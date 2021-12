Sledgehammer Games ha eliminado Call of Duty Vanguard ‘s modo Champion Hill en Xbox Serie X / S

Sledgehammer Games ha eliminado Call of Duty Vanguard ‘s modo Champion Hill en Xbox Serie X / S consolas mientras investiga los problemas que han experimentado los jugadores.

Los problemas de bloqueo que afectan al modo en las nuevas consolas Xbox aparentemente comenzaron el lunes después del lanzamiento de la última actualización de la lista de reproducción de Vanguard.

«Hemos eliminado Champion Hill en Xbox Series X y Xbox Series S mientras investigamos problemas de bloqueo en este modo», dijo Sledgehammer hoy.

Call of Duty: Vanguard y Warzone Season 1 se lanzará el 8 de diciembre junto con el nuevo mapa del Pacífico del juego Battle Royale, Caldera .

Call of Duty Vanguard el un juego solido por delante de Black Ops Cold War , pero no llega al nivel del Call of Duty Modern Warfare 2019 ″.

Vanguard se lanzó el 5 de noviembre y tuvo un lanzamiento algo inestable, incluidos problemas de canje de código y un problema que impidió que algunos propietarios de PS5 jugaran el juego.

La semana pasada, Sledgehammer desactivó el evento ‘Secrets of the Pacific’ del juego apenas unas horas después de su lanzamiento mientras investigaba «problemas de fallas generalizados» que afectaban a Vanguard.

Tras los informes de ventas de lanzamiento relativamente bajas , el editor Activision realizó una prueba multijugador gratuita de Call of Duty: Vanguard solo dos semanas después del lanzamiento del juego, mientras que el título tuvo un descuento de $ 39 en todas las plataformas de consola durante el Blck Friday.

La verdad es que no han comenzado con buen pie. Esperemos que con algunas actualizaciones mejoren el juego porque la base es buena.