: Estas son todas las preguntas que recibimos de los usuarios. ¡Muchas gracias por todas sus preguntas y peticiones!

Ahora, me gustaría cederle la palabra a Krista de BNEA.

BANDAI NAMCO

¡Si muchas gracias!

Vamos a revisar las preguntas y solicitudes que no pudimos abordar esta vez y las utilizaremos en nuestro trabajo futuro.

Clausura

BANDAI NAMCO

Así que ese es el final de la sección de juegos. Entonces, ¿cómo te sentiste después de todo Habu-san?

Habu-san

Gracias por todas sus preguntas y solicitudes.

Me gustaría darle las gracias por darme esta oportunidad.

Estoy muy feliz de que tanta gente esté interesada en los juegos de Digimon. Creemos que podemos producir juegos gracias a los fanáticos que disfrutan de esta serie de juegos.

Una vez que termine esta difícil situación provocada por el COVID19, esperamos tener la oportunidad de saber de usted a través de la transmisión en tiempo real.

Nos referiremos a los comentarios que hemos recibido para desarrollar un juego que todos puedan disfrutar, así que continúe apoyando los juegos de Digimon en el futuro.

Para más información sobre DIGIMON SURVIVE y otros productos de BANDAI NAMCO Entertainment Europa, visita nuestra página web (www.bandainamcoent.eu), síguenos en Facebook (https://www.facebook.com/BandaiNamcoEU) o únete a la conversación en Twitter (https://www.twitter.com/BandaiNamcoEU).