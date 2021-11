Análisis BLUE REFLECTION: Second Light. Videojuego ya a la venta Gráficos Sonido Jugabilidad Historia Duración En definitiva Blue Reflection: Second Light nos ha gustado y nos lo hemos pasado bien con él. Su desarrollo de personajes y mundo funciona con la estética manga, las misiones son entretenidas por el misterio , solo le falla en textos en inglés. Si te gustan los JRPG el título te atrapará. Para mí, le hace falta algo de mejora en todos estos aspectos para poder recomendarlo con los ojos cerrados, pero si eres el tipo de jugador o jugadora que busca este tipo de videojuegos, te va a gustar. User Rating: Be the first one !

Busca pistas, recupera los recuerdos y explora la mágica tierra de Heartscape

En el día de hoy, KOEI TECMO Europe y el desarrollador Gust Studios se complacen en anunciar que BLUE REFLECTION: Second Light – la esperada secuela de BLUE REFLECTION, su querido JRPG de 2017 , ya está disponible en todo el mundo en Nintendo Switch™, el sistema de entretenimiento PlayStation®4 (jugable en PlayStation®5 mediante retrocompatibilidad), y en Windows PC a través de Steam®.

Nosotros para el análisis hemos jugado en Nintendo Switch. Es una mezcla entre JRPG y juego de vida diaria.

Os dejamos el trailer

Blue Reflection: Second Light es un JRPG en el que se nota de lejos la mano de Gust. Este estudio es responsable de la serie Atelier. Ss un JRPG sugerente con personajes adorables, carencias técnicas solventadas por un arte atractivo, buenos combates, buena exploración y buen diseño de mundo.

En este videojuego, Gust dio un salto de calidad técnica, añadió formas más flexibles de explorar el escenario y aceleró el ritmo de sus combates con mucho acierto.

El juego en Switch es algo flojo en lo técnico pero bueno en lo artístico. Las texturas, las animaciones podrían ser mejores pero han tenido cuidado de no saturar el hardware de la Nintendo Switch que es algo limitado.

La jugabilidad es buen.a El juego tiene buenos combates. Blue Reflections añade también situaciones en su exploración que llevan a batallas más complejas. Nos encontraremos a jefes de zona y a enemigos más poderosos de lo normal. Para evitarlos, el juego introduce mecánicas de sigilo, rutas alternativas y algo de movilidad que va más allá de solo camina

El sonido es bueno, sin embargo el juego está íntegramente en inglés; y es una pena que no este doblado al español y que la historia es buena.

La historia este muy bien armada. BLUE REFLECTION: Second Light prosigue las aventuras de tres estudiantes – Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo y Yuki Kinjou – que se ven transportadas a una misteriosa academia flotante, buscando pistas para encontrar el camino de regreso a casa, con solo sus nombres como recuerdo. Un día, aparece un camino que conduce a una nueva tierra. Dado que la nueva tierra rodea el mundo que habitan estas heroínas, se referirán a ella como “el corazón del mundo” y denominan a la nueva zona inexplicable como “Heartscape”. Dentro de esta zona, los personajes tendrán que encontrar los ingredientes para cocinar, junto con los materiales para la artesanía, la batalla y la construcción de instalaciones especiales dentro de la academia. También descubrirán fragmentos de memoria y, en el momento en que Ao y sus amigas toquen una de estas enigmáticas luces, los recuerdos comenzarán a reavivarse paulatinamente. Recoge más fragmentos de memoria para descubrir los recuerdos de cada heroína y, al mismo tiempo, acércate a desvelar el misterio de este mundo.

Pero dentro de la zona Heartscape también acecha el peligro. Al luchar contra las criaturas de esta nueva tierra mágica, se desbloquean poderes desconocidos que sólo parecen profundizar en la naturaleza críptica del entorno. Al luchar contra las criaturas que acechan en esta nueva tierra mágica, desbloquearán poderes desconocidos que sólo parecen profundizar en la naturaleza críptica de su entorno. Con el tiempo, Ao y sus amigos aprenderán a utilizar el poder de unos misteriosos anillos para invocar armas, cambiar su apariencia y convertirse en “Reflectors” preparados para repeler los ataques de las bestias en un frenético sistema de combate en tiempo real.

En definitiva Blue Reflection: Second Light nos ha gustado y nos lo hemos pasado bien con él. Su desarrollo de personajes y mundo funciona con la estética manga, las misiones son entretenidas por el misterio , solo le falla en textos en inglés. Si te gustan los JRPG el título te atrapará. Para mí, le hace falta algo de mejora en todos estos aspectos para poder recomendarlo con los ojos cerrados, pero si eres el tipo de jugador o jugadora que busca este tipo de videojuegos, te va a gustar.

Afortunadamente, no todo resulta tan os curo en la tierra de Heartscape, ya que intercaladas con la exploración y la lucha contra los monstruos, los estudiantes podrán asentar sus vínculos y profundizar en sus relaciones saliendo en citas. Cuanto más amigos se hagan algunos personajes, más conversaciones podrán mantener e, incluso, comenzarán a tomarse de la mano para mostrar estas amistades más significativas. A lo largo de la aventura, los nuevos amigos cooperan y luchan para que su vida cotidiana sea lo más rica y divertida posible. Mientras pasan cada día atrapados en este mundo desconocido, los verdaderos sentimientos y personalidades de los personaje se irán mostrando y, a medida que sus lazos se tornan más profundos, adquirirán nuevas fortalezas y habilidades mientras intentan encontrar el camino de vuelta a casa.

Para mantener la aventura viva tras el estreno, BLUE REFLECTION: Second Light contará con tres actualizaciones gratuitas que llegarán tras el lanzamiento inicial del juego. La primera actualización se estrenará el 23 de noviembre e incluirá todos los nuevos filtros Modo Foto, incluyendo acuarela y sombreado, junto con la posibilidad de tomar fotos de los personajes en forma de Reflector. El 21 de diciembre, todos los nuevos marcos de foto y poses de ídolos estarán disponibles en el Modo Foto, junto a la posibilidad de construir un estudio fotográfico en el apartado de desarrollo de la escuela, además de la inclusión de un modo de dificultad más duro llamado apropiadamente MUST DIE. MUST DIE lanza a los estudiantes hacia batallas extremadamente desafiantes, en las que los enemigos no solo son más poderosos, sino que también aumenta la probabilidad de que los enemigos dejen caer objetos. El 14 de enero de 2022 también estarán disponibles otras actualizaciones del Modo Foto, que incluyen un filtro Pixel Art, junto con más poses únicas para ayudar a añadir aún más variedad a tu serie de instantáneas.

Además, Gust Studios ha anunciado recientemente la colaboración de trajes entre BLUE REFLECTION: Second Light y el próximo Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Para aquellos que posean tanto la bonificación por compra anticipada “Bikini de Verano” de BLUE REFLECTION: Second Light y la bonificación por tiempo limitado “Cómodo y casual” de Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, podrán desbloquear los trajes para usarlos en cada uno de los juegos.