Más de 1000 juegos para Nintendo Switch rebajados durante las ofertas festivas, a partir del 16 de diciembre a las 15:00

Descuentos en cientos de títulos multijugador local o en línea, así como grandes juegos para jugar en solitario

Durante las Ofertas festivas, más de 1000 videojuegos para Nintendo Switch tendrán un descuento de hasta el 75%. La promoción de la Nintendo eShop comienza el próximo jueves 16 de diciembre a las 15:00 (hora peninsular) y durará hasta el martes 30 de diciembre a las 23:59.

En estas fechas es normal buscar juegos que disfrutar con amigos y familia, tanto online como con gente alrededor. Costará menos que nunca bailar al ritmo de los últimos éxitos para divertirse en compañía mientras se lleva el registro del rendimiento y las calorías quemadas con Just Dance 2022. Tratad de sobrevivir cooperando y reparad la nave especial o sabotead a vuestros compañeros como Impostores en Among Us. ¿O quizás te apetezca un viaje al Reino de la Cebolla? Afila los cuchillos, enciende los fogones y forma un equipo de hasta cuatro jugadores con el que gestionar las locas cocinas de Overcooked! 2.

Quienes prefieran las aventuras en solitario también tendrán mucho donde elegir. Trata de salvar la colonia Halcyon y lidera a tus compañeros mientras explores la galaxia en The Outer Worlds. O ayuda a los rebeldes a liberar el mundo del yugo de Shinra como el ex-SOLDADO Cloud Strife en FINAL FANTASY VII. Quienes quieran disfrutar del espíritu más clásico del famoso erizo azul podrán hacerlo zonas nuevas y clásicas reimaginadas en Sonic Mania. O algo de estrategia por turnos desenfadada con un equipo de lo más peculiar con Mario + Rabbids® Kingdom Battle, donde los habitantes del Reino Champiñón se cruzan con sus desternillantes alter ego versión Rabbid.

Estas son varias de las ofertas destacadas. Si quieres ver todos los títulos de Nintendo Switch que forman parte de las ofertas festivas, entra en la Nintendo eShop o visita la página de ofertas de Nintendo eShop una vez que la promoción esté activa:

Título Editora Descuento Just Dance® 2022 Ubisoft 33% Among Us Innersloth 20% Overcooked! 2 Team 17 75% The Outer Worlds Take-Two Interactive 60% FINAL FANTASY VII SQUARE ENIX 50% Sonic Mania SEGA 50% Mario + Rabbids® Kingdom Battle Ubisoft 63% FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER SQUARE ENIX 50% Cuphead StudioMDHR 30% Dragon Ball FighterZ BANDAI NAMCO Entertainment 84% RAYMAN® LEGENDS: DEFINITIVE EDITION Ubisoft 75% Monopoly for Nintendo Switch Ubisoft 75% Trivial Pursuit Live! Ubisoft 60% Ni no Kuni: La ira de la bruja blanca™ BANDAI NAMCO Entertainment 80% Borderlands Legendary Collection Take-Two Interactive 60% Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version SQUARE ENIX 35%

Las Ofertas festivas de la Nintendo eShop darán comienzo el jueves 16 de diciembre a las 15:00 (hora peninsular) y durarán hasta el jueves 30 de diciembre a las 23:59. Más de 1000 juegos para Nintendo Switch estarán rebajados, entre los que se incluyen Among Us, Final Fantasy VII, Overcooked 2, Mario + Rabbids® Kingdom Battle, y muchos más.

Más información:

http://www.nintendo.es