Ya está aquí la cuarta temporada de Sea of Thieves

Rare ha anunciado que la cuarta temporada de Sea of Thieves ya está disponible de forma gratuita para todos los jugadores con Xbox Game Pass y en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 y Steam, incluidos los 100 niveles de contenido con el nuevo Pase de Saqueo, que se puede adquirir por separado para obtener acceso anticipado a las recompensas premium.

La cuarta temporada revela por completo el Sunken Kingdom –que hasta ahora solo se podía explorar a través de los Grandes Relatos de la tercera temporada–, repleto de nuevos tesoros que reclamar y secretos por descubrir. Dentro del Sunken Kingdom hay seis santuarios de sirenas llenos de puzles y misterios, además de un gran alijo de tesoros de las profundidades marinas disponible para cualquiera que consiga adentrarse en ellas. Los piratas también pueden sumergirse para saquear los tesoros de sirenas, luchando contra oceánicos y sirenas para reclamar los nuevos tesoros de coral.

La progresión estacional permite a todos los jugadores ganar Renombre y recompensas, con una nueva variedad de Pruebas y Hechos para impulsar el progreso y un Pase de Saqueo opcional para expandir el grupo de recompensas.

Al igual que en temporadas anteriores, la cuarta temporada presenta 100 niveles de recompensas basadas en la progresión que se pueden obtener simplemente viviendo la vida pirata y acumulando renombre, ¡y también ofrece un Pase de Saqueo opcional repleto de regalos premium que aún no están disponibles en ningún otro lugar! Obtén más información sobre el funcionamiento de Seasons y Plunder Pass en nuestros artículos Explicación de temporadas y Explicación de Plunder Pass .

Entra en el Reino Hundido

Experimentado por primera vez como parte de los Tall Tales agregados en la Temporada Tres, el Reino Hundido ahora se expande con numerosas áreas nuevas accesibles en cualquier momento en la Temporada Cuatro. Las ubicaciones marcadas en el mapa del barco y los puntos brillantes visibles en la superficie del océano indican dónde los piratas pueden sumergirse para investigar este misterioso reino submarino.

Dentro del Reino Hundido hay seis Santuarios de Sirena, cada uno lleno de acertijos por resolver y misterios por descubrir, y un alijo de tesoros de las profundidades marinas disponible para cualquiera que logre romper su corazón. Los aventureros submarinos deberán estar alerta en todo momento, ¡ya que las sirenas no son fáciles con los intrusos!

Los piratas también pueden sumergirse para saquear los tesoros de las sirenas, luchando contra oleadas de rastreadores oceánicos y sirenas para reclamar los nuevos tesoros de coral que se guardan en su interior. Para obtener más información sobre todo lo que les espera a los exploradores del Reino Hundido, visite nuestra página dedicada a la Temporada Cuatro .

Nuevas formas de ganar renombre

Para ayudar a los jugadores a escalar los 100 niveles de progresión de la cuarta temporada y desbloquear las recompensas asociadas, ¡nuestras Pruebas y Hazañas han evolucionado! Una gama más amplia de Hechos que rotan regularmente ahora amplía las formas en que los jugadores pueden aumentar su Renombre. Las escrituras diarias ofrecen desafíos del tamaño de un bocado, mientras que las pruebas semanales, mensuales y de temporada brindan objetivos a más largo plazo con recompensas de renombre más importantes.

Junto con estas actualizaciones, la cuarta temporada trae la última gama de eventos por tiempo limitado, ¡comenzando con una celebración del Festival anual de los condenados de Sea of ​​Thieves! El evento temático de este año se titula Furia de los condenados y durará un mes entero mientras el Señor de los Piratas propone desafíos para calmar a los muertos inquietos que rondan los mares. Por su ayuda en estos exorcismos isleños, los piratas serán recompensados ​​adecuadamente con cosméticos horripilantes.

Saqueo del emporio pirata

Esta temporada llegará al Pirate Emporium la colección de barcos Golden Nile, un conjunto brillante inspirado en una famosa vía fluvial y sus habitantes escamosos. Los piratas que deseen agregar un poco de mordedura a su apariencia también pueden hacerse con armas a juego y el disfraz del Nilo Dorado, que viene con un emote de Sand Shaker incorporado, perfecto para desempolvarse después de una larga noche de búsqueda de tesoros. Y para cualquiera que quiera lucir más engreído después de hundir un barco, los nuevos gestos de Pose de arma victoriosa son el boleto. ¡No olvides que también hay otro emote gratuito en juego!

Como en temporadas anteriores, los piratas pueden optar por reforzar su grupo de recompensas de temporada con un nuevo Plunder Pass. No te asustes demasiado, pero el Plunder Pass de la cuarta temporada está encabezado por el disfraz de Jack O ‘Looter, inspirado en un estafador mítico que persigue los sueños de muchos piratas jóvenes. También se ofrecen conjuntos de armas y barcos de Jack O ‘Looter, así como el gesto de pose de arma vulnerable, todos disponibles a través del Plunder Pass primero, antes de que lleguen al Pirate Emporium en una actualización posterior.

Saber más

Para obtener más información sobre la actualización de la cuarta temporada de Sea of ​​Thieves , incluidas las notas de la versión completa , visite el sitio web de Sea of ​​Thieves . La actualización está disponible de forma gratuita para todos los jugadores de Sea of ​​Thieves que hayan comprado el juego en Xbox Series X | S, Xbox One, PC con Windows 10 o mediante Steam, o los jugadores que tengan acceso a él con Xbox Game Pass. Simplemente descargue e instale la última actualización de Sea of ​​Thieves para obtener acceso.

¿Eres nuevo en Sea of ​​Thieves ? Entérate de las últimas actualizaciones de contenido gratuitas en nuestra página Novedades y obtén algunos consejos de nuestra Academia Pirata , que proporciona información invaluable sobre temas que van desde la navegación a la esgrima mientras te preparas para tu viaje inaugural. Obtenga más información sobre Sea of ​​Thieves en www.xbox.com/seaofthieves , o únase a la aventura en curso en www.seaofthieves.com, donde podrá embarcarse en un viaje épico con una de las comunidades de juegos más acogedoras.

