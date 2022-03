Análisis de WWE 2K22 da un golpe en el lanzamiento marzo de 2022 Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración WWE 2K22 es un gran la simulación deportiva de lucha libre y regresa con esa esencia. El combate es mucho más fluido, el motor gráfico tiene mejoras sustanciales y la esencia del juego nos devuelve el sabor clásico que se había perdido. WWE 2K22 el juego que los aficionados reclamaban tras dos años de espera. User Rating: 4.51 ( 1 votes)

WWE 2K22 es un borrón y cuenta nueva para la simulación de lucha libre. WWE 2K22 es un videojuego de lucha libre profesional que fue desarrollado por Visual Concepts y publicado por 2K Sports. Es el vigésimo-tercer juego en la WWE y el noveno bajo el estandarte de WWE 2K

WWE 2K22 promete nuevos controles, gráficos increíbles y un motor totalmente rediseñado para proporcionar la mejor experiencia de WWE 2K vivida hasta la fecha. Como parte del desarrollo del juego, el 85 % del roster se ha prestado a un escaneo facial que pondrá a punto a los personajes con modelos ultrarrealistas. En dicho proceso, se han capturado más de 3400 animaciones nuevas. Más detalles serán revelados en enero de 2022.

WWE 2K22 regresa a nuestras casas después de dos años de espera y lo hace marcando el camino para un futuro mejor. Es hora de subirnos al ring en PlayStation, Xbox y PC de la mano de la nueva entrega de 2K para probar su roster y sus nuevos modos, así que id calentando y preparad vuestra mejor entrada triunfal.

La espera ha llegado a su fin. Más de dos años después del último y polémico lanzamiento de la saga de wrestling por excelencia, los niños grandes podemos volver a salir a jugar. WWE 2K22 llega con nuevos modos de juego, infinitas mejoras gráficas, nuevo sistema de control y con la frescura que esperamos en una nueva entrega.

Lo hemos probado en una Playstation 5 y ahora luce realmente espectacular. Hemos la oportunidad de probar el juego de cara al lanzamiento y hacer el análisis de WWE 2K22, «golpea diferente».

La jugabilidad se ha mejorado. lo primero que llama la atención del nuevo videojuego es la acertada simplificación del sistema de juego. Unas mecánicas que han querido desmarcarse de los clásicos juegos de lucha, pero al mismo tiempo mantener la dualidad que haga disfrutar al jugador experto y al novato. En WWE 2K22 nos encontramos con un sistema de controles completamente renovado que luce muy bien con el pando de la PS5.

El nuevo sistema de combate se siente mucho más cómodo y ágil una vez dominado, lo que te hará jugar bastantes horas para dominarlo. Una experiencia que se parece realidad de un combate de la WWE. A eso ayuda la parte técnica

Esta entrega tiene un enfoque más competitivo, renovando los controles y haciendo que cada superstar tenga sus propios combos, con el fin de que el jugador aprenda a usar los luchadores del juego. Ahora habrá la posibilidad de configurar en varias arenas si el público será presencial o virtual durante el combate.

Los gráficos son espectaculares. Con el motor de juego rediseñado: Visual Concepts ha implementado un nuevo motor gráfico en WWE 2K22, incorporando nuevas animaciones, texturas y rastreos faciales para cada luchador. Será mucho más avanzado que en WWE 2K21.Los renders de los luchadores volverán a ser fotos en vez de su modelo en el juego. Se ha hecho un buen trabajo en lo visual para intentar acomodar las superestrellas a sus homónimos reales, destacando la mejora evidente en los modelos femeninos y en luchadores como Edge, que ahora sí son calcados a lo que vemos en televisión.

El sonido también brilla a un gran nivel: los comentaristas son estupendos, las melodías originales del Showcase son estupendas y alberga una biblioteca de temas inacabable con efectos del público y wrestlers a la altura de lo esperado.

Los modos de juego han crecido

El modo MiGM es, como ya habíamos adelantado, uno de los grandes protagonistas de esta edición. Después de tantos años de peticiones de la comunidad, dirigir tu propia franquicia de la WWE ahora es una realidad. Es uno de los puntos más divertidos de esta entrega. Ya seas Stephanie McMahon o William Regal, una vez selecciones la franquicia que llevarás a la encima tendrás que confeccionar cada espectáculo y dirigir a tus superestrellas para ganar dinero y seguidores.

En WWE 2K22 se han esforzado por llenar de contenido esta nueva entrega.Desde el clásico modo Universo, con el sistema archiconocido o con la selección de una superestrella para seguir su carrera, hasta el Showcase de Rey Mysterio que, siendo uno de los luchadores más apasionantes que nos ha dado la WWE, nos obliga a echar de menos algunos de sus hitos como WrestleMania 22. Completar su historia nos permitirá desbloquear nuevos luchadores y contenido, por lo que se ha convertido en ese contenido con el que abrir boca en cuanto nos lancemos a jugarlo por primera vez.

MiFacción es absolutamente adictivo. Su aplicación es todo lo funcional que podríamos esperar para WWE 2K22 y apunta a convertirse en el mayor activo de rejugabilidad que nos tendrá enganchados al mando hasta la próxima entrega.

Por último, nos queda uno de los modos que ya es buque insignia en 2K Games: MyRise, Mi Leyenda, la historia de tu propio luchador en la WWE. Un concepto que han explotado hasta la excelencia en la saga NBA 2K

En resumen WWE 2K22 es un gran la simulación deportiva de lucha libre y regresa con esa esencia. El combate es mucho más fluido, el motor gráfico tiene mejoras sustanciales y la esencia del juego nos devuelve el sabor clásico que se había perdido. WWE 2K22 el juego que los aficionados reclamaban tras dos años de espera. Más de un centenar de luchadores, actualización gráfica y sonora acorde a lo esperado . Un agran base para futuras versiones o DLC que empiezan a aprovechar el potancial de las nuevas consolas.

Se podrá jugar de manera anticipada a partir del 8 de marzo de 2022 como en otras entregas pasadas y será lanzado de manera estándar a partir del 11 de marzo.

WWE 2K22 anuncia 28 nuevas Superstars jugables e invitados famosos en el contenido posterior al lanzamiento

Las actualizaciones de contenido posteriores al lanzamiento tendrán lugar hasta el mes de julio e incluirán a Ronda Rousey, Machine Gun Kelly, Logan Paul y más

2K ha anunciado hoy las actualizaciones de contenido posteriores al lanzamiento* en WWE 2K22, con Superstars de la WWE favoritas de los fans, invitados famosos, Leyendas y varias estrellas de NXT en ascenso que hacen su debut en la franquicia. En total, estarán disponibles cinco packs de contenido posteriores al lanzamiento con 28 nuevos personajes jugables, que ofrecerán a los jugadores contenido nuevo para los próximos meses. Los packs de contenido posteriores al lanzamiento están disponibles para compra individual, mientras que el conjunto completo de packs se incluye con el pase de temporada, la Edición Deluxe y la Edición Digital nWo 4-Life de WWE 2K22.

Estas destacadas incorporaciones incluyen al productor ejecutivo de la banda sonora de WWE 2K22, Machine Gun Kelly, así como a la personalidad de las redes sociales Logan Paul, quien actualmente tiene programado un combate en WrestleMania con su compañero de equipo The Miz para luchar contra el equipo de la Superstar de portada de WWE 2K22, Rey Mysterio, y su hijo Dominik Mysterio.

Otros personajes jugables destacados que estarán disponibles con el contenido posterior al lanzamiento incluyen a «The baddest Woman on the Planet» Ronda Rousey, Doink the Clown, LA Knight, Mr. T, Rob Van Dam, Stacy Keibler, Cactus Jack, The British Bulldog, Umaga, Yokozuna y Doudrop.

A continuación se detallan todos los personajes jugables y las fechas:

Banzai Pack

Fecha de lanzamiento: 26 de abril

Yokozuna;

Umaga;

Rikishi;

Omos;

Kacy Catanzaro.

Most Wanted Pack

Fecha de lanzamiento: 17 de mayo

Cactus Jack;

The Boogeyman;

Vader;

Ilja Dragunov;

Indi Hartwell.

Stand Back Pack

Fecha de lanzamiento: 7 de junio

Hurricane Helms;

Stacy Keibler;

A-Kid;

Wes Lee;

Nash Carter.

Clowning Around Pack

Fecha de lanzamiento: 28 de junio

Doink the Clown;

Ronda Rousey;

The British Bulldog;

Mr. T;

Doudrop;

Rick Boogs.

The Whole Dam Pack

Fecha de lanzamiento: 19 de julio

Rob Van Dam;

Logan Paul;

Machine Gun Kelly;

LA Knight;

Xia Li;

Commander Azeez;

Sarray.

WWE 2K22 estará disponible el 11 de marzo de 2022.

Para más información sobre WWE 2K22, visita wwe.2k.com

WWE 2K22 ya está disponible y llega repleto de un contenido que dará un golpe de efecto